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У Харкові уночі лунали вибухи

вибух

Вночі 29 липня у передмісті Харкова двічі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомило "Суспільне Харків".

Серія вибухів пролунала близько 03:38. При цьому зазначається, що вона була, ймовірно, за межами Харкова. Ще один вибух пролунав близько пів на другу годину.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали близько третьої години ночі про пуски керованих авіабомб російською тактичною авіацією у Харківській області.

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Автор: 

вибух (4433) Харків (5556)


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Уже другий день пишуть про вибухи в Харкові, яких не було. Імовірно що за Харковом, але не у місті. Я інколи продивляюся тільки заголовок, бо працюю і така брехня дивує, бо не читаючи тексту, нервуєшся за рідних в Харкові, а потім виявилося, що це тільки доя заохочення. Не робіть так
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29.07.2024 08:19 Відповісти
 
 