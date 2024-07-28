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Новости Агрессия России против Украины Война
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За неделю ликвидировано 7980 оккупантов и уничтожено 1536 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

Знищення техніки РФ

В течение недели с 21 по 28 июля 2024 года потери армии РФ составляют около 7980 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 78 танков;
  • 132 боевые бронированные машины;
  • 350 артиллерийских систем;
  • 6 РСЗО;
  • 10 установок ППО;
  • 536 единиц автотехники;
  • 55 единиц спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Су-25 и БпЛА разных типов: 110 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

Втрати армії РФ

Кроме этого, украинские защитники уничтожили очередной вражеский самолет, 4 ракеты и 364 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 574 690 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19011) ликвидация (3465) уничтожение (6811) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+2
ДОБРЕ СИНКУ, ЇЙ БОГУ ДОБРЕ!
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28.07.2024 14:14
+1
РАШИСТСЬКИЙ АВТОПРОМ НЕ ВСТИГАЄ ЗА НАШИМИ КОЗАКАМИ!
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28.07.2024 14:15
+1
536 одиниць автотехніки це гольфкари і самокати?
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28.07.2024 14:36
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28.07.2024 13:56 Ответить
ДОБРЕ СИНКУ, ЇЙ БОГУ ДОБРЕ!
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28.07.2024 14:14 Ответить
РАШИСТСЬКИЙ АВТОПРОМ НЕ ВСТИГАЄ ЗА НАШИМИ КОЗАКАМИ!
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28.07.2024 14:15 Ответить
південний напрямок ?
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28.07.2024 14:34 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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28.07.2024 14:34 Ответить
536 одиниць автотехніки це гольфкари і самокати?
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28.07.2024 14:36 Ответить
камази, буханки, гольфкари, навряд чи самокати хоча хз.
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28.07.2024 16:28 Ответить
 
 