Общие боевые потери РФ с начала войны – около 574 690 человек (+1180 за сутки), 8344 танка, 15 936 артсистем, 16 095 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 574 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 574690 (+1180) человек,
танков - 8344 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 16095 (+21) ед,
артиллерийских систем - 15936 (+51) ед,
РСЗО - 1127 (+2) ед,
средства ППО - 906 (+1) ед,
самолетов - 363 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12766 (+30),
крылатые ракеты - 2405 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 21572 (+72) ед,
специальная техника - 2671 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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160!! одиниць техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 34, логістика 72!
Сукупна арта перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 574 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат.
Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины! Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями! После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош - то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа. При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой. Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, "вагнеров" как мух перебили "подкаблучники" в голубых халатах и тапках.
На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен.
Военкоры воют и ноют, просят помощи у министерства обороны рф.
И да, в честь туарегов был назван внедорожник "Volkswagen Touareg" - означает "рыцарь пустыни"".
Типова кацапська риторика - максимально принижувати ВСІХ на цій планеті.
Невзоров - махровий кацап хоч і корчить з себе ліберала.
До прикладу в тому же совку - ссср-ска пропаганда показувала гітлеровців як розумного, хитрого, дисциплінованого, культурного, підступного ВОРОГА.
Тому що перемогти рівного собі ворога - це ВЕЛИКА перемога.
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