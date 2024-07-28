За неделю ликвидировано 7980 оккупантов и уничтожено 1536 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
В течение недели с 21 по 28 июля 2024 года потери армии РФ составляют около 7980 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 78 танков;
- 132 боевые бронированные машины;
- 350 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 10 установок ППО;
- 536 единиц автотехники;
- 55 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили очередной вражеский самолет, 4 ракеты и 364 БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 574 690 российских захватчиков.
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+2 Суслик Агроном
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
кабзДон на них чекав... довго чекав.....