Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы
Утром 28 июля 2024 года войска РФ запускают с тактической авиации управляемые авиабомбы на Харьковщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Никаких деталей на эту минуту не известно.
Впоследствии в ПС также сообщили о пусках КАБов тактической авиацией в Донецкой области.
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