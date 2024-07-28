Неподалік Глибокого та Вовчанська триває одне боєзіткнення, - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Сьогодні найбільш активним ворог був на Покровському напрямку.

Про це пишуть у фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами, та 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, задіяли для ураження 611 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів атаку біля Новоосинового. Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців поблизу Новосергіївки, Макіївки, Тернів, Новосадового та Торського. Сім атак - відбито, шість - тривають.

На Сіверському напрямку під час семи бойових зіткнень оборонці української землі зупинили шість ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки та Спірного. Один бій досі продовжується.

На Краматорському напрямку противник здійснив сім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще одна продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боїв - завершено, ще три - тривають.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, загарбники 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Тимофіївка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 23 атаки, 13 - ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 206 окупантів, 56 з них - безповоротно. Також знищено танк, гаубицю Д-30, два БПЛА різних видів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, шість одиниць артилерійських систем та один автотранспорт.

На Курахівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три атаки - відбито, одна - триває.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Два бої досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали дві ворожі атаки неподалік Гуляйполя, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі штурмували неподалік Малої Токмачки та Новоандріївки. У результаті боїв - зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку одна атака окупантів на позиції наших підрозділів, що на лівобережжі Дніпра, також не мала успіху.

На інших напрямках ситуація без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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