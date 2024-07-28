Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы

Утром 28 июля 2024 года войска РФ запускают с тактической авиации управляемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Никаких деталей на эту минуту не известно.

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Впоследствии в ПС также сообщили о пусках КАБов тактической авиацией в Донецкой области.