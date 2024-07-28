Російські війська обстріляли 7 громад Сумщини протягом дня: зафіксовано 72 вибухи

28 липня війська РФ здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під удари потрапили 7 громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та вдарив з FPV дронів (2 вибухи) і АГС (6 вибухів).

Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артилерійські обстріли з САУ (4 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи).

Річківська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу відбулося скидання невстановленого вибухового пристрою (1 вибух).

Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та з 1 ворожого гелікоптера здійснено пуски ракет типу "НАР" (4 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 6 FPV дронів (6 вибухів).

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