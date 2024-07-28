У Німеччині партія ХДС/ХСС пропонує скасувати допомогу біженцям, які відмовляються працювати, зокрема й українцям
Генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн пропонує скасувати фінансову допомогу біженцям, які офіційно не працюють. Зокрема, йдеться і про українських біженців.
Про це Ліннеманн заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив німецький політик, статистика свідчить, що шестизначна кількість людей "принципово не бажає працювати". За словами секретаря ХДС/ХСС, у такому разі, держава "повинна вважати, що такі люди не потребують допомоги".
Крім цього, він вважає, що скорочення соцвиплат на для біженців на 10, 20 чи 30% було недостатнім.
"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є пільги, то вони вимагають чогось натомість. Це включає в себе працевлаштування", - сказав Ліннеманн.
Водночас політик заявив, що бачить винятки для батьків-одинаків та людей, які доглядають за своїми родичами.
Видання додає, що ініціатива Ліннеманна про повне скасування грошової допомоги для біженців суперечить рішенню Федерального конституційного суду. У 2019 році суд постановив, що скорочення допомоги на 100 відсотків не допускається.
Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію щодо депортації українських біженців, які ніде не працюють.
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ЛЬВІВ: Київ, ти як?
КИЇВ: Як і ти, в повній темряві! Що? Страшно?
ЛЬВІВ: Так не так щоб. Просто, незвично. Я ж звик сяяти, а тут згас. Трохи незручно. А ти як себе відчуваєш?
КИЇВ: Як в молодості. Зима, темрява, сніг. Поряд Дніпро котить свої води. І тиша! Чернігів! Пам'ятаєш?
ЧЕРНІГІВ: А то! Тільки тоді вовки вили. А зараз орки на болотах підвивають. Мабуть, радіють.
ПОЛТАВА: Хрєн їм на рило, нехай радіють. Свиня теж раділа, поки на холодець не перетворилась. А які зорі над Діканькою! І місяць! И димок з труб йде - мої по хатах сидять, біля пічок гріються, казки один одному розповідають. Як в старі добрі часи.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: Я теж своїх по селах відправив, нехай перечекають темні часи. Так, Тернопіль?
ТЕРНОПІЛЬ: Так у кожного мого жителя є бабуся в селі і тепла хата! А вже закруток по льохах, сальця копченого піднакопичено. Не так вже і важко. От Південь як впорається? Там же ці паскуди все потрощіли! Херсон! Ти як?
ХЕРСОН: Як. Як! Як і три минулих тижня. Без світла і води. Зато АТБ є!
масква: Привет, хахлы! Шо, в темноте сидите?!
ВСІ: (разом) Пішла на ...!
масква: борзые, да? А ведь гаварила - не тявкайте на меня! Херсон! Шо, тебе нравится в хахляндии? А ведь пока со мной был, жил спокойно, без обстрелов!
ХЕРСОН: Пошла на ...! Краще в темряві та воду з Дніпра пити, чем з такою паскудой разом!
масква: Ладно, я подожду, еще на коленках приползете (зникає з етеру)
КРИМ: Слышь, Херсон, а, может, правда? Ну зачем ты сопротивлялся, теперь сидишь в темноте, под обстрелами?
ХЕРСОН: Дурак ты, Крым, раз не понимаешь. Воля - найдорожча річ у світі! Все минає, навіть темрява - а воля залишається. Нічо, скоро й тебе повернемо, зрозумієш.
КРИВИЙ РІГ: А мої жителі, щоб не сидіти мовчки в темряви, співати почали. Давайте теж! (починає) Ой у лузі червона калина!
ЗАПОРІЖЖЯ: (підспівує) Похилилася!
ВІННИЦЯ: (підспівує) Що ж то наша славна Україна…
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: (підспівує) Зажурилася!
ВСІ: А ми тую червону калину підіймемо!
масква: (знов влізає в разговор) ви че тут распелись? Шо за нацисткие песни?
ВСІ: (разом) Пішла на ...! (продовжують співати) А ми нашу славну Україну - гей, гей, - розвеселимо!
масква: Я не поняла, как вы смеете петь? Вам плакать надо и прощения у меня просить! Николаев! Ты че, вместе с этими нациками? Ты ж русский город!
МИКОЛАЇВ: По перше не Николаев, а Миколаїв. По-друге - я разом зі своїми браттями. По-третє - просто пішла на ...!
