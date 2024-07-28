УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11831 відвідувач онлайн
Новини Відео
2 464 5

Окупанти вдарили по коледжу в центрі Херсону. ВIДЕО

Війська РФ завдали удару по освітньому закладу в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вночі ворог поцілив у будівлю одного із коледжів у центрі міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Ніхто з людей не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: загинула жінка, яка перебувала на балконі

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360) школа (2212)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже побачимо ТАКЕ в мацквабаді?
показати весь коментар
28.07.2024 09:33 Відповісти
18+
дохлые вагнеровцы Африка(Мали)
https://t.me/NetGulagu/8411
показати весь коментар
28.07.2024 10:07 Відповісти
А от Оманський коридор працює чудово, без будь-яких загроз лаптям, які з комфортом і безпечно їздять на каву в Ялту.
Увага на останній допис в скріні.

показати весь коментар
28.07.2024 10:19 Відповісти
Ось вам кляті бендерівці,гейропейці,хохли-малороси!Ми несемо кацапську культуру і науку(достоєвський,пушкін та інші викідиши ада).Тіки носіі у ******** мафіозно-фашістській раші інші."іскандери",каби та інша смертоносна хрінь.
показати весь коментар
28.07.2024 10:27 Відповісти
 
 