Україна має силу, щоб досягати своїх цілей, - Зеленський після розмови з Сирським

Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським після якої заявив, що Україна має сили, щоб досягати свої цілей.

Про це президент сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що протягом останніх тижнів складна ситуація на донецьких напрямках, і саме на Покровському. Зеленський підкреслив, що саме там найбільша кількість російських штурмів – найбільш жорсткі ворожі атаки.

"Кожен, хто зупиняє ці російські удари та знищує цей російський ударний потенціал, виконує одну з найважливіших місій у цій війні", - зазначив Зеленський.

Крім того, він повідомив, що говорив із Головкомом Сирським щодо "наших дій і зараз, і на найближчу перспективу".

"Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує", - резюмував президент.

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