Рашисти вдарили по Херсону: поранено дві людини

Сьогодні, 28 липня, війська РФ знову обстріляли Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, російські військові атакували з безпілотника людей в Дніпровському районі. Постраждали 26-річний чоловік та жінка 42 років.

В обох потерпілих - вибухові травми та поранення стегна. Швидка доставила їх до лікарні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ завдали удару по освітньому закладу в Херсоні.