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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні

шахеди

В ніч на 29 липня росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу. Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Згодом з'явилась інформація про декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський.

Курс - північно західний.

Читайте: Окупанти запускають КАБи на Харківщину та Донеччину, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4083) Повітряні сили (2583) повітряна тривога (899)


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будь ласка, алаверди на https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B024 ПС Железногорская 330/220/110 кВ, 1680 MVA, і на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B042 Калужский НПЗ "Первый завод"
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29.07.2024 00:54 Відповісти
 
 