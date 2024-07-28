Окупанти запускають КАБи на Харківщину та Донеччину, - Повітряні сили
Зранку 28 липня 2024 року війська РФ запускають із тактичної авіації керовані авіабомби на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Жодних деталей на цю хвилину не відомо.
Згодом у ПС також повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією на Донеччині.
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