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Новости Агрессия России против Украины Война
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Су-25 и БпЛА разных типов: 110 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

ппо

Подразделения ПВО Сухопутных войск с 20 по 27 июля 2024 года уничтожили 110 воздушных целей россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение недели с 20 по 27 июля 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 110 средств воздушной разведки и нападения российских войск.

Среди них 1 самолет Су-25 и 109 БпЛА различных типов:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 21 ед;
  • БпЛА Орлан-10/30 - 7 ед;
  • БпЛА Zala - 22 ед;
  • БпЛА Ланцет - 20 ед;
  • БпЛА Supercam - 5 ед;
  • БпЛА Привет-82 - 30 ед;
  • БпЛА Молния - 4 ед.

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Автор: 

ПВО (2701) уничтожение (6811) Павлюк Александр (191)


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Тікайте , кляті кацапури , з нашої землі ,
бо ми своєї територіі вам ніколи не віддамо 🤬
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28.07.2024 11:35 Ответить
Загальна цифра звучить вражаюче, 110. Але 109 з них - одноразові безпілотні системи. І лише одеа "сушка". Пілот сушки здох? Бо на відео зі збиттям з ПЗРК видно, що рашист встиг катапультуватись і помітно купол розкритого прашута.

Немає зброї для знищення носіїв ракет в глибині рашки, або цю зброю не дозволяють використовувати в таких цілях партнерчики. Зє-шобла краде, наче завтра не настане, і свої ракети виробляти не збирається, бо дЄрьмак сцить стріляти по своїх роботодавцях. От так і воюємо
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28.07.2024 11:38 Ответить
 
 