Рашисты ударили по Херсону: ранены два человека
Сегодня, 28 июля, войска РФ снова обстреляли Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, российские военные атаковали с беспилотника людей в Днепровском районе. Пострадали 26-летний мужчина и женщина, 42 лет.
У обоих пострадавших - взрывные травмы и ранения бедра. "Скорая" доставила их в больницу.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ нанесли удар по образовательному учреждению в Херсоне.
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