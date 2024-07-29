Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 576 000 осіб (+1310 за добу), 8356 танків, 16010 артсистем, 16 103 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 576 000 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 576000 (+1310) осіб,
- танків ‒ 8356 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8) од,
- артилерійських систем – 16010 (+74) од,
- РСЗВ – 1129 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)
Топ коментарі
+19 Василь Воробець
показати весь коментар29.07.2024 08:24
+18 Анатолий Воробей #585495
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+14 Qq Qqq #455433
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- А у нас там вороги "в три шари" лежать!!!
Рашисти до того Часового Яру від Бахмута другий рік повзуть, а там відстань 8 км.
Звичайний слимак 8 км за тиждень здолає, а "паровий каток фтарой арміі міря" з травня 2023го повзе.
Тож навіть слимаки дають уZкім добру фору у швидкості
А Генштаб свої
пів мільйона
Точної цифри втрат ніхто не назве, бо скільки з цих "уражених/виведених з ладу" здохло, стало каліками чи оклигало точно не відомо. Теж по техніці, частину якої евакуюють та ремонтують.
Завжди є похибка і це нормально.
Хто ще крім генштабу дає статистику добових втрат росіян?
Дай посилання.
Чекаю.
Вкиди типу - "генштаб нєправільно считаєт" не приймаються.
Для цього потрібна АЛЬТЕРНАТИВНА до генштаба статистика.
Надай її.
Чекаю.
Те саме,що не дозволяють бити західною зброєю ,вглиб рашки.
Бо F-16 - це багатоцільові винищувачі 4го покоління. Це означає не "в двобої 1 на 1 крутий", а "вбудований в мережу виявлення, супроводження та цілевказання". Буквально: пілоту F-16 не потрібно взагалі НІКОЛИ наближатися до засрашинських окопів та літаків. Його мета та завдання: патрулювання та випуск ракет по даним цілевказання, які передані з центру керування. Тобто пілот F-16 на своєму радарі навіть може не бачити ціль. Так, в нього є пушка 6-ствольна. Але то "засіб останньої надії", з ефективністю приблизно як "іменний ПМ проти танка".
В цьому і є головна крутість F-16 як системи озброєнь. Це високошвидкісний (2 Махи) засіб доставки широкої номенклатури засобів, бойовий радіус якого повністю покриває театр бойових дій.
Для розуміня: засрашка на поточний момент НЕ МАЄ винищувачів 4го покоління як СИСТЕМИ. Бо втратила значну частину літаків ДРЛО і використовує свої літаки як літаки 3го покоління - які є автономними і працюють тільки з бортовою РЛС фактично.
Отже:
1. ЗСУ отримує на постійній основі ракети AIM-120 (невідомих індексів) - основну частину озброєння F-16 (зараз вони використовуються для систем ППО NASAMS). А отже - ВЖЕ торік була побудована інфраструктура постачання, зберігання, обслуговування, спорядження, цілевказання (щодо цього - далі).
2. ЗСУ отримує на постійній основі радари від США для роботи систем ППО Patriot, NASAMS тощо - всі вони є достатньо *********, аби забезпечувати цілевказання для F-16.
3. ЗСУ ВЖЕ побудувала військові мережі обміну інформацією за протоколом "Link 16" - саме на цих мережах побудовані системи зв'язку радарів, командних пунктів та пускових систем ППО Patriotm NASAMS тощо.
4. В Україні ВЖЕ побудовані та пройшли принаймні 1 модернізацію (вірогідно для сумісності з п.п.3) мережі раннього попередження.
5. Повітряні Сили ЗСУ отримують 2 (!!!) літаки ДРЛВ "Saab 340 AEW&С", які, очевидно, сумісні з мережами з п.п. 3.
6. ЗСУ України ВЖЕ побудували гетерогенні РЛС-поля - де поруч з старими радарами від систем С-300, поруч з більш ********* радарами виробництва України - працюють і ******* західні РЛС, які надаються партнерами. Очевидно, що вони інтегровані через протоколи п.п. 3.
Це вплине на гарматне м'ясо, але не так, як вам здається - F-16 не будуть бомбити окопи на "нулі". Застосування F-16 дозволить покращити ефективність бойової роботи всіх складових ЗСУ (легше буде арті - менше на неї буде впливати контрбатарейна робота кацапів, легше буде піхоті - на піхоту буде менше сипатись КАБ-ів, легше буде БПЛА-шникам - швидше та ефективніше будуть вражатися будь-які недружні постановники перешкод тощо) по знищенню кацапської техніки. А безпосередньо кацапів все так же на 99% будуть знищувати механізовані та піхотні бригади.
А чим відрізняється "є техніка в кацапів чи немає техніки" - ми бачимо цієї весни-літа. В кацапів реально почалося виснаження по техніці (почали зникати цілі види САУ та бронетехніки - наприклад, САУ Гіацинт-С та МТЛБ). І "надої" вбитих кацапів стрімко зросли з 300-800 на день до 1100-1300 на день.
вбий важака - і сабакі перегризуться між собою
Що з кацапією і сталося: пішов один вожак (єльцин), "призначили " нового вожака - бліду моль. Нічого, так майбутньому ***** зализали дупу, що і 5 років не пройшло, як воно стало мерзеннішим ****** - полізло спочатку на Кучму (конфлікт навколо острова Тузла) і взагалі в українську політику, янучарина підтримувати.
І в такий час ці виродки у владі, прокурори та судді, директора департаментів та інша нечисть мало того закони порушують та ще й крадуть у всіх, і у громадян і у військових які помирають, та вони вороги такі самі як росіяни і їх треба знищувати в такій самій кількості.
підписати мирнак з Гаазьким педофілом владіміром ліліпутіним?...
... і на літак як женька пригожин...
... чи в мобільні крематорії з пєсней?
177!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта 76!, броня 20, логістика 62!
Арта, спецтехніка та логістика дуже файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 576 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
Авто вже є новий місячний рекорд, ще три доби і остаточний результат однозначно буде більше дво тисяч.
Спецтехніка під питанням, до місяного рекорду потрібно 26 одиниць, попередні три доби було лише 10 одиниць, подивимось що покажуть наступні три доби.
Вчора пролунало 600 тис чумардосів до Дня Незалежності - тисяч на п'ять перевиконаємо.