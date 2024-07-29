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Новини Війна
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Україна має силу, щоб досягати своїх цілей, - Зеленський після розмови з Сирським

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським після якої заявив, що Україна має сили, щоб досягати свої цілей.

Про це президент сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що протягом останніх тижнів складна ситуація на донецьких напрямках, і саме на Покровському. Зеленський підкреслив, що саме там найбільша кількість російських штурмів – найбільш жорсткі ворожі атаки.

"Кожен, хто зупиняє ці російські удари та знищує цей російський ударний потенціал, виконує одну з найважливіших місій у цій війні", - зазначив Зеленський.

Крім того, він повідомив, що говорив із Головкомом Сирським щодо "наших дій і зараз, і на найближчу перспективу".

"Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує", - резюмував президент.

Читайте: Зеленський у річницю теракту в Оленівці: Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними

Автор: 

Зеленський (23659) Олександр Сирський (583)


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Топ коментарі
+11
Потужно!!!

Тоді питання, а які саме цілі переслідує ЗЄ?

Бо, якщо нинішній стан справ - це і є ті самі цілі, то якби не комільфо у такому зізнаватися.
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29.07.2024 01:58
+8
Зранку встає- про переговори до вечора ниє-ввечері пускає дві дорожки "муки" по ніздрям і "літаки летять-будем всіх бомбить"!
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29.07.2024 04:09
+7
"Доброго ранку! Ми - з України!!! " Нарешті "бандери" добралися до Карелії! В Олєнєгорську спалили Ту-22М3
1800 км!!! Нарешті українці виростили "ду-уже довгі руки"!!!
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29.07.2024 06:13
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Потужно!!!

Тоді питання, а які саме цілі переслідує ЗЄ?

Бо, якщо нинішній стан справ - це і є ті самі цілі, то якби не комільфо у такому зізнаватися.
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29.07.2024 01:58 Відповісти
Цель проста как дважды два: выдал вечерний гундос- получил дорожку. Вернее, две.
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29.07.2024 06:52 Відповісти
Жаль що Дужедякулаине уточнив що то за «цілі».
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29.07.2024 02:34 Відповісти
Для чого ж тоді потрібні "переговори"?
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29.07.2024 05:42 Відповісти
Україну, Українців однозначно знищуюють ! Захід вводить недостатні санкції,
а чоловіків в росії в рази більше.
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29.07.2024 03:49 Відповісти
Зранку встає- про переговори до вечора ниє-ввечері пускає дві дорожки "муки" по ніздрям і "літаки летять-будем всіх бомбить"!
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29.07.2024 04:09 Відповісти
потужно здати Україну кацапам бо зеленого мерзотника привели для того щоб злити Україну
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29.07.2024 04:37 Відповісти
Як цілі України корелюються з обіцянками ZE зразку 2019го? Тими самими, що останнім часом стали "ворожим іпсо, знятим ворогами держави на тот"?
Нагадаю, що тільки за березень це опудало "підсилило" Україну шляхом збільшення держборгу на 8,000,000,000$. А інших шляхів підсилення воно не знає й не використовує.
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29.07.2024 05:53 Відповісти
"Доброго ранку! Ми - з України!!! " Нарешті "бандери" добралися до Карелії! В Олєнєгорську спалили Ту-22М3
1800 км!!! Нарешті українці виростили "ду-уже довгі руки"!!!
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29.07.2024 06:13 Відповісти
Якщо цілі це перемога московії , то Україна самотужки немає сил для цього.
А взагалі український народ не знає цілей принаймні офіційних , а вони повинні бути всім відомі , тож що получається маніпуляція саідомістю ?
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29.07.2024 06:26 Відповісти
Україна має все, але не має і не мала справжнього лідера - патріота на чолі держави. І безтолковий ішак яскравий цьому приклад.
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29.07.2024 07:03 Відповісти
Сила є, а розум?
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29.07.2024 07:31 Відповісти
КРАЩЕ Б СПІЛКУВАВСЯ З КОМБАТАМИ.
МОСКОВИТ СИРСЬКИЙ ДОПОВІДАЄ ТЕ, ЩО ЧЛЕНОГРАЙ ХОЧЕ ЧУТИ.
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29.07.2024 07:51 Відповісти
Вот интересно,это словоблудие подается как новость или просто ради прикола,типа посмотрите что несет этот победоносный потужный главнокомандующий.
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29.07.2024 07:53 Відповісти
верховний головнокомандуючий розмовляв з неверховним головнокомандувачем.
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29.07.2024 07:54 Відповісти
А взагалі-то хтось "в курсі" - що в Суомі були свої "бандерівці"? У 1939 році у складі ЗС Фінляндії воював підрозділ українців з ОУН! Горліс-Горський (історик "Холодного Яру") залишив спогади! Він приймав у цьому участь Є підозра - що саме з"явлення цього підрозділу підштовхнуло ф змусило Сталіна закінчить війну Просто він погнав на Фінляндію полки сформовані з Українців (Полтавська дивізія зокрема) А солдати в масовому порядку почали переходить на бік фіннів І Сталін "бздиконув" - щоб війська не збунтувалися!Так що Суомі нам "винна - що земля колгоспу" своєю незалежністю!!!
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29.07.2024 08:31 Відповісти
Такая неожиданная инфа, скажите , что это все - без "бэ". До речi, кажуть, що у вас, та як i в Одесi, цi днi була моква? Гриби? Нi?
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29.07.2024 09:23 Відповісти
Шамов! Я "За "базар"
ОТВЕЧАЮ!!!
Набери в гуглі "Горіс-Горський Фінляндія" і прочитай!!
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29.07.2024 10:17 Відповісти
Шо вы меня на вторые лица отсылаете? Я хочу - из первых ( насчет грибов)...
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29.07.2024 10:41 Відповісти
Шамов! Ти спитав - я відповів Я у Фінляндії не був Тим більше - в ті часи! "Любка" була у 1983-му - фінночка - Герта Трохи не женився! Ой і "красапеточка"!! Попелясті коси "фігуриста"
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29.07.2024 11:27 Відповісти
мав на увазі Горліс?
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29.07.2024 11:16 Відповісти
Само-собюю - ЙОГО!!! Він писав про "холодноярців" А у мене там прадід загинув"Так що я його літературою цікавився - ще у "самвидаві"!
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29.07.2024 11:33 Відповісти
Черкащанин? Я теж родом звідти.
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30.07.2024 10:02 Відповісти
Ми - "порубіжники"! Ми з шаблею при боці народилися! Козаччя - "з роду-племені" Пан сотник Назар Дрига полку Максима Кривоноса! Горджуся ним!
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30.07.2024 14:22 Відповісти
"Сила", про яку говорив із "сирим""зе"- в більшості своїй окупована рашистом .
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29.07.2024 09:03 Відповісти
Как бы то ни было, но факт налицо: Сырский не имел и не имеет такого авторитета, как Залужный... Вопросец тогда возникает, за что его Зеленский возвысил?

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29.07.2024 09:18 Відповісти
тому що це сирській прокацапплений кацап, батьки якого живуть на мацковії, і з ним буде легше вовці зе виконувати "оманські договорняки" !!!
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29.07.2024 09:53 Відповісти
немає сил ні слухати, ні дивитися цю нікчему
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29.07.2024 11:13 Відповісти
 
 