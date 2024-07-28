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У Німеччині партія ХДС/ХСС пропонує скасувати допомогу біженцям, які відмовляються працювати, зокрема й українцям

У Німеччині партія ХДС/ХСС пропонує скасувати допомогу біженцям, які відмовляються працювати, зокрема й українцям

Генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн пропонує скасувати фінансову допомогу біженцям, які офіційно не працюють. Зокрема, йдеться і про українських біженців.

Про це Ліннеманн заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив німецький політик, статистика свідчить, що шестизначна кількість людей "принципово не бажає працювати". За словами секретаря ХДС/ХСС, у такому разі, держава "повинна вважати, що такі люди не потребують допомоги".

Крім цього, він вважає, що скорочення соцвиплат на для біженців на 10, 20 чи 30% було недостатнім.

"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є пільги, то вони вимагають чогось натомість. Це включає в себе працевлаштування", - сказав Ліннеманн.

Читайте також: Шольц закликав виділити більше грошей на прийом біженців із України

Водночас політик заявив, що бачить винятки для батьків-одинаків та людей, які доглядають за своїми родичами.

Видання додає, що ініціатива Ліннеманна про повне скасування грошової допомоги для біженців суперечить рішенню Федерального конституційного суду. У 2019 році суд постановив, що скорочення допомоги на 100 відсотків не допускається.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію щодо депортації українських біженців, які ніде не працюють.

Читайте також: Понад 190 тисяч українських біженців знайшли роботу у Німеччині

Автор: 

біженці (1857) Німеччина (7317) допомога (8284) ХДС-ХСС (12)


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Топ коментарі
+22
Якось пригадалось...

