Силы ПВО ночью сбили ракету Х-59/69, БпЛА "Форпост" и еще 11 беспилотников разных типов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 27 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области и четырьмя ударными БпЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска - РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.
Кроме того, в течение прошлых и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса "Ланцет".
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