Су-25 и БпЛА разных типов: 110 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

Подразделения ПВО Сухопутных войск с 20 по 27 июля 2024 года уничтожили 110 воздушных целей россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение недели с 20 по 27 июля 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 110 средств воздушной разведки и нападения российских войск.

Среди них 1 самолет Су-25 и 109 БпЛА различных типов:

БпЛА Shahed-131/136 - 21 ед;

БпЛА Орлан-10/30 - 7 ед;

БпЛА Zala - 22 ед;

БпЛА Ланцет - 20 ед;

БпЛА Supercam - 5 ед;

БпЛА Привет-82 - 30 ед;

БпЛА Молния - 4 ед.

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