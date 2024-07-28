Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 574 690 осіб (+1180 за добу), 8344 танки, 15 936 артсистем, 16 095 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 574 690 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 574690 (+1180) осіб,
танків - 8344 (+13) од,
бойових броньованих машин - 16095 (+21) од,
артилерійських систем - 15936 (+51) од,
РСЗВ - 1127 (+2) од,
засоби ППО - 906 (+1) од,
літаків - 363 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12766 (+30),
крилаті ракети - 2405 (+2),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 21572 (+72) од,
спеціальна техніка - 2671 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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160!! одиниць техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 34, логістика 72!
Сукупна арта перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 574 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат.
Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины! Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями! После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош - то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа. При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой. Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, "вагнеров" как мух перебили "подкаблучники" в голубых халатах и тапках.
На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен.
Военкоры воют и ноют, просят помощи у министерства обороны рф.
И да, в честь туарегов был назван внедорожник "Volkswagen Touareg" - означает "рыцарь пустыни"".
Типова кацапська риторика - максимально принижувати ВСІХ на цій планеті.
Невзоров - махровий кацап хоч і корчить з себе ліберала.
До прикладу в тому же совку - ссср-ска пропаганда показувала гітлеровців як розумного, хитрого, дисциплінованого, культурного, підступного ВОРОГА.
Тому що перемогти рівного собі ворога - це ВЕЛИКА перемога.
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