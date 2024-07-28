Кількість постраждалих внаслідок обстрілу у Комишанах зросла до 8 осіб, серед яких 3 дитини (доповнено)

До восьми осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів окупантами Комишанського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за інформацією станом на 10:30, внаслідок ранкових ворожих обстрілів Комишанського старостинського округу поранень зазнали вісім людей, серед них троє дітей - 10, 16 і 17 років.

Повідомляється, що всім потерпілим надана медична допомога. Двоє травмованих відмовилися від госпіталізації, двоє далі лікуватимуться амбулаторно, четверо перебувають у лікарнях.

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Пізніше Мрочко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Комишанського старостинського округу з боку російських окупаційних військ пошкоджено мережу електропостачання. Через це у старостаті частково відсутнє світло та буде послаблений тиск водопостачання.

Зазначається, що про відновлення комунікацій буде поінформовано додатково.

Обстріл Комишан

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по селищу Комишани. Постраждала родина: мати та двоє дітей - 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик. 32-річна жінка зазнала вибухової травми, пораненя обличчя, тулуба, рук та ніг, у її доньки - вибухова травма та струс головного мозку, в сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги.

Також серед постраждалих - жінка, 75 років - неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.