Блінкен обговорив із главою МЗС Індії реалізацію справедливого миру для України

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.

Про це повідомили у Державному департаменті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Джайшанкар підтвердили прихильність Сполучених Штатів та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону. Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами. Секретар Блінкен наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє Голос Америки, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Якщо інформація щодо візиту підтвердиться, це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.