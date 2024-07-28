За тиждень ліквідовано 7980 окупантів та знищено 1536 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня із 21 по 28 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 7980 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

78 танків;

132 бойові броньовані машини;

350 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

10 установок ППО;

536 одиниць автотехніки;

55 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили черговий ворожий літак, 4 ракети та 364 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 574 690 російських загарбників.