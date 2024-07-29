Вже п’ятого завербованого найманця РФ з Індії ліквідували в Україні, - AFP

Громадянин Індії обманом завербований до російської армії, загинув в Україні. Це вже п'ята підтверджена смерть громадянина Індії за останній час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це пише AFP.

Родичі розповіли, що 22-річний Раві Мун вирушив до Росії у січні, після того, як приватний агент з працевлаштування пообіцяв йому роботу у сфері транспорту. Однак на місці його навчили володіти зброєю та у березні відправили на фронт.

"Втративши з ним зв'язок, я звернувся до посольства Індії в Москві, де нам повідомили, що мій брат помер", - сказав його брат Аджай, додавши, що посольство попросило сім'ю надіслати зразки ДНК для впізнання тіла Муна.

Родичі також звернулися за допомогою до офісу прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, щоб повернути тіло на батьківщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив із главою МЗС Індії реалізацію справедливого миру для України