ЛЬВІВ: Київ, ти як?
КИЇВ: Як і ти, в повній темряві! Що? Страшно?
ЛЬВІВ: Так не так щоб. Просто, незвично. Я ж звик сяяти, а тут згас. Трохи незручно. А ти як себе відчуваєш?
КИЇВ: Як в молодості. Зима, темрява, сніг. Поряд Дніпро котить свої води. І тиша! Чернігів! Пам'ятаєш?
ЧЕРНІГІВ: А то! Тільки тоді вовки вили. А зараз орки на болотах підвивають. Мабуть, радіють.
ПОЛТАВА: Хрєн їм на рило, нехай радіють. Свиня теж раділа, поки на холодець не перетворилась. А які зорі над Діканькою! І місяць! И димок з труб йде - мої по хатах сидять, біля пічок гріються, казки один одному розповідають. Як в старі добрі часи.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: Я теж своїх по селах відправив, нехай перечекають темні часи. Так, Тернопіль?
ТЕРНОПІЛЬ: Так у кожного мого жителя є бабуся в селі і тепла хата! А вже закруток по льохах, сальця копченого піднакопичено. Не так вже і важко. От Південь як впорається? Там же ці паскуди все потрощіли! Херсон! Ти як?
ХЕРСОН: Як. Як! Як і три минулих тижня. Без світла і води. Зато АТБ є!
масква: Привет, хахлы! Шо, в темноте сидите?!
ВСІ: (разом) Пішла на ...!
масква: борзые, да? А ведь гаварила - не тявкайте на меня! Херсон! Шо, тебе нравится в хахляндии? А ведь пока со мной был, жил спокойно, без обстрелов!
ХЕРСОН: Пошла на ...! Краще в темряві та воду з Дніпра пити, чем з такою паскудой разом!
масква: Ладно, я подожду, еще на коленках приползете (зникає з етеру)
КРИМ: Слышь, Херсон, а, может, правда? Ну зачем ты сопротивлялся, теперь сидишь в темноте, под обстрелами?
ХЕРСОН: Дурак ты, Крым, раз не понимаешь. Воля - найдорожча річ у світі! Все минає, навіть темрява - а воля залишається. Нічо, скоро й тебе повернемо, зрозумієш.
КРИВИЙ РІГ: А мої жителі, щоб не сидіти мовчки в темряви, співати почали. Давайте теж! (починає) Ой у лузі червона калина!
ЗАПОРІЖЖЯ: (підспівує) Похилилася!
ВІННИЦЯ: (підспівує) Що ж то наша славна Україна…
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: (підспівує) Зажурилася!
ВСІ: А ми тую червону калину підіймемо!
масква: (знов влізає в разговор) ви че тут распелись? Шо за нацисткие песни?
ВСІ: (разом) Пішла на ...! (продовжують співати) А ми нашу славну Україну - гей, гей, - розвеселимо!
масква: Я не поняла, как вы смеете петь? Вам плакать надо и прощения у меня просить! Николаев! Ты че, вместе с этими нациками? Ты ж русский город!
МИКОЛАЇВ: По перше не Николаев, а Миколаїв. По-друге - я разом зі своїми браттями. По-третє - просто пішла на ...!
масква: Одесса-мама! А ты чего? Не надоело без света сидеть? Все пельмени слиплись или еще что осталось?
ОДЕСА: Яка я тебе мама? У меня все дети приличные. А ти хто така? Шоб я три дні форшмака не їла, якщо якась шалава підзаборна буде мене мамою називати!
масква: вы забыли, что это я вас тут всех породила?
ЛУЦЬК: Ти диви! Воно ще щось гавкає. А згадую, як коли мої лицарі у бій ходили, воно тільки квакало на своїх болотах.
масква: та я вас всех уничтожу!
КОНОТОП: Слухай сюди, курко! Дуже скоро ти не те що гавкнути. Ти, навіть, квакнути будеш не взмозі!
масква: В смысле?
КОНОТОП: Майбутнє твоє бачу. Будущеє по вашему. Хєровое у тебе майбутнє.
ХАРКІВ: О. ну якщо вже Конотопська відьма слово взала - триндєц тобі!
масква: Чего?
ДНЕПР: Бо не буде в тебе ні будущего, ні майбутнього.
ОДЕСА: Не буде в тебе нічого - ни яичка, ні курочки. Навіть пельмені слипшиеся тобі за делікатес будуть здаватись.
БЕРДИЧІВ: Буде лише мрак, багнюка, і суцільний треш. Хоча тобі не звикати.
масква: Почему это?
ВСІ: Тому що - пішла на ...!
КИЇВ: О, у мене світло з'явилось!
ВІННИЦЯ: І у мене!
ХЕРСОН: І. навіть, у мене!
КРИМ: Ой, а у меня, кажется, пропало…
ХЕРСОН: Нічо, Крим. Сама темна ніч - перед світанком! Готуйся!
ВСІ: (співають) А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу, славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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28.07.2024 21:29
+15
давно пора. глядишь и найдутся 2% бюджета для оборонных нужд НАТО.
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28.07.2024 21:35
+15
Якось одного ранку у передмісті Берліну в будинку вибухнув газ. На третьому поверсі загинула сирійська сім'я з 7 осіб, на другому поверсі загинула сім'я з Пакистану з 5 осіб. А супружна німецька пара з першого поверху залишилась жива. Чому? Ніякого расизму, просто були на роботі.
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28.07.2024 22:21
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Якось пригадалось...

