На Херсонщині ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури, Пункту Незламності, 11 людей дістали поранення, зокрема 3 дитини

За останню добу армія країни-агресора Росії обстріляла понад 20 населених пунктів у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Приозерне, Комишани, Садове, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Михайлівка, Микільське, Велетенське, Хрещенівка, Широка Балка, Нова Кубань, Львове, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Берислав, Брускинське, Новоберислав та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 58 приватних будинків.Також пошкоджено господарчі та складські приміщення, гаражі та приватний транспорт", - йдеться в повідомленні

Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них - 3 дитини.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136.

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