масква: Одесса-мама! А ты чего? Не надоело без света сидеть? Все пельмени слиплись или еще что осталось?
ОДЕСА: Яка я тебе мама? У меня все дети приличные. А ти хто така? Шоб я три дні форшмака не їла, якщо якась шалава підзаборна буде мене мамою називати!
масква: вы забыли, что это я вас тут всех породила?
ЛУЦЬК: Ти диви! Воно ще щось гавкає. А згадую, як коли мої лицарі у бій ходили, воно тільки квакало на своїх болотах.
масква: та я вас всех уничтожу!
КОНОТОП: Слухай сюди, курко! Дуже скоро ти не те що гавкнути. Ти, навіть, квакнути будеш не взмозі!
масква: В смысле?
КОНОТОП: Майбутнє твоє бачу. Будущеє по вашему. Хєровое у тебе майбутнє.
ХАРКІВ: О. ну якщо вже Конотопська відьма слово взала - триндєц тобі!
масква: Чего?
ДНЕПР: Бо не буде в тебе ні будущего, ні майбутнього.
ОДЕСА: Не буде в тебе нічого - ни яичка, ні курочки. Навіть пельмені слипшиеся тобі за делікатес будуть здаватись.
БЕРДИЧІВ: Буде лише мрак, багнюка, і суцільний треш. Хоча тобі не звикати.
масква: Почему это?
ВСІ: Тому що - пішла на ...!
КИЇВ: О, у мене світло з'явилось!
ВІННИЦЯ: І у мене!
ХЕРСОН: І. навіть, у мене!
КРИМ: Ой, а у меня, кажется, пропало…
ХЕРСОН: Нічо, Крим. Сама темна ніч - перед світанком! Готуйся!
ВСІ: (співають) А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу, славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Приблизно 25% українців в Німеччині потрапляє під цю пропозицію, на рік їм виплачують приблизно 1.3 мільярди.
ВВП Німеччини 4.5 трильйони, 2% дорівнює 90 мільярдів.
Але для зелених 10¹⁰ від 10⁹ відрізняється на одиницю.
Воюють "прокляті Порохоботи".
Вони ж обирали ЗЕрмака щоб "закінчити війну", воювати вони не підписувались.
- розкажи що ти знаеш про верблюдів.
- ну, живуть в пустелі, їдять колючки, мають два горби.
- а одногорбі бувають.
- та мабуть. але то вже будуть інваліди.
Але разом з українцями спочатку в Польшу,потім в Німеччину попала велика група ромів,у яких тільки й того що у паспорті записано місце народження Україна,але до України мають приблизно таке відношення,як я до Швеції.От такі люди не працювали і не працюватимуть.
Ми люди. Вони ні.
Нажаль відчуваю "іспанський стид" за більшість наших громадян, які перебувають за кордоном.
Опосередковане збентеження нерозривно пов'язане з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F емпатією - здатністю переживати почуття іншої людини, що вважається сильною емоцією, яка сприяє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C самовідданості , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 просоціальній поведінці https://en.wikipedia.org/wiki/Prosocial_behavior [en] та відчуттю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 групових емоцій https://en.wikipedia.org/wiki/Group_emotion [en] , тоді як відсутність емпатії пов'язано з антилюдяністю та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 антисоціальністю https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-social_behaviour [en] . У незручній ситуації спостерігач співчуває жертві збентеження, бравши на себе це почуття.
Вы очень сильный человек, если способны сочувствовать, большое вам человеческое спасибо за это
Підірвали терористи дім в Німеччині. Постраждала сім'я арабів, яка жила на першому поверсі. Постраждала сім'я біженців з Африки, яка жила на другому поверсі. Постраждала сім'я з Сирії, яка жила на третьому. Постраждала сім'я з Дальнього Сходу, на четвертому. Не постраждала тільки сім'я німців, яка жила на п'ятому. Бо вони в той час були на роботі.
Якось одного ранку у передмісті Берліну в будинку вибухнув газ. На третьому поверсі загинула сирійська сім'я з 7 осіб, на другому поверсі загинула сім'я з Пакистану з 5 осіб. А супружна німецька пара з першого поверху залишилась жива. Чому? Ніякого расизму, просто були на роботі.
А дехто вважає - що біженець - це вже професія і нічого більше не треба ...