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Російські війська обстріляли 7 громад Сумщини протягом дня: зафіксовано 72 вибухи

Російські обстріли Сумщини 28 липня

28 липня війська РФ здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під удари потрапили 7 громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та вдарив з FPV дронів (2 вибухи) і АГС (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артилерійські обстріли з САУ (4 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи).
  • Річківська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу відбулося скидання невстановленого вибухового пристрою (1 вибух).
  • Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та з 1 ворожого гелікоптера здійснено пуски ракет типу "НАР" (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 6 FPV дронів (6 вибухів).

Читайте: Внаслідок обстрілів Херсона протягом дня постраждало 11 людей, з них 3 - діти

Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534)


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Ну, привезіть нарешті у Сумську дЄрмака ... на всю відпустку. Нехай позасмагає. Під Градами.
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28.07.2024 22:40 Відповісти
 
 