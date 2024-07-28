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Новости Война
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Рашисты ударили по Херсону: ранены два человека

Окупанти обстріляли Херсон

Сегодня, 28 июля, войска РФ снова обстреляли Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, российские военные атаковали с беспилотника людей в Днепровском районе. Пострадали 26-летний мужчина и женщина, 42 лет.

У обоих пострадавших - взрывные травмы и ранения бедра. "Скорая" доставила их в больницу.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ нанесли удар по образовательному учреждению в Херсоне.

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