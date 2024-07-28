Уничтожение штурмовой колонны российской военной техники в Красногоровке. ВИДЕО
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка совместно с воинами подразделения Shadow уничтожили штурмовую колонну российской военной техники в Красногоровке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликовали в соцсети.
Топ комментарии
+49 Red_Sky_On
показать весь комментарий28.07.2024 16:24
+36 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.07.2024 16:26
+36 Vik Tor #521724
показать весь комментарий28.07.2024 16:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То мабуть старі танки Т-55, без захисту
С участником путинской "СВО" расправились дагестанские "ваххабиты" за то, что "служит русским".
"Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русский воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били", - рассказала родственница.
смерті,що ледь вписувались в поворот
на кільці
испоганенныхокупированных земель тем лютее РЭБ и ПВО
. И маленькие дроны очень ограничены по дальности.
дирижабли - это управляемый ЛА легче воздуха.
Якась с@ка православна-узкощелепна здає інфу, треба трусити місцеву вату аж до бавовни!