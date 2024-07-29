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На Херсонщині ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури, Пункту Незламності, 11 людей дістали поранення, зокрема 3 дитини

За останню добу армія країни-агресора Росії обстріляла понад 20 населених пунктів у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Приозерне, Комишани, Садове, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Михайлівка, Микільське, Велетенське, Хрещенівка, Широка Балка, Нова Кубань, Львове, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Берислав, Брускинське, Новоберислав та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 58 приватних будинків.Також пошкоджено господарчі та складські приміщення, гаражі та приватний транспорт", - йдеться в повідомленні

Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них - 3 дитини.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136.

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обстріл (28183) Херсон (3327) Херсонська область (5698)


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...підораси кацапські.
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29.07.2024 10:11 Відповісти
Велике будівництво, пункт незламності, потужний відосик , мільйон дронів...наголосували
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29.07.2024 10:30 Відповісти
Я давно говорил и говорю что все эти распиаренные властью пункты "незламности" на самом деле очень удобная цель с массовым скоплением людей. Как специально созданная для удобства наведения. Спасает только то, что они реально не работают и люди туда не идут.
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29.07.2024 11:16 Відповісти
 
 