ЛЬВІВ: Київ, ти як?
КИЇВ: Як і ти, в повній темряві! Що? Страшно?
ЛЬВІВ: Так не так щоб. Просто, незвично. Я ж звик сяяти, а тут згас. Трохи незручно. А ти як себе відчуваєш?
КИЇВ: Як в молодості. Зима, темрява, сніг. Поряд Дніпро котить свої води. І тиша! Чернігів! Пам'ятаєш?
ЧЕРНІГІВ: А то! Тільки тоді вовки вили. А зараз орки на болотах підвивають. Мабуть, радіють.
ПОЛТАВА: Хрєн їм на рило, нехай радіють. Свиня теж раділа, поки на холодець не перетворилась. А які зорі над Діканькою! І місяць! И димок з труб йде - мої по хатах сидять, біля пічок гріються, казки один одному розповідають. Як в старі добрі часи.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: Я теж своїх по селах відправив, нехай перечекають темні часи. Так, Тернопіль?
ТЕРНОПІЛЬ: Так у кожного мого жителя є бабуся в селі і тепла хата! А вже закруток по льохах, сальця копченого піднакопичено. Не так вже і важко. От Південь як впорається? Там же ці паскуди все потрощіли! Херсон! Ти як?
ХЕРСОН: Як. Як! Як і три минулих тижня. Без світла і води. Зато АТБ є!
масква: Привет, хахлы! Шо, в темноте сидите?!
ВСІ: (разом) Пішла на ...!
масква: борзые, да? А ведь гаварила - не тявкайте на меня! Херсон! Шо, тебе нравится в хахляндии? А ведь пока со мной был, жил спокойно, без обстрелов!
ХЕРСОН: Пошла на ...! Краще в темряві та воду з Дніпра пити, чем з такою паскудой разом!
масква: Ладно, я подожду, еще на коленках приползете (зникає з етеру)
КРИМ: Слышь, Херсон, а, может, правда? Ну зачем ты сопротивлялся, теперь сидишь в темноте, под обстрелами?
ХЕРСОН: Дурак ты, Крым, раз не понимаешь. Воля - найдорожча річ у світі! Все минає, навіть темрява - а воля залишається. Нічо, скоро й тебе повернемо, зрозумієш.
КРИВИЙ РІГ: А мої жителі, щоб не сидіти мовчки в темряви, співати почали. Давайте теж! (починає) Ой у лузі червона калина!
ЗАПОРІЖЖЯ: (підспівує) Похилилася!
ВІННИЦЯ: (підспівує) Що ж то наша славна Україна…
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: (підспівує) Зажурилася!
ВСІ: А ми тую червону калину підіймемо!
масква: (знов влізає в разговор) ви че тут распелись? Шо за нацисткие песни?
ВСІ: (разом) Пішла на ...! (продовжують співати) А ми нашу славну Україну - гей, гей, - розвеселимо!
масква: Я не поняла, как вы смеете петь? Вам плакать надо и прощения у меня просить! Николаев! Ты че, вместе с этими нациками? Ты ж русский город!
МИКОЛАЇВ: По перше не Николаев, а Миколаїв. По-друге - я разом зі своїми браттями. По-третє - просто пішла на ...!
масква: Одесса-мама! А ты чего? Не надоело без света сидеть? Все пельмени слиплись или еще что осталось?
ОДЕСА: Яка я тебе мама? У меня все дети приличные. А ти хто така? Шоб я три дні форшмака не їла, якщо якась шалава підзаборна буде мене мамою називати!
масква: вы забыли, что это я вас тут всех породила?
ЛУЦЬК: Ти диви! Воно ще щось гавкає. А згадую, як коли мої лицарі у бій ходили, воно тільки квакало на своїх болотах.
масква: та я вас всех уничтожу!
КОНОТОП: Слухай сюди, курко! Дуже скоро ти не те що гавкнути. Ти, навіть, квакнути будеш не взмозі!
масква: В смысле?
КОНОТОП: Майбутнє твоє бачу. Будущеє по вашему. Хєровое у тебе майбутнє.
ХАРКІВ: О. ну якщо вже Конотопська відьма слово взала - триндєц тобі!
масква: Чего?
ДНЕПР: Бо не буде в тебе ні будущего, ні майбутнього.
ОДЕСА: Не буде в тебе нічого - ни яичка, ні курочки. Навіть пельмені слипшиеся тобі за делікатес будуть здаватись.
БЕРДИЧІВ: Буде лише мрак, багнюка, і суцільний треш. Хоча тобі не звикати.
масква: Почему это?
ВСІ: Тому що - пішла на ...!
КИЇВ: О, у мене світло з'явилось!
ВІННИЦЯ: І у мене!
ХЕРСОН: І. навіть, у мене!
КРИМ: Ой, а у меня, кажется, пропало…
ХЕРСОН: Нічо, Крим. Сама темна ніч - перед світанком! Готуйся!
ВСІ: (співають) А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу, славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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28.07.2024 21:29 Відповісти
От ніґадяї
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28.07.2024 21:30 Відповісти
давно пора. глядишь и найдутся 2% бюджета для оборонных нужд НАТО.
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28.07.2024 21:35 Відповісти
Чому 73% обрали клоуна-популіста, а тепер їм не смішно? Бо рахувати не вміли і не вміють.
Приблизно 25% українців в Німеччині потрапляє під цю пропозицію, на рік їм виплачують приблизно 1.3 мільярди.
ВВП Німеччини 4.5 трильйони, 2% дорівнює 90 мільярдів.

