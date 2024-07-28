Общие боевые потери РФ с начала войны – около 574 690 человек (+1180 за сутки), 8344 танка, 15 936 артсистем, 16 095 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 574 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 574690 (+1180) человек,

танков - 8344 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 16095 (+21) ед,

артиллерийских систем - 15936 (+51) ед,

РСЗО - 1127 (+2) ед,

средства ППО - 906 (+1) ед,

самолетов - 363 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12766 (+30),

крылатые ракеты - 2405 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 21572 (+72) ед,

специальная техника - 2671 (+0)

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр взорвали здание с десятком оккупантов и уничтожили танк и ББМ россиян. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.