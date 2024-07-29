У Харкові уночі лунали вибухи
Вночі 29 липня у передмісті Харкова двічі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Суспільне Харків".
Серія вибухів пролунала близько 03:38. При цьому зазначається, що вона була, ймовірно, за межами Харкова. Ще один вибух пролунав близько пів на другу годину.
Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали близько третьої години ночі про пуски керованих авіабомб російською тактичною авіацією у Харківській області.
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valentyna #410470
показати весь коментар29.07.2024 08:19 Відповісти Мені подобається 0
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