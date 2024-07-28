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Внаслідок обстрілів Херсона протягом дня постраждало 11 людей, з них 3 - діти

Обстріли Херсона 28 липня

Внаслідок обстрілів Херсона військами РФ 28 липня постраждали 11 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 11 мирних жителів, з них троє дітей.

Голова військов адміністрації зазначив, що двоє дорослих та двоє дітей ушпиталені. Шестеро дорослих і одна дитина далі лікуватимуться амбулаторно. 

Читайте: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу у Комишанах зросла до 8 осіб, серед яких 3 дитини (доповнено)

Автор: 

обстріл (28183) Херсон (3327)


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