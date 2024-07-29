Україна має силу, щоб досягати своїх цілей, - Зеленський після розмови з Сирським
Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським після якої заявив, що Україна має сили, щоб досягати свої цілей.
Про це президент сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що протягом останніх тижнів складна ситуація на донецьких напрямках, і саме на Покровському. Зеленський підкреслив, що саме там найбільша кількість російських штурмів – найбільш жорсткі ворожі атаки.
"Кожен, хто зупиняє ці російські удари та знищує цей російський ударний потенціал, виконує одну з найважливіших місій у цій війні", - зазначив Зеленський.
Крім того, він повідомив, що говорив із Головкомом Сирським щодо "наших дій і зараз, і на найближчу перспективу".
"Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує", - резюмував президент.
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Тоді питання, а які саме цілі переслідує ЗЄ?
Бо, якщо нинішній стан справ - це і є ті самі цілі, то якби не комільфо у такому зізнаватися.
а чоловіків в росії в рази більше.
Нагадаю, що тільки за березень це опудало "підсилило" Україну шляхом збільшення держборгу на 8,000,000,000$. А інших шляхів підсилення воно не знає й не використовує.
1800 км!!! Нарешті українці виростили "ду-уже довгі руки"!!!
А взагалі український народ не знає цілей принаймні офіційних , а вони повинні бути всім відомі , тож що получається маніпуляція саідомістю ?
МОСКОВИТ СИРСЬКИЙ ДОПОВІДАЄ ТЕ, ЩО ЧЛЕНОГРАЙ ХОЧЕ ЧУТИ.
ОТВЕЧАЮ!!!
Набери в гуглі "Горіс-Горський Фінляндія" і прочитай!!