На Запоріжжі під ударом ворога опинились 10 населених пунктів, у Пологівському районі поранено людину

Впродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Одну особу поранено внаслідок російських атак по Пологівському району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

5 авіаударів завдали окупанти по Кам'янському та Гуляйполю. А також:

299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку;

5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине;

264 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - повідомив Федоров.

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