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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 576 000 осіб (+1310 за добу), 8356 танків, 16010 артсистем, 16 103 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 576 000 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 576000 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 8356 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8) од,
  • артилерійських систем  – 16010 (+74) од,
  • РСЗВ  – 1129 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення штурмової колони російської військової техніки у Красногорівці. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+19
Відразу видно що підвезли трохи снарядів і т.п.Вата палає,вату товчуть,але все одно,нечисть кацапська лізе й лізе
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29.07.2024 08:24
+18
Мухосранські пітараси здихають сотнями на українській землі. Слава Україні! Героям Слава!
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29.07.2024 08:12
+14
Минув 3813 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта 76!, броня 20, логістика 62!
Арта, спецтехніка та логістика дуже файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 576 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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29.07.2024 10:15
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Мухосранські пітараси здихають сотнями на українській землі. Слава Україні! Героям Слава!
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29.07.2024 08:12 Відповісти
"А чево у вас хахлов земля такая пладародная?"
- А у нас там вороги "в три шари" лежать!!!
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29.07.2024 08:57 Відповісти
кацапи знову використали каналізаційні труби щоб обійти наші позиції у мікрорайоні Новий (Часів Яр) і вийшли у тил
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29.07.2024 09:31 Відповісти
А що ще з гівнодавів можна взяти крім фєкалій?
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29.07.2024 11:09 Відповісти
Але є інфа що в часіку сукі перелізли через канал(
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29.07.2024 08:15 Відповісти
Ну і як. Кудись долізли чи в цю суму чорних мішків зайшли
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29.07.2024 08:21 Відповісти
Перелізли через канал у Часовому Яру- це ж пабєда, тепер на мацквє парад буде З салютом (як ЗСУ організаторам ударами дронів допоможуть)
Рашисти до того Часового Яру від Бахмута другий рік повзуть, а там відстань 8 км.
Звичайний слимак 8 км за тиждень здолає, а "паровий каток фтарой арміі міря" з травня 2023го повзе.
Тож навіть слимаки дають уZкім добру фору у швидкості
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29.07.2024 09:12 Відповісти
різні оцінки дають, вбитими -пораненими,хтось більше хтось менше.
А Генштаб свої
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29.07.2024 08:18 Відповісти
А що, в окопи ворога можна направити рахівників для точного обліку?
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29.07.2024 08:40 Відповісти
тоді звідки Генштаб вказує такі цифри ? якщо не можна направити рахівників ?
пів мільйона
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29.07.2024 08:44 Відповісти
ну вони ж дивляться куди стріляти
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29.07.2024 08:50 Відповісти
Основна інформація це розвіддані, як нашої, так і розвідок партнерів.
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29.07.2024 10:07 Відповісти
Генштаб аналізує відеозвіти бойової роботи, котрі отримує від частин; компелює для запобігання повторів та й складає свій звіт, який і оприлюднює щодня.
Точної цифри втрат ніхто не назве, бо скільки з цих "уражених/виведених з ладу" здохло, стало каліками чи оклигало точно не відомо. Теж по техніці, частину якої евакуюють та ремонтують.
Завжди є похибка і це нормально.
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29.07.2024 09:24 Відповісти
ти пишеш - "різні оцінки"
Хто ще крім генштабу дає статистику добових втрат росіян?
Дай посилання.
Чекаю.
Вкиди типу - "генштаб нєправільно считаєт" не приймаються.
Для цього потрібна АЛЬТЕРНАТИВНА до генштаба статистика.
Надай її.
Чекаю.
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29.07.2024 12:59 Відповісти
Відразу видно що підвезли трохи снарядів і т.п.Вата палає,вату товчуть,але все одно,нечисть кацапська лізе й лізе
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29.07.2024 08:24 Відповісти
щоб кацапи реально відчули брак "гарматного м'яса" на поліф бою треба щоб їх щодня утилізували по 2-3 тис., а для цього треба літаки (ф16, ф15, гріпени, міражі2000 і тд.тп.) з усією номеклатурою зброї до них, бажано в необмеженій кількості (не дозовано) !!!
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29.07.2024 08:33 Відповісти
вже чув розмови,що літаки,які нададуть Україні будуть використовувати виключно для прикриття неба ,центру і заходу України ,типу ППО..бо знову ж таки бояться втратити літаки і пілотів,
Те саме,що не дозволяють бити західною зброєю ,вглиб рашки.
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29.07.2024 08:55 Відповісти
в тій кількості що нададуть (від 12 до 60 шт.) за різними джерелами, оцінками так і будуть використовувати !!! Україні потрібно 200-300 літаків такого класу ...
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29.07.2024 09:55 Відповісти
F-16 то така зброя, застосовувати яку реально треба вчитися. І навчити пілотів сидіти за штурвалом - це як "підготовчі курси" перед вступом у ВУЗ закінчити.

