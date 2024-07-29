Дев’ять російських ув’язнених, що уклали контракти з міноборони РФ, втекли з полігону під Бєлгородом

Російські ув'язнені, які підписали контракти з міноборони РФ, втекли з військового полігону Корочанського району Бєлгородської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Також опубліковані листівки, які надійшли до місцевих відділень російської поліції, з прізвищами та світлинами втікачів (Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сер, Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов, Олександр Касаткін). Двоє з них відбували покарання у колоніях за вбивства, двоє – за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один ув'язнений – за викрадення людини.

Зазначається, що контрактники після вступу на службу "не пройшли випробувального терміну". Шестеро самовільно залишили полігон 26 липня, ще троє змогли це зробити наступного дня.

Крім того, повідомляється, що з однієї з військових частин, що знаходяться на ТОТ, втік інструктор загону "Шторм Z", який складається переважно з російських в'язнів Євген Зарубін. Раніше він записав відео про великі втрати загону у бою біля міста Вовчанськ Харківської області. За його словами, він зміг вивести звідти лише дві третини підрозділу, яким командував. Пізніше Зарубіна змусили записати спростування.

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