Але для зелених 10¹⁰ від 10⁹ відрізняється на одиницю.
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28.07.2024 23:27 Відповісти
73% ухилянти в Україні або у Європі.
Воюють "прокляті Порохоботи".
Вони ж обирали ЗЕрмака щоб "закінчити війну", воювати вони не підписувались.
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29.07.2024 07:45 Відповісти
Це не правда. Багато порохоботів також повиїжджали. Я, наприклад, і кілька моїх знайомих. Думаю, що розподіл такий самий десь тих, хто повиїжджав.
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29.07.2024 07:58 Відповісти
Питання тільки в тому, чи ви дійсно порохобот, чи вам Подоляк башляє))
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29.07.2024 09:59 Відповісти
Для вас це питання, а для тих, хто тут довше - ні.
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29.07.2024 10:40 Відповісти
Я з вами не згоден. Більшість зелених повтікали за кордон.
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29.07.2024 12:15 Відповісти
А я з вами згоден, справді більшість. А знаєте чому? Тому що самих зелених більшість. І зі 100 біженців явно 73 голосувало за Зє. Я про пропорції - що вони такі самі. А не те, що зі 100 біженців 99 зелених.
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29.07.2024 20:57 Відповісти
Зелені вчителям вже "підійняли" зарплатню до 4000$
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29.07.2024 09:08 Відповісти
Невже даже і ''кольоровим''?
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28.07.2024 21:37 Відповісти
школа, біолог учню
- розкажи що ти знаеш про верблюдів.
- ну, живуть в пустелі, їдять колючки, мають два горби.
- а одногорбі бувають.
- та мабуть. але то вже будуть інваліди.
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28.07.2024 21:47 Відповісти
Ги. Щоб ти розумів- не працюють тут в основному жінки з дітьми, які тут без чоловіків, оскільки немає на кого дітей залишити. Більшість чоловіків якраз працює.
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28.07.2024 21:52 Відповісти
Той випадок, коли цілком підтримую. Усі чоловіки, кому менше 60-ти років і не інваліди, і дітей нема інвалідів - якого хєра ви там робите в ЄС? Чому я воював, а ви ні? Вам повинно бути соромно.
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28.07.2024 21:49 Відповісти
Може ви не розумієте, але якщо це приймуть, то в Україну це в основному змусить повернутися жінок з дітьми, які там самі. Чоловіки там в основному як раз працюють, адже так вже історично склалось, що чоловікам легше знайти роботу, ніж жінкам, не в останню чергу тому що їм доступна робота з великим фізичним навантаженням, де жінки просто не витримають
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28.07.2024 22:31 Відповісти
Знаю я одне місце, де платять 120 000 грн на місяць. Буває трохи страшнувато, але Ви справитеся.
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28.07.2024 23:37 Відповісти
А що страшного в роботі помічника нардепа?
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29.07.2024 06:07 Відповісти
Пішов шукати нардепа ))) Дякую за підказку. Але є проблема. Проблема в тому, що нема жодного нардепа ВР, співпрацею з яким можна пишатися. Одні тупі олігофрени. А от на війну, будь-ласка. Зараз до сотки ще 70 додали. Якщо комбат нормальний, то весь батальйон де-юре буде жити в сірій зоні. Інакше штабні з бригади створять з вас українську паперову армію.
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29.07.2024 08:40 Відповісти
100%
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29.07.2024 09:05 Відповісти
Обов'язок ЄС і не тільки ЄС нам допомагати в усьому, як вважають тут багато "найрозумнішіх", ще можна зрозуміти. На те вони і самі "найрозумніші". Але жити там на їхній допомозі і не працювати, це верх хитрозробленості.
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28.07.2024 21:49 Відповісти
Особливо якщо євакуювалися з Хмельницького чи Чернівецького "оточення".
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29.07.2024 07:46 Відповісти
Німеччина вже як рукавичка - 5млн турків - 3млн сиріиців - 1млн поляків - 1 - 2 млн украінців - рашкованів теж до біса - до праці мабуть не рвуться
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28.07.2024 21:50 Відповісти
Турки якраз працюють. Сирійці і купа українців - ні. Але якщо серед українців купа жінок з дітьми і без чоловіків, то у сирійців не працюють ні жінки ні чоловіки.
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28.07.2024 21:57 Відповісти
Пане лысый коротышка,більшість українців якраз працює і хоче працювати.
Але разом з українцями спочатку в Польшу,потім в Німеччину попала велика група ромів,у яких тільки й того що у паспорті записано місце народження Україна,але до України мають приблизно таке відношення,як я до Швеції.От такі люди не працювали і не працюватимуть.
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29.07.2024 07:16 Відповісти
Серед українок з малими дітьми тут справді працюють одиниці. З багатьох причин, не тому, що ліниві.
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29.07.2024 08:00 Відповісти
Точніше як, у багатьох жінок тут є мініджоб (це робота на кілька годин на тиждень, за яку ти отримуєш мінімальну неоподатковану платню - 500 євро на місяць). А от робота на повний час - рідко у кого. Це пов'язано з багатьма факторами - немає на кого дитину залишити, а оплата няні висока дуже, досить часто пропозиції працювати дуже низько кваліфікованими - а гроші за це такі ж, як і допомога. Тільки ти замість з дитиною бути - цілими днями працюєш. І т.п. Роми є, хоча не бачив українських ромів. І не так, щоб їх багато. Але так - ходять молоді чоловіки і просять гроші. А потім тут же купують пиво в супермаркеті.
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29.07.2024 08:08 Відповісти
Валентин, уяви цю рартину. Якось закінчиться. Не стане військового стану. І ми зможемо виїжджа ОТ уяви - йдеш ти по Парижу, Берліну чи Каїру. І тут рашистське чмо в майці з Z чи триколором. Вб'єш. І я уб'ю. М'ясорубка вийде така, що кабздєць. Думаю, що якщо залишимося живими, нам за кордоном краще не з'являтися. Війна для нас вже ніколи не закінчиться.
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28.07.2024 22:03 Відповісти
Так - таке творити - це не люди
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28.07.2024 22:07 Відповісти
Так вони й не люди. Вони андрофаги, людоїди, живодери, вони не homo sapiens. Вони не люди.

