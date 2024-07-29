Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов’язаних жінок оновлення даних, - Демченко
Наразі військовозобов'язані жінки мають право перетинати кордон, прикордонники не перевіряють, чи оновили вони дані.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.
"Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону", - сказав він.
На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів: "Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державна прикордонна служба про це зазначить".
Як повідомлялося, у ЗСУ служать понад 67 000 жінок.
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Перетинає жінка кордон, а прикордонник такий питає, ти військовозобов'язана чи ні? Вона каже ні, а він такий, доведи, надай документа, що не військовозобов'язана!
Чи всім хто зобов'язаний якусь помітку на лоба ставлять? Як вони б це перевіряли взагалі?