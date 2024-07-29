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Новини
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Дев’ять російських ув’язнених, що уклали контракти з міноборони РФ, втекли з полігону під Бєлгородом

Дев’ять ув’язнених РФ втекли з полігону

Російські ув'язнені, які підписали контракти з міноборони РФ, втекли з військового полігону Корочанського району Бєлгородської області.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Також опубліковані  листівки, які надійшли до місцевих відділень російської поліції, з прізвищами та світлинами втікачів (Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сер, Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов, Олександр Касаткін). Двоє з них відбували покарання у колоніях за вбивства, двоє – за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один ув'язнений – за викрадення людини.

Зазначається, що контрактники після вступу на службу "не пройшли випробувального терміну". Шестеро самовільно залишили полігон 26 липня, ще троє змогли це зробити наступного дня.

Крім того, повідомляється, що з однієї з військових частин, що знаходяться на ТОТ, втік інструктор загону "Шторм Z", який складається переважно з російських в'язнів Євген Зарубін. Раніше він записав відео про великі втрати загону у бою біля міста Вовчанськ Харківської області. За його словами, він зміг вивести звідти лише дві третини підрозділу, яким командував. Пізніше Зарубіна змусили записати спростування.

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Автор: 

ув'язнення (113) росія (64895) в'язні (334)


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Топ коментарі
+7
Якщо зі зброєю і бк то норм.
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29.07.2024 07:14
+6
Бігом у рдк ! Інакше нквс вас застрелить
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29.07.2024 07:10
+3
"Дев'ять не друзів Х..ла"
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29.07.2024 07:36
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Бігом у рдк ! Інакше нквс вас застрелить
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29.07.2024 07:10 Відповісти
Якщо зі зброєю і бк то норм.
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29.07.2024 07:14 Відповісти
Офіційних даних немає, тому вигадуйте будь-яку цифєрь на свій смак.
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29.07.2024 08:25 Відповісти
"Дев'ять не друзів Х..ла"
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29.07.2024 07:36 Відповісти
То -- не дезертири, то кацапські біженці. Біженці від війни.
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29.07.2024 09:04 Відповісти
Замість того, щоб героїчно загинути в бою, вони вирішили повільно вмирати від алкоголю
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29.07.2024 09:24 Відповісти
Гроші в руки і руки в ноги.
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29.07.2024 09:55 Відповісти
Аби бігли у бік рашки, а не в Україну!
А так зекі на волі - то такий їхній "френдлі файер". Тож хай буде!
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29.07.2024 10:06 Відповісти
 
 