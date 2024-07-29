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Новини Війна
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Вже п’ятого завербованого найманця РФ з Індії ліквідували в Україні, - AFP

П'ятий індієць загинув на війні проти України

Громадянин Індії обманом завербований до російської армії, загинув в Україні. Це вже п'ята підтверджена смерть громадянина Індії за останній час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це пише AFP.

Родичі розповіли, що 22-річний Раві Мун вирушив до Росії у січні, після того, як приватний агент з працевлаштування пообіцяв йому роботу у сфері транспорту. Однак на місці його навчили володіти зброєю та у березні відправили на фронт.

"Втративши з ним зв'язок, я звернувся до посольства Індії в Москві, де нам повідомили, що мій брат помер", - сказав його брат Аджай, додавши, що посольство попросило сім'ю надіслати зразки ДНК для впізнання тіла Муна.

Родичі також звернулися за допомогою до офісу прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, щоб повернути тіло на батьківщину.

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Автор: 

Індія (665) росія (64895) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+5
П'ятий? Вже? Так, а їх півтора мільярди.
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29.07.2024 12:34
+5
А міг би поїхати до Лондону та писати там криві індуські прошивки для різного китайського мотлоху.
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29.07.2024 12:49
+5
напочатку війни обговорювали залучення афганських спецназівців, яких кинули США

але, як завжди у ЗЄльони - казали-балакали.

думаю в "інтєрєсних" країнах можна знайти бажаючих із зброєю в руках одержати ваучер на 100 га землі на Лугандонщині і двох рабів-аборігенів.

ну й звісно, громадянство України
бо наших "громадян" через Тису чкурнуло чимало
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29.07.2024 12:49
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почему мы не вербуем???
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29.07.2024 12:33 Відповісти
в рядах ЗСУ воює багато іноземців.
а як ви будете вербувати індусів? ви знаєте мову? як ви їми збираєтесь керувати і навчати? який від них може бути військовий зиск, шо вони вміють? просто кинути в м'ясні штурми?
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29.07.2024 12:38 Відповісти
напочатку війни обговорювали залучення афганських спецназівців, яких кинули США

але, як завжди у ЗЄльони - казали-балакали.

думаю в "інтєрєсних" країнах можна знайти бажаючих із зброєю в руках одержати ваучер на 100 га землі на Лугандонщині і двох рабів-аборігенів.

ну й звісно, громадянство України
бо наших "громадян" через Тису чкурнуло чимало
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29.07.2024 12:49 Відповісти
Хто буде оплачувати цей банкет? У русні грошей хоч жж їж.
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29.07.2024 12:41 Відповісти
Они придут со слоном и танцами
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29.07.2024 12:44 Відповісти
П'ятий? Вже? Так, а їх півтора мільярди.
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29.07.2024 12:34 Відповісти
дураков мало
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29.07.2024 12:56 Відповісти
Аааа он чого Моді вперше від Індії в історії незалежної України вирішив приїхати.
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29.07.2024 13:05 Відповісти
Вот же ж суки. Глупый Рави должен был сейчас на пальме с бандарлогами перекрикиваться, а на него одели штаны и отвезли в Украину...
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29.07.2024 12:43 Відповісти
Індія обігнала Китай та стала найбільшою за чисельністю населення країною світу Індія стала найбільш густонаселеною країною світу із населенням у 1,4 млрд осіб та випередила за цим показником Китай. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Організації об'єднаних націй (ООН).
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29.07.2024 12:48 Відповісти
А міг би поїхати до Лондону та писати там криві індуські прошивки для різного китайського мотлоху.
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29.07.2024 12:49 Відповісти
Згідно їхньої релігії по закону карми в майбутній реінкарнації будуть глистами)
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29.07.2024 12:53 Відповісти
В Бурятии
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29.07.2024 14:07 Відповісти
Дуже "співчуваю" ...
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29.07.2024 12:54 Відповісти
Я щось не розумів. Там же Моді обіцяли терміново усіх індусів звільнити. Збрехали? Ая-яй-яй...
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29.07.2024 12:59 Відповісти
Посольство попросило сім'ю надіслати зразки ДНК для впізнання тіла Муна (с).
Яке впізнання і якого тіла? Тіло досі лиси з собаками з'їли.
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29.07.2024 13:10 Відповісти
Не склалося в нього з програмуванням... Яка сумна новина!
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29.07.2024 13:18 Відповісти
 
 