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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За тиждень ліквідовано 7980 окупантів та знищено 1536 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки РФ

Упродовж тижня із 21 по 28 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 7980 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 78 танків;
  • 132 бойові броньовані машини;
  • 350 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 536 одиниць автотехніки;
  • 55 одиниць спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Су-25 та БпЛА різних типів: 110 повітряних цілей окупантів знищили протягом тижня підрозділи ППО Сухопутних військ

Втрати армії РФ

Окрім цього, українські захисники знищили черговий ворожий літак, 4 ракети та 364 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 574 690 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) знищення (7131) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+2
ДОБРЕ СИНКУ, ЇЙ БОГУ ДОБРЕ!
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28.07.2024 14:14
+1
РАШИСТСЬКИЙ АВТОПРОМ НЕ ВСТИГАЄ ЗА НАШИМИ КОЗАКАМИ!
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28.07.2024 14:15
+1
536 одиниць автотехніки це гольфкари і самокати?
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28.07.2024 14:36
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28.07.2024 13:56 Відповісти
ДОБРЕ СИНКУ, ЇЙ БОГУ ДОБРЕ!
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28.07.2024 14:14 Відповісти
РАШИСТСЬКИЙ АВТОПРОМ НЕ ВСТИГАЄ ЗА НАШИМИ КОЗАКАМИ!
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28.07.2024 14:15 Відповісти
південний напрямок ?
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28.07.2024 14:34 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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28.07.2024 14:34 Відповісти
536 одиниць автотехніки це гольфкари і самокати?
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28.07.2024 14:36 Відповісти
камази, буханки, гольфкари, навряд чи самокати хоча хз.
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28.07.2024 16:28 Відповісти
 
 