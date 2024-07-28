Оккупанты ударили по колледжу в центре Херсона. ВИДЕО

Войска РФ нанесли удар по образовательному учреждению в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, ночью враг попал в здание одного из колледжей в центре города, в результате чего вспыхнул пожар.

Никто из людей не пострадал.

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