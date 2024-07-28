У Німеччині партія ХДС/ХСС пропонує скасувати допомогу біженцям, які відмовляються працювати, зокрема й українцям

Генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн пропонує скасувати фінансову допомогу біженцям, які офіційно не працюють. Зокрема, йдеться і про українських біженців.

Про це Ліннеманн заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив німецький політик, статистика свідчить, що шестизначна кількість людей "принципово не бажає працювати". За словами секретаря ХДС/ХСС, у такому разі, держава "повинна вважати, що такі люди не потребують допомоги".

Крім цього, він вважає, що скорочення соцвиплат на для біженців на 10, 20 чи 30% було недостатнім.

"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є пільги, то вони вимагають чогось натомість. Це включає в себе працевлаштування", - сказав Ліннеманн.

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Водночас політик заявив, що бачить винятки для батьків-одинаків та людей, які доглядають за своїми родичами.

Видання додає, що ініціатива Ліннеманна про повне скасування грошової допомоги для біженців суперечить рішенню Федерального конституційного суду. У 2019 році суд постановив, що скорочення допомоги на 100 відсотків не допускається.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію щодо депортації українських біженців, які ніде не працюють.

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