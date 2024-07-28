Су-25 и БпЛА разных типов: 110 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск
Подразделения ПВО Сухопутных войск с 20 по 27 июля 2024 года уничтожили 110 воздушных целей россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение недели с 20 по 27 июля 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 110 средств воздушной разведки и нападения российских войск.
Среди них 1 самолет Су-25 и 109 БпЛА различных типов:
- БпЛА Shahed-131/136 - 21 ед;
- БпЛА Орлан-10/30 - 7 ед;
- БпЛА Zala - 22 ед;
- БпЛА Ланцет - 20 ед;
- БпЛА Supercam - 5 ед;
- БпЛА Привет-82 - 30 ед;
- БпЛА Молния - 4 ед.
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бо ми своєї територіі вам ніколи не віддамо 🤬
Немає зброї для знищення носіїв ракет в глибині рашки, або цю зброю не дозволяють використовувати в таких цілях партнерчики. Зє-шобла краде, наче завтра не настане, і свої ракети виробляти не збирається, бо дЄрьмак сцить стріляти по своїх роботодавцях. От так і воюємо