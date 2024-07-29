Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 576 000 осіб (+1310 за добу), 8356 танків, 16010 артсистем, 16 103 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 576 000 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 576000 (+1310) осіб,

танків ‒ 8356 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8) од,

артилерійських систем – 16010 (+74) од,

РСЗВ – 1129 (+2) од,

засоби ППО ‒ 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2406 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)

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