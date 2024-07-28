УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5533 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
19 923 37

Знищення штурмової колони російської військової техніки у Красногорівці. ВIДЕО

Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow знищили штурмову колони російської військової техніки у Красногорівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українських захисників опублікували у соцмережі.

Також дивіться: Російський військовий вирішив покінчити життя самогубством та вистрілив собі в голову. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Добряче козаки насипали кацапні!
показати весь коментар
28.07.2024 16:24
+36
так-та ще й дрони якісь люті...
показати весь коментар
28.07.2024 16:26
+36
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.07.2024 16:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добряче козаки насипали кацапні!
показати весь коментар
28.07.2024 16:24 Відповісти
так-та ще й дрони якісь люті...
показати весь коментар
28.07.2024 16:26 Відповісти
осб-ось... сам продивився двічі - що там за звірі у дронах - на мотлох броня ворожа розлітається... Щось новеньке? Але як гарно - шедевр
показати весь коментар
28.07.2024 19:09 Відповісти
0:13 - звичайний заряд до РПГ

То мабуть старі танки Т-55, без захисту
показати весь коментар
29.07.2024 12:00 Відповісти
підтримали туарегів !!!
показати весь коментар
28.07.2024 16:39 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.07.2024 16:31 Відповісти
слава відважним Воїнам
показати весь коментар
28.07.2024 16:43 Відповісти
Ehre sei den Streitkräften der Ukraine.
показати весь коментар
28.07.2024 16:32 Відповісти
Шедеврально! Дуже було схоже біля кільця на сонцепьок. Та й москальня від нього як таргани в різні сторони розбіглася.
показати весь коментар
28.07.2024 16:34 Відповісти
То дінамокідарастічєский захист.
показати весь коментар
28.07.2024 17:43 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/82148 Громкая казнь произошла в Дагестане, которое замалчивают местные и федеральные СМИ.
С участником путинской "СВО" расправились дагестанские "ваххабиты" за то, что "служит русским".
"Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русский воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били", - рассказала родственница.
показати весь коментар
28.07.2024 16:36 Відповісти
Добре врізали! Нех шастать.
показати весь коментар
28.07.2024 16:37 Відповісти
Орки так поспішали назустріч своїй
смерті,що ледь вписувались в поворот
на кільці
показати весь коментар
28.07.2024 16:44 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2024 16:53 Відповісти
🏃
показати весь коментар
28.07.2024 19:58 Відповісти
Спробували б вони не поїхати. Ззаду цих руських "вітязєй" стережуть, як стадо баранів, кадиркіни "заград атряди". Розстріляють без "суда і слєдствія.",
показати весь коментар
28.07.2024 17:02 Відповісти
Розїбали в хлам
показати весь коментар
28.07.2024 17:24 Відповісти
Шедеврально!
показати весь коментар
28.07.2024 17:36 Відповісти
СПАСИБО ! УДАЧИ !
показати весь коментар
28.07.2024 18:19 Відповісти
Може вийде зберегти за нашими Красногорівку.
показати весь коментар
28.07.2024 18:27 Відповісти
Кра-со-та!
показати весь коментар
28.07.2024 19:21 Відповісти
Не то сло-во! 👌
показати весь коментар
28.07.2024 19:57 Відповісти
Кацапи краще бігають ніж їздять.... але розлітаються ще краще.
показати весь коментар
28.07.2024 19:57 Відповісти
почему техника противника уничтожается в ходе атаки, а не в местах базирования?
показати весь коментар
28.07.2024 21:07 Відповісти
Вкажіть, будь ласка, координати місць базування ворожої техніки.
показати весь коментар
28.07.2024 21:18 Відповісти
вам перечислить координаты баз длительного сберигания бронетехники и ремонтных предприятий РФ или вы самостоятельно найдете их на гугл-картах?
показати весь коментар
28.07.2024 21:23 Відповісти
Чем далее вглубь временно испоганенных окупированных земель тем лютее РЭБ и ПВО
. И маленькие дроны очень ограничены по дальности.
показати весь коментар
29.07.2024 02:02 Відповісти
верно. поэтому дроны должны сбрасываться с дистанционно-управляемых малоразмерных дирижаблей с функцией ретранслятора сигнала. преимущества - длительное нахождение над потенциальным местом сброса, большая высота для армейских средств ПВО, малая заметность, всепогодность на высотах выше 8 км.
показати весь коментар
29.07.2024 09:26 Відповісти
и дешевизна.
показати весь коментар
29.07.2024 09:28 Відповісти
Малорозмірні тре прив"язувати до чогось. Які 8 км ??
показати весь коментар
29.07.2024 12:03 Відповісти
вы путаете привязные аэростаты с ***********.
дирижабли - это управляемый ЛА легче воздуха.
показати весь коментар
29.07.2024 12:10 Відповісти
на верхньому фото дирижабль ??
показати весь коментар
29.07.2024 19:24 Відповісти
Маленький дрон - сейчас как аналог ПТРК. Но дальность все ж не Хаймарс.
показати весь коментар
29.07.2024 02:03 Відповісти
Знайомі з Мирнограду розповіли, що вчора завезли поранених до міської лікарні і...прилетіло(

Якась с@ка православна-узкощелепна здає інфу, треба трусити місцеву вату аж до бавовни!
показати весь коментар
28.07.2024 21:16 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 12:05 Відповісти
Героям Слава! Як кажуть - українці так 3,14здять русню, що Талібан почав хреститись )))
показати весь коментар
29.07.2024 11:28 Відповісти
 
 