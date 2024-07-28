Рашисти вдарили по Херсону: поранено дві людини
Сьогодні, 28 липня, війська РФ знову обстріляли Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, російські військові атакували з безпілотника людей в Дніпровському районі. Постраждали 26-річний чоловік та жінка 42 років.
В обох потерпілих - вибухові травми та поранення стегна. Швидка доставила їх до лікарні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ завдали удару по освітньому закладу в Херсоні.
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