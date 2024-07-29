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Новини Війна
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ЗСУ відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку, - ISW

ЗСУ

Українським захисникам вдалося повернути втрачені позиції на Сіверському напрямку. Росіяни, ймовірно,  втратили позиції на  лівому березі річки у Вовчанську. При цьому ворог просунувся в Запорізькій області, на захід від Донецька та, можливо, планує влаштувати оточення під Авдіївкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, які свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на заході Івано-Даріївки.

Водночас 27 і 28 липня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Івано-Даріївки. Повідомляється, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії діють поблизу Переїзного (на південь від Сіверська).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неподалік Глибокого та Вовчанська триває одне боєзіткнення, - Генштаб

Автор: 

бойові дії (3675) ISW (653)


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Зараз зеленський з єрмаком, усі свої сили, некомпетентність, недолугий розум, кинули на отой самміт, «мірі-мір», а втрата територій, то таке…
Вони ж в Україні, проїздом, ЗАРОБІТЧАНИ, як і шифери-недостріляні, суркіси, льовочкині, мертвечуки, та ще, купа, зкацаплених наймитів!!!
Оманщина, що там казати…
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29.07.2024 07:47 Відповісти
Про яку Авдіївку іде мова?
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29.07.2024 08:16 Відповісти
Йдеться про болотний наступ на захід від Авдєєвки - на Покровськ. Постійно там оточення якісь
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29.07.2024 08:57 Відповісти
Не хочу коментувати аналізи людей,які далекі від війни, а пишуть карти по газетних публікаціям, відео від орків і просто потпліткам. Я пам'ятаю Херсонську епопею визволення як ці аналітики це подавали
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29.07.2024 09:07 Відповісти
Саме цей ресурс - днище, навіть жодного гірше не зустрічав. Але піарять саме його.
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29.07.2024 09:10 Відповісти
Є і у наших маленьки успіхи
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29.07.2024 11:12 Відповісти
 
 