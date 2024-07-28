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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Україні внаслідок російської агресії загинули 564 дитини, - Офіс генпрокурора

В Україні внаслідок російської агресії загинули 564 дитини

За даними ювенальних прокурорів, за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 564 дитини.

Про це пишуть в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше дітей постраждало у таких областях:

  • Донецькій - 567;
  • Харківській - 407;
  • Дніпропетровській - 161;
  • Херсонській - 159;
  • Київській - 131;
  • Запорізькій - 123.

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діти (5038) жертви (1777)


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Фима
@Fima_KiD
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22 год
загроза прориву на Покровськ, що робить місцева влада: 4 дзоти на трасі для патрульної поліції, 8 тисяч саджанців дерев, 17 кілометрів тротуарної плитки, 6 кілометрів нових бордюрів, 3 сотні нових мішків з піском для управління поліції ...
Їб@ть потужно!
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28.07.2024 20:50 Відповісти
мені здається що у час війни потрібно говорити людям правду. а така кількість загиблих діток була озвучена ще 1,5 роки тому. А ім' я кожної постраждалої дитинки має бути озвучено в ООН. Президент же любить оон, користується його гарантіями, то хай знають правду.
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28.07.2024 21:19 Відповісти
Цифру в 500+ дітей вже 3-й рік заливають в вуха
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28.07.2024 21:36 Відповісти
Ви помиляєтесь. Довго трималася цифра 400+ . Потім перестали нагадувати. Зараз я з подивом дізнаюся, що вже далеко за 500. Звісно ж це мається на увазі конкретні відомі прізвища на підконтрольній території. В реалі на порядок вище.
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28.07.2024 22:14 Відповісти
 
 