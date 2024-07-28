За неделю ликвидировано 7980 оккупантов и уничтожено 1536 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 21 по 28 июля 2024 года потери армии РФ составляют около 7980 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

78 танков;

132 боевые бронированные машины;

350 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

10 установок ППО;

536 единиц автотехники;

55 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили очередной вражеский самолет, 4 ракеты и 364 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 574 690 российских захватчиков.