Вже п’ятого завербованого найманця РФ з Індії ліквідували в Україні, - AFP
Громадянин Індії обманом завербований до російської армії, загинув в Україні. Це вже п'ята підтверджена смерть громадянина Індії за останній час.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це пише AFP.
Родичі розповіли, що 22-річний Раві Мун вирушив до Росії у січні, після того, як приватний агент з працевлаштування пообіцяв йому роботу у сфері транспорту. Однак на місці його навчили володіти зброєю та у березні відправили на фронт.
"Втративши з ним зв'язок, я звернувся до посольства Індії в Москві, де нам повідомили, що мій брат помер", - сказав його брат Аджай, додавши, що посольство попросило сім'ю надіслати зразки ДНК для впізнання тіла Муна.
Родичі також звернулися за допомогою до офісу прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, щоб повернути тіло на батьківщину.
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а як ви будете вербувати індусів? ви знаєте мову? як ви їми збираєтесь керувати і навчати? який від них може бути військовий зиск, шо вони вміють? просто кинути в м'ясні штурми?
але, як завжди у ЗЄльони - казали-балакали.
думаю в "інтєрєсних" країнах можна знайти бажаючих із зброєю в руках одержати ваучер на 100 га землі на Лугандонщині і двох рабів-аборігенів.
ну й звісно, громадянство України
бо наших "громадян" через Тису чкурнуло чимало
Яке впізнання і якого тіла? Тіло досі лиси з собаками з'їли.