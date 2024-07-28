Знищення штурмової колони російської військової техніки у Красногорівці. ВIДЕО
Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow знищили штурмову колони російської військової техніки у Красногорівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українських захисників опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+49 Red_Sky_On
показати весь коментар28.07.2024 16:24
+36 Александр Чуднивец #474549
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+36 Vik Tor #521724
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То мабуть старі танки Т-55, без захисту
С участником путинской "СВО" расправились дагестанские "ваххабиты" за то, что "служит русским".
"Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русский воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били", - рассказала родственница.
смерті,що ледь вписувались в поворот
на кільці
испоганенныхокупированных земель тем лютее РЭБ и ПВО
. И маленькие дроны очень ограничены по дальности.
дирижабли - это управляемый ЛА легче воздуха.
Якась с@ка православна-узкощелепна здає інфу, треба трусити місцеву вату аж до бавовни!