Ми люди. Вони ні.
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29.07.2024 00:06 Відповісти
Простые люди давно уже трудоустроились а распальцованные все равно работать не будут а только жаловаться.
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28.07.2024 21:50 Відповісти
главное заголовок красивый написать
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28.07.2024 21:54 Відповісти
Німці працюють на сірійців вже майже 10 років.І виплачують їм більше, ніж українцям,бо вони вважаються політичними біженцями.Вони і не збираються працювати,вони просто живуть і народжують дітей.
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28.07.2024 22:08 Відповісти
Якось одного ранку у передмісті Берліну в будинку вибухнув газ. На третьому поверсі загинула сирійська сім'я з 7 осіб, на другому поверсі загинула сім'я з Пакистану з 5 осіб. А супружна німецька пара з першого поверху залишилась жива. Чому? Ніякого расизму, просто були на роботі.
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28.07.2024 22:21 Відповісти
Тобто вибух був у помешканні німців?
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28.07.2024 22:50 Відповісти
Хороший вопрос
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28.07.2024 22:54 Відповісти
Згорьовані квіточки-біженці від жахіть війни дуже стривожені нелюдським ставленням. Вони здають свої квартири в Україні справжнім біженцям і не розуміють чому німці залишають таких нещасних жертв війни без хрумких євро,а як же квіточкам відпочивати на морях?
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28.07.2024 22:23 Відповісти
Підтримую!

Нажаль відчуваю "іспанський стид" за більшість наших громадян, які перебувають за кордоном.
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28.07.2024 22:59 Відповісти
Испанский стыд неразрывно связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F эмпатией - способностью переживать чувства другого человека, которое считается сильной эмоцией, способствующей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC самоотверженности , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 просоциальному поведению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4#cite_note-:9-10 [10] и групповым эмоциям, тогда как отсутствие эмпатии связано с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C антиобщественным поведением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4#cite_note-:0-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4#cite_note-17 [17] . В неловкой ситуации наблюдатель сочувствует жертве смущения, принимая на себя это чувство.

