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Блінкен обговорив із главою МЗС Індії реалізацію справедливого миру для України

Ентоні Блінкен

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.

Про це повідомили у Державному департаменті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Джайшанкар підтвердили прихильність Сполучених Штатів та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону. Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами. Секретар Блінкен наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє Голос Америки, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Якщо інформація щодо візиту підтвердиться, це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Автор: 

Індія (665) Блінкен Ентоні (1156)


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ну так тепер цю бібізяну будуть вигодовувати на противагу жовтій.
янкі ще не всі неправильні варіанти випробували!
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29.07.2024 09:10 Відповісти
справедливого і міцного миру для України---тобто якого ?
відповідно до Статуту ООН ---а хіба ООН,та організація яка може забезпечити мир ? і якою ціною ?
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29.07.2024 08:58 Відповісти
що таке "справедливий мир"?Що за словоблудство?Що за нах?
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29.07.2024 09:06 Відповісти
і з ким би я не говорив, про справедливий мир для України,ніхто уваги не звертав,на те ,про що я з ними говорив (історія американської говорільні),або "квартал по американськи" ,для світових "не лохів"...
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29.07.2024 09:06 Відповісти
О мире говорят уже практически все, значит осенью будут "уговаривать" настойчиво... без всяких сантиментов...
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29.07.2024 09:14 Відповісти
Значить, усі великі гравці вже все перетерли, новий світовий порядок прикинули, торгуються одне з одним потихеньку, і восени вж можна і воюючих пішаків приборкати.
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29.07.2024 12:40 Відповісти
Ага, говорити про ''справедливий мир'' з тими хто проводить паради з кацапами.
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29.07.2024 09:20 Відповісти
Блінкен обговорив із главою МЗС Індії реалізацію справедливого миру для України

Ірраціональний умовний Захід, з світовим шерифом США, який знаходиться в прострації - стані, коли ціла країна США , як це буває з окремою людиною, втрачає бажання та енергію для виконання рутинних чи важливих справ, і може відчувати втому, безцільність та втрату інтересу, ведуть себе як миші, котрих лякає кіт, і який паралізує їх волю.

Для само заспокоювання вони організовують саміти, складаю "дорожні карти" реалізації справедливого миру для України... - все в рамках логіки дій того ж ірраціонального умовного Заходу перед другою світовою війною, яка через проміжну станцію Мюнхен38 привела до другої світової війни.
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29.07.2024 11:11 Відповісти
 
 