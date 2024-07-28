Окупанти вдарили по коледжу в центрі Херсону. ВIДЕО
Війська РФ завдали удару по освітньому закладу в Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, вночі ворог поцілив у будівлю одного із коледжів у центрі міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Ніхто з людей не постраждав.
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