Опосередковане збентеження нерозривно пов'язане з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F емпатією - здатністю переживати почуття іншої людини, що вважається сильною емоцією, яка сприяє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C самовідданості , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 просоціальній поведінці https://en.wikipedia.org/wiki/Prosocial_behavior [en] та відчуттю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 групових емоцій https://en.wikipedia.org/wiki/Group_emotion [en] , тоді як відсутність емпатії пов'язано з антилюдяністю та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 антисоціальністю https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-social_behaviour [en] . У незручній ситуації спостерігач співчуває жертві збентеження, бравши на себе це почуття.

Вы очень сильный человек, если способны сочувствовать, большое вам человеческое спасибо за это
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28.07.2024 23:10 Відповісти
Потрібно бути послідовним, і також скасувати таку допомогу абсолютно всім біженцям.!
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28.07.2024 23:22 Відповісти
Вони про це і кажуть - всім. Я десь чув, навіть безробітним німцям хочуть різати після якогось часу.
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28.07.2024 23:25 Відповісти
CDU-Generalsekretär Linnemann: Arbeitsunwilligen kein Bürgergeld mehr zahlen CDU-Generalsekretär Linnemann hat sich dafür ausgesprochen, Arbeitsunwilligen das Bürgergeld komplett zu streichen - und stellt sich damit gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Statistiken legen laut Linnemann nahe, dass eine sechsstellige Zahl von Personen grundsätzlich nicht bereit sei, eine Arbeit anzunehmen.
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28.07.2024 23:26 Відповісти
Ага - саме про це.
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28.07.2024 23:31 Відповісти
нормальная тема читать прессу в стране пребывания или проживания
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28.07.2024 23:30 Відповісти
Слідкую уважно за тим, що мене стосується. Все інше - у вигляді дайджестів, щоб бути в курсі. Не настільки багато тут змін якихось.
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28.07.2024 23:33 Відповісти
Es ist gut
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28.07.2024 23:37 Відповісти
Анекдот.
Підірвали терористи дім в Німеччині. Постраждала сім'я арабів, яка жила на першому поверсі. Постраждала сім'я біженців з Африки, яка жила на другому поверсі. Постраждала сім'я з Сирії, яка жила на третьому. Постраждала сім'я з Дальнього Сходу, на четвертому. Не постраждала тільки сім'я німців, яка жила на п'ятому. Бо вони в той час були на роботі.
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28.07.2024 23:31 Відповісти


Якось одного ранку у передмісті Берліну в будинку вибухнув газ. На третьому поверсі загинула сирійська сім'я з 7 осіб, на другому поверсі загинула сім'я з Пакистану з 5 осіб. А супружна німецька пара з першого поверху залишилась жива. Чому? Ніякого расизму, просто були на роботі.
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28.07.2024 23:33 Відповісти
Удивительная история .Жаль что....
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28.07.2024 23:34 Відповісти
Arbeit macht frei.
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28.07.2024 23:24 Відповісти
Чего уж там, те кто не работает в концлагерь, те кто в концлагере не работает в печь, опыт у вас есть
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29.07.2024 01:50 Відповісти
Лінивих нігде не ******* ! Тим більше німці ...
А дехто вважає - що біженець - це вже професія і нічого більше не треба ...
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29.07.2024 02:50 Відповісти
Абсолютно вірне рішення.
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29.07.2024 05:38 Відповісти
Цілком вірне, закономірне і логічне рішення, підтримую
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29.07.2024 06:19 Відповісти
усе вірно !!! арбайтен, арбайтен, і ще раз арбайтен !!!
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29.07.2024 08:46 Відповісти
Халява рано чи пізно закінчується. Для паразитів, ухилянтів, дизертирів, халявщиків усіх мастей, що приперлися на чужу шию, коли їхня Батьківщина спливає кров"ю і потребує захисту. Нах. сраним віником!
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29.07.2024 13:45 Відповісти
 
 