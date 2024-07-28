В Україні внаслідок російської агресії загинули 564 дитини, - Офіс генпрокурора
За даними ювенальних прокурорів, за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 564 дитини.
Про це пишуть в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Донецькій - 567;
- Харківській - 407;
- Дніпропетровській - 161;
- Херсонській - 159;
- Київській - 131;
- Запорізькій - 123.
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@Fima_KiD
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22 год
загроза прориву на Покровськ, що робить місцева влада: 4 дзоти на трасі для патрульної поліції, 8 тисяч саджанців дерев, 17 кілометрів тротуарної плитки, 6 кілометрів нових бордюрів, 3 сотні нових мішків з піском для управління поліції ...
Їб@ть потужно!