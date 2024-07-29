Вночі ворог вдарив по Куп’янську, протягом доби обстріляв Харків, Куп’янський та Чугуївський райони

На Харківщині внаслідок низки авіаударів керованими авіабомбами протягом доби пошкоджені житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 29 липня, близько 03:20 ворог атакував Куп'янськ КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено один привітний будинок.

Учора, 28 липня, об 11:00 у місті Харків внаслідок ракетного обстрілу Х-35-У горіло приміщення об'єкта інфраструктури.

Об 11:00 у селі Стецьківка Куп'янського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено 4 приватні будинки.

О 10:20 у селі Симинівка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено житловий будинок.

О 10:00 у селі Стецьківка внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні житлові будинки та лінія електромереж

О 18:00 росіяни вдарили FPV-дроном по Куп’янську, влучили по відкритій території.

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