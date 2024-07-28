Рашисти посилили обстріли позицій Сил оборони у Сотницькому Козачку та розвідують маршрути висування поблизу Глибокого, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Харківському напрямку залишається складною та напруженою. Російські окупанти продовжують наступальні (штурмові) дії в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Тихе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, противник посилив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА на напрямку Журавльовка (РФ)- Липці.

"У районі населеного пункту Сотницький Козачок активізував обстріли позицій Сил оборони України.

В рамках підготовки до наступальних дій штурмових груп, ворог проводить поповнення поточного некомплекту особового складу, проводить розвідку маршрутів висування поблизу Глибокого", - йдеться у повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 15 авіаційних ударів, використавши 22 КАБи. Цілив у райони населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Тернова, Вовчанськ. Окупанти завдали 29 ударів дронами-камікадзе та здійснили 490 обстрілів позицій Сил оборони України.

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Обстановка з початку доби

Від початку цієї доби відбулося 2 бойових зіткнення у районі населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів.

Раніше в ОТУ "Харків" інформували, що у районі Лук’янців російські окупанти перейшли до оборони.