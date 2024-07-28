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Оккупанты ударили по колледжу в центре Херсона. ВИДЕО

Войска РФ нанесли удар по образовательному учреждению в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, ночью враг попал в здание одного из колледжей в центре города, в результате чего вспыхнул пожар.

Никто из людей не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: погибла женщина, которая находилась на балконе

Автор: 

обстрел (27107) Херсон (2815) школа (3013)


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Коли вже побачимо ТАКЕ в мацквабаді?
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28.07.2024 09:33 Ответить
18+
дохлые вагнеровцы Африка(Мали)
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28.07.2024 10:07 Ответить
А от Оманський коридор працює чудово, без будь-яких загроз лаптям, які з комфортом і безпечно їздять на каву в Ялту.
Увага на останній допис в скріні.

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28.07.2024 10:19 Ответить
Ось вам кляті бендерівці,гейропейці,хохли-малороси!Ми несемо кацапську культуру і науку(достоєвський,пушкін та інші викідиши ада).Тіки носіі у ******** мафіозно-фашістській раші інші."іскандери",каби та інша смертоносна хрінь.
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28.07.2024 10:27 Ответить
 
 