Бо F-16 - це багатоцільові винищувачі 4го покоління. Це означає не "в двобої 1 на 1 крутий", а "вбудований в мережу виявлення, супроводження та цілевказання". Буквально: пілоту F-16 не потрібно взагалі НІКОЛИ наближатися до засрашинських окопів та літаків. Його мета та завдання: патрулювання та випуск ракет по даним цілевказання, які передані з центру керування. Тобто пілот F-16 на своєму радарі навіть може не бачити ціль. Так, в нього є пушка 6-ствольна. Але то "засіб останньої надії", з ефективністю приблизно як "іменний ПМ проти танка".

В цьому і є головна крутість F-16 як системи озброєнь. Це високошвидкісний (2 Махи) засіб доставки широкої номенклатури засобів, бойовий радіус якого повністю покриває театр бойових дій.

Для розуміня: засрашка на поточний момент НЕ МАЄ винищувачів 4го покоління як СИСТЕМИ. Бо втратила значну частину літаків ДРЛО і використовує свої літаки як літаки 3го покоління - які є автономними і працюють тільки з бортовою РЛС фактично.
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29.07.2024 10:07 Відповісти
Все це вірно. А хто передасть всі інші компоненти системи управління літаками F-16?
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29.07.2024 11:18 Відповісти
Я не сиджу в ГШ ЗСУ чи МО України і не знаю всіх речей. Але маю деякі технічні знання, розуміння "як і що з чим працює" та слідкую за новинами.

Отже:
1. ЗСУ отримує на постійній основі ракети AIM-120 (невідомих індексів) - основну частину озброєння F-16 (зараз вони використовуються для систем ППО NASAMS). А отже - ВЖЕ торік була побудована інфраструктура постачання, зберігання, обслуговування, спорядження, цілевказання (щодо цього - далі).
2. ЗСУ отримує на постійній основі радари від США для роботи систем ППО Patriot, NASAMS тощо - всі вони є достатньо *********, аби забезпечувати цілевказання для F-16.
3. ЗСУ ВЖЕ побудувала військові мережі обміну інформацією за протоколом "Link 16" - саме на цих мережах побудовані системи зв'язку радарів, командних пунктів та пускових систем ППО Patriotm NASAMS тощо.
4. В Україні ВЖЕ побудовані та пройшли принаймні 1 модернізацію (вірогідно для сумісності з п.п.3) мережі раннього попередження.
5. Повітряні Сили ЗСУ отримують 2 (!!!) літаки ДРЛВ "Saab 340 AEW&С", які, очевидно, сумісні з мережами з п.п. 3.
6. ЗСУ України ВЖЕ побудували гетерогенні РЛС-поля - де поруч з старими радарами від систем С-300, поруч з більш ********* радарами виробництва України - працюють і ******* західні РЛС, які надаються партнерами. Очевидно, що вони інтегровані через протоколи п.п. 3.
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29.07.2024 12:07 Відповісти
F-16 надаються не для знищення гарматного м'яса. А для захисту від кацапської авіації та підсилення можливостей ППО.

Це вплине на гарматне м'ясо, але не так, як вам здається - F-16 не будуть бомбити окопи на "нулі". Застосування F-16 дозволить покращити ефективність бойової роботи всіх складових ЗСУ (легше буде арті - менше на неї буде впливати контрбатарейна робота кацапів, легше буде піхоті - на піхоту буде менше сипатись КАБ-ів, легше буде БПЛА-шникам - швидше та ефективніше будуть вражатися будь-які недружні постановники перешкод тощо) по знищенню кацапської техніки. А безпосередньо кацапів все так же на 99% будуть знищувати механізовані та піхотні бригади.

