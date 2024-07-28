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Уничтожена ракета Х-59 и 7 из 8 "Шахедов", - Воздушные силы

Атака Шахедів

В ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8-ю ударными БпЛА "Shahed" с мыса Чауда - Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбито КАР Х-59 и семь БпЛА "Shahed-131/136". По данным Воздушных сил, почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.

Также читайте: Силы ПВО ночью сбили ракету Х-59/69, БпЛА "Форпост" и еще 11 беспилотников разных типов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ударные беспилотники с юга.

Автор: 

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Дякуємо нашим Захисникам та їх Родинам!!
Тво ПУ зеленський, з 5-8 ПОТУЖНИМИ мєнєнджарами з ОПУ глибоко зхвильовані!! Чекають прутіна, на оту мильну оперу - «самміт міру-мір»..
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28.07.2024 11:36 Ответить
 
 