Росіяни запустили "Шахеди" по Україні

В ніч на 29 липня росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу. Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Згодом з'явилась інформація про декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський.

Курс - північно західний.

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