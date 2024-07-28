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Су-25 та БпЛА різних типів: 110 повітряних цілей окупантів знищили протягом тижня підрозділи ППО Сухопутних військ

ппо

Підрозділи ППО Сухопутних військ із 20 по 27 липня 2024 року знищили 110 повітряних цілей росіян.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом тижня із 20 по 27 липня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 110 засобів повітряної розвідки та нападу російських військ.

Серед них 1 літак Су-25 та 109 БпЛА різних типів:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 21 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 - 7 од.;
  • БпЛА Zala - 22 од.;
  • БпЛА Ланцет - 20 од.;
  • БпЛА Supercam - 5 од.;
  • БпЛА Привіт-82 - 30 од.;
  • БпЛА Блискавка - 4 од.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО вночі збили ракету Х-59/69, БпЛА "Форпост" та ще 11 безпілотників різних типів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (3172) знищення (7194) Павлюк Олександр (216)


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Тікайте , кляті кацапури , з нашої землі ,
бо ми своєї територіі вам ніколи не віддамо 🤬
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28.07.2024 11:35 Відповісти
Загальна цифра звучить вражаюче, 110. Але 109 з них - одноразові безпілотні системи. І лише одеа "сушка". Пілот сушки здох? Бо на відео зі збиттям з ПЗРК видно, що рашист встиг катапультуватись і помітно купол розкритого прашута.

Немає зброї для знищення носіїв ракет в глибині рашки, або цю зброю не дозволяють використовувати в таких цілях партнерчики. Зє-шобла краде, наче завтра не настане, і свої ракети виробляти не збирається, бо дЄрьмак сцить стріляти по своїх роботодавцях. От так і воюємо
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28.07.2024 11:38 Відповісти
 
 