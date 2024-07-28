В Україні внаслідок російської агресії загинули 564 дитини, - Офіс генпрокурора

За даними ювенальних прокурорів, за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 564 дитини.

Про це пишуть в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше дітей постраждало у таких областях:

Донецькій - 567;

Харківській - 407;

Дніпропетровській - 161;

Херсонській - 159;

Київській - 131;

Запорізькій - 123.

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