Оккупанты ударили по колледжу в центре Херсона. ВИДЕО
Войска РФ нанесли удар по образовательному учреждению в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, ночью враг попал в здание одного из колледжей в центре города, в результате чего вспыхнул пожар.
Никто из людей не пострадал.
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