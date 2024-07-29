Росіяни запустили "Шахеди" по Україні
В ніч на 29 липня росіяни атакують Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу. Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Згодом з'явилась інформація про декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський.
Курс - північно західний.
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Urs
показати весь коментар29.07.2024 00:54 Відповісти Мені подобається 0
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