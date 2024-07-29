Блінкен обговорив із главою МЗС Індії реалізацію справедливого миру для України
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.
Про це повідомили у Державному департаменті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Джайшанкар підтвердили прихильність Сполучених Штатів та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону. Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами. Секретар Блінкен наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН", - сказано в повідомленні.
Як повідомляє Голос Америки, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Якщо інформація щодо візиту підтвердиться, це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.
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янкі ще не всі неправильні варіанти випробували!
відповідно до Статуту ООН ---а хіба ООН,та організація яка може забезпечити мир ? і якою ціною ?
Ірраціональний умовний Захід, з світовим шерифом США, який знаходиться в прострації - стані, коли ціла країна США , як це буває з окремою людиною, втрачає бажання та енергію для виконання рутинних чи важливих справ, і може відчувати втому, безцільність та втрату інтересу, ведуть себе як миші, котрих лякає кіт, і який паралізує їх волю.
Для само заспокоювання вони організовують саміти, складаю "дорожні карти" реалізації справедливого миру для України... - все в рамках логіки дій того ж ірраціонального умовного Заходу перед другою світовою війною, яка через проміжну станцію Мюнхен38 привела до другої світової війни.