А чим відрізняється "є техніка в кацапів чи немає техніки" - ми бачимо цієї весни-літа. В кацапів реально почалося виснаження по техніці (почали зникати цілі види САУ та бронетехніки - наприклад, САУ Гіацинт-С та МТЛБ). І "надої" вбитих кацапів стрімко зросли з 300-800 на день до 1100-1300 на день.
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29.07.2024 09:52 Відповісти
І трохи простих ракет,і хоча б 2 мільйони снарядів,до тих наявних.А якби ще Каби в нас були,точно кацапська гидота б закінчилась через півроку
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29.07.2024 14:55 Відповісти
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29.07.2024 08:52 Відповісти
Вічно не треба. Достатньо "до розвалу кацапії на 20-30 національних держав та неможливості кацапії будь-коли нападати на Україну".
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29.07.2024 09:54 Відповісти
капастан - собача свора
вбий важака - і сабакі перегризуться між собою
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29.07.2024 13:01 Відповісти
Погризуться-погризуться і визнають іншого вожака. І підлабузництвом та потуранням примхам - створять з нового вожака ще мерзеннішого, ніж попередній.

Що з кацапією і сталося: пішов один вожак (єльцин), "призначили " нового вожака - бліду моль. Нічого, так майбутньому ***** зализали дупу, що і 5 років не пройшло, як воно стало мерзеннішим ****** - полізло спочатку на Кучму (конфлікт навколо острова Тузла) і взагалі в українську політику, янучарина підтримувати.
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29.07.2024 15:19 Відповісти
Тобто наші втрати 192000 українців, адже співвідношення 1 до 3, сам Сирський таке озвучив.
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29.07.2024 09:57 Відповісти
А ще він озвучував що у кацапів на 1 вбитого 2-3 поранених у нас же на 1 вбитого (нічого не поробиш, це війна) 8-9 поранених, а співвідношення по втратам 1 до 8 тобто 576000/8 - 72 тис загальні втрати з яких ≈ 8 тисяч вбитими. Але чомусь здається що це чісло в три рази більше.
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29.07.2024 10:49 Відповісти
Я не кажу про зраду, а про ціну яку ми платимо.
І в такий час ці виродки у владі, прокурори та судді, директора департаментів та інша нечисть мало того закони порушують та ще й крадуть у всіх, і у громадян і у військових які помирають, та вони вороги такі самі як росіяни і їх треба знищувати в такій самій кількості.
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29.07.2024 11:04 Відповісти
Що пропонуєш Тарасе?
підписати мирнак з Гаазьким педофілом владіміром ліліпутіним?...
... і на літак як женька пригожин...
... чи в мобільні крематорії з пєсней?
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29.07.2024 13:02 Відповісти
ФПВ-дрони працюють лише на фронті? Далі по всій Україні працює якийсь супер-РЕБ? Нечесний суддя - дроном його на шматки, продажний прокурор - те саме, депутат на корупційних схемах - туди ж разом із замміністра. Ті виродки мають боятись виходити під заставу.
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29.07.2024 14:29 Відповісти
Минув 3813 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта 76!, броня 20, логістика 62!
Арта, спецтехніка та логістика дуже файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 576 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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29.07.2024 10:15 Відповісти
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29.07.2024 10:17 Відповісти
Арта ювілейні 16 тисяч, до місячного рекорду не вистачило 5 стволів (завтра це виправлять) відрив ББМ вже менше сотні і все йде до того що арта до кінця місяця вийде вперед.
Авто вже є новий місячний рекорд, ще три доби і остаточний результат однозначно буде більше дво тисяч.
Спецтехніка під питанням, до місяного рекорду потрібно 26 одиниць, попередні три доби було лише 10 одиниць, подивимось що покажуть наступні три доби.
Вчора пролунало 600 тис чумардосів до Дня Незалежності - тисяч на п'ять перевиконаємо.
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29.07.2024 10:34 Відповісти
Кожний знищений орк та його техніка сьогодні - це наша Перемога завтра !
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29.07.2024 11:18 Відповісти
 
 