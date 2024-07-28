Су-25 та БпЛА різних типів: 110 повітряних цілей окупантів знищили протягом тижня підрозділи ППО Сухопутних військ
Підрозділи ППО Сухопутних військ із 20 по 27 липня 2024 року знищили 110 повітряних цілей росіян.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом тижня із 20 по 27 липня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 110 засобів повітряної розвідки та нападу російських військ.
Серед них 1 літак Су-25 та 109 БпЛА різних типів:
- БпЛА Shahed-131/136 - 21 од.;
- БпЛА Орлан-10/30 - 7 од.;
- БпЛА Zala - 22 од.;
- БпЛА Ланцет - 20 од.;
- БпЛА Supercam - 5 од.;
- БпЛА Привіт-82 - 30 од.;
- БпЛА Блискавка - 4 од.
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бо ми своєї територіі вам ніколи не віддамо 🤬
Немає зброї для знищення носіїв ракет в глибині рашки, або цю зброю не дозволяють використовувати в таких цілях партнерчики. Зє-шобла краде, наче завтра не настане, і свої ракети виробляти не збирається, бо дЄрьмак сцить стріляти по своїх роботодавцях. От так і воюємо