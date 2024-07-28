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Новости Война
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Рашисты усилили обстрелы позиций Сил обороны в Сотницком Казачке и разведывают маршруты выдвижения вблизи Глубокого, - ОТГ "Харьков"

Окупанти на Харківщині

Обстановка на Харьковском направлении остается сложной и напряженной. Российские оккупанты продолжают наступательные (штурмовые) действия в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Тихое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, противник усилил воздушную разведку с применением БПЛА на направлении Журавлевка (РФ) - Липцы.

"В районе населенного пункта Сотницкий Казачок активизировал обстрелы позиций Сил обороны Украины.

В рамках подготовки к наступательным действиям штурмовых групп, враг проводит пополнение текущего некомплекта личного состава, проводит разведку маршрутов выдвижения вблизи Глубокого", - говорится в сообщении.

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Враг нанес в направлении позиций наших войск 15 авиационных ударов, использовав 22 КАБа. Целился в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Терновая, Волчанск. Оккупанты нанесли 29 ударов дронами-камикадзе и совершили 490 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Также читайте: Штурмовые группы врага перегруппировываются в Глубоком, - ОТГ "Харьков"

Обстановка с начала суток

С начала этих суток произошло 2 боевых столкновения в районе населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов.

Ранее в ОТГ "Харьков" информировали, что в районе Лукьянцев российские оккупанты перешли к обороне.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3912) наступление (201)


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Зеленський з єрмаком, уже певно там, на місці, проводять ПОТУЖНО Ставку, які там, оті мильні самміти «міру-мір»??… Чекаємо, на розгортання палаток ДСНС, -пунктів НЕЗЛАМНОСТІ від ОПУ ….
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28.07.2024 11:32 Ответить
розвідують маршрути висування

Ексгібіціоністи?
Не треба тут нічого висувати!
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28.07.2024 12:49 Ответить
 
 