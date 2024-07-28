Знищено ракету Х-59 та 7 із 8 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА "Shahed" із мису Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА "Shahed-131/136". За даними Повітряних сил, майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ударні безпілотники з півдня.