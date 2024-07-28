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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 574 690 осіб (+1180 за добу), 8344 танки, 15 936 артсистем, 16 095 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 574 690 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 574690 (+1180) осіб,

танків - 8344 (+13) од,

бойових броньованих машин - 16095 (+21) од,

артилерійських систем - 15936 (+51) од,

РСЗВ - 1127 (+2) од,

засоби ППО - 906 (+1) од,

літаків - 363 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12766 (+30),

крилаті ракети - 2405 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21572 (+72) од,

спеціальна техніка - 2671 (+0)

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втрати військ рф в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+20
Минув 3812 день москальсько-української війни.
160!! одиниць техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 34, логістика 72!
Сукупна арта перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 574 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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28.07.2024 08:04
+12
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28.07.2024 08:06
+11
Героям слава!!!!!
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28.07.2024 08:07
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Минув 3812 день москальсько-української війни.
160!! одиниць техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 34, логістика 72!
Сукупна арта перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 574 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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28.07.2024 08:04 Відповісти
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28.07.2024 08:06 Відповісти
Туареги знищили загін вагінерів у Малі.Близько 80 вбитих 15 полонених.серед вбитих воєнкор greyzon.
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28.07.2024 09:49 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/19068 @ "Победившие "вагнеров" туареги - народ уникальный. У них нет собственной территории, и они не признают "нарисованных" кем-то границ. Будучи берберами (представниками народів Північно-Західної Африки), они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат.
Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины! Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями! После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош - то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа. При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой. Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, "вагнеров" как мух перебили "подкаблучники" в голубых халатах и тапках.
На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен.
Военкоры воют и ноют, просят помощи у министерства обороны рф.
И да, в честь туарегов был назван внедорожник "Volkswagen Touareg" - означает "рыцарь пустыни"".
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28.07.2024 10:37 Відповісти
"Короче, "вагнеров" как мух перебили "подкаблучники" в голубых халатах и тапках."
Типова кацапська риторика - максимально принижувати ВСІХ на цій планеті.
Невзоров - махровий кацап хоч і корчить з себе ліберала.
До прикладу в тому же совку - ссср-ска пропаганда показувала гітлеровців як розумного, хитрого, дисциплінованого, культурного, підступного ВОРОГА.
Тому що перемогти рівного собі ворога - це ВЕЛИКА перемога.
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28.07.2024 14:36 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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28.07.2024 08:21 Відповісти
Якщо це правда,це два таких регіони,уявіть собі величезну область,де немає жодного здорового самця старше 18-20 р і молодше 60 р.
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28.07.2024 08:37 Відповісти
Героям слава!!!!!
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28.07.2024 08:07 Відповісти
Чому у зведеннях немає трьох вертушок і ту-22м3?
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28.07.2024 08:34 Відповісти
Гурівці сюди своє не плюсують,це табло тільки те що знешкоджуюють ВСУ.
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28.07.2024 09:10 Відповісти
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28.07.2024 10:35 Відповісти
Дивно
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28.07.2024 16:45 Відповісти
Якось сумно радіти ... ОПа з 🤡теріторію українську здають ...хочь і русня гине ...але війна на наший землі ...
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28.07.2024 10:36 Відповісти
Буде і мільйон орків! Наші хлопці зроблять. А поки що до дня Незалежності треба вийти на 600 000 недолюдей.
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28.07.2024 12:40 Відповісти
біля кацапського військового темного капища яке вони називають храмом блискавка за раз вбила трьох кацапів.
https://t.me/operativnoZSU/152742
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28.07.2024 19:08 Відповісти
 
 