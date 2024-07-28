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Уничтожение штурмовой колонны российской военной техники в Красногоровке. ВИДЕО

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка совместно с воинами подразделения Shadow уничтожили штурмовую колонну российской военной техники в Красногоровке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликовали в соцсети.

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уничтожение (6904) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+49
Добряче козаки насипали кацапні!
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28.07.2024 16:24
+36
так-та ще й дрони якісь люті...
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28.07.2024 16:26
+36
Слава ЗСУ!
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28.07.2024 16:31
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Добряче козаки насипали кацапні!
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28.07.2024 16:24 Ответить
так-та ще й дрони якісь люті...
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28.07.2024 16:26 Ответить
осб-ось... сам продивився двічі - що там за звірі у дронах - на мотлох броня ворожа розлітається... Щось новеньке? Але як гарно - шедевр
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28.07.2024 19:09 Ответить
0:13 - звичайний заряд до РПГ

То мабуть старі танки Т-55, без захисту
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29.07.2024 12:00 Ответить
підтримали туарегів !!!
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28.07.2024 16:39 Ответить
Слава ЗСУ!
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28.07.2024 16:31 Ответить
слава відважним Воїнам
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28.07.2024 16:43 Ответить
Ehre sei den Streitkräften der Ukraine.
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28.07.2024 16:32 Ответить
Шедеврально! Дуже було схоже біля кільця на сонцепьок. Та й москальня від нього як таргани в різні сторони розбіглася.
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28.07.2024 16:34 Ответить
То дінамокідарастічєский захист.
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28.07.2024 17:43 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News/82148 Громкая казнь произошла в Дагестане, которое замалчивают местные и федеральные СМИ.
С участником путинской "СВО" расправились дагестанские "ваххабиты" за то, что "служит русским".
"Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русский воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били", - рассказала родственница.
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28.07.2024 16:36 Ответить
Добре врізали! Нех шастать.
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28.07.2024 16:37 Ответить
Орки так поспішали назустріч своїй
смерті,що ледь вписувались в поворот
на кільці
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28.07.2024 16:44 Ответить
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28.07.2024 16:53 Ответить
🏃
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28.07.2024 19:58 Ответить
Спробували б вони не поїхати. Ззаду цих руських "вітязєй" стережуть, як стадо баранів, кадиркіни "заград атряди". Розстріляють без "суда і слєдствія.",
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28.07.2024 17:02 Ответить
Розїбали в хлам
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28.07.2024 17:24 Ответить
Шедеврально!
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28.07.2024 17:36 Ответить
СПАСИБО ! УДАЧИ !
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28.07.2024 18:19 Ответить
Може вийде зберегти за нашими Красногорівку.
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28.07.2024 18:27 Ответить
Кра-со-та!
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28.07.2024 19:21 Ответить
Не то сло-во! 👌
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28.07.2024 19:57 Ответить
Кацапи краще бігають ніж їздять.... але розлітаються ще краще.
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28.07.2024 19:57 Ответить
почему техника противника уничтожается в ходе атаки, а не в местах базирования?
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28.07.2024 21:07 Ответить
Вкажіть, будь ласка, координати місць базування ворожої техніки.
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28.07.2024 21:18 Ответить
вам перечислить координаты баз длительного сберигания бронетехники и ремонтных предприятий РФ или вы самостоятельно найдете их на гугл-картах?
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28.07.2024 21:23 Ответить
Чем далее вглубь временно испоганенных окупированных земель тем лютее РЭБ и ПВО
. И маленькие дроны очень ограничены по дальности.
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29.07.2024 02:02 Ответить
верно. поэтому дроны должны сбрасываться с дистанционно-управляемых малоразмерных дирижаблей с функцией ретранслятора сигнала. преимущества - длительное нахождение над потенциальным местом сброса, большая высота для армейских средств ПВО, малая заметность, всепогодность на высотах выше 8 км.
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29.07.2024 09:26 Ответить
и дешевизна.
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29.07.2024 09:28 Ответить
Малорозмірні тре прив"язувати до чогось. Які 8 км ??
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29.07.2024 12:03 Ответить
вы путаете привязные аэростаты с ***********.
дирижабли - это управляемый ЛА легче воздуха.
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29.07.2024 12:10 Ответить
на верхньому фото дирижабль ??
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29.07.2024 19:24 Ответить
Маленький дрон - сейчас как аналог ПТРК. Но дальность все ж не Хаймарс.
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29.07.2024 02:03 Ответить
Знайомі з Мирнограду розповіли, що вчора завезли поранених до міської лікарні і...прилетіло(

Якась с@ка православна-узкощелепна здає інфу, треба трусити місцеву вату аж до бавовни!
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28.07.2024 21:16 Ответить
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29.07.2024 12:05 Ответить
Героям Слава! Як кажуть - українці так 3,14здять русню, що Талібан почав хреститись )))
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29.07.2024 11:28 Ответить
 
 