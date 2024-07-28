Число пострадавших в результате обстрела в Камышанах возросло до 8 человек, среди них 3 ребенка (дополнено)
До восьми человек увеличилось количество раненых в результате утренних обстрелов оккупантами Камышанского старостинского округа Херсонской городской территориальной громады.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что по информации по состоянию на 10:30, в результате утренних вражеских обстрелов Камышанского старостинского округа ранения получили восемь человек, среди них трое детей - 10, 16 и 17 лет.
Сообщается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое травмированных отказались от госпитализации, двое дальше будут лечиться амбулаторно, четверо находятся в больницах.
Позже Мрочко сообщил, что в результате вражеских обстрелов Камышанского старостинского округа со стороны российских оккупационных войск повреждена сеть электроснабжения. Поэтому у старостата частично отсутствует свет и будет ослаблено давление водоснабжения.
Отмечается, что о возобновлении коммуникаций будет информировано дополнительно.
Обстрел Камышан
Напомним, сегодня утром россияне ударили по поселку Камышаны. Пострадала семья: мать и двое детей - 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. 32-летняя женщина получила взрывную травму, ранения лица, туловища, рук и ног, у ее дочери - взрывная травма и сотрясение головного мозга, у сына диагностировали еще и травму живота и ранение ноги.
Также среди пострадавших - женщина, 75 лет - у нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.
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скільки ж можна так знущатися над українцями , які нічого поганого
тобі, катюга, не зробили 🙁