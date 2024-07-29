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Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов’язаних жінок оновлення даних, - Демченко

Виїзд жінок за кордон

Наразі військовозобов'язані жінки мають право перетинати кордон, прикордонники не перевіряють, чи оновили вони дані.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.

"Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону", - сказав він.

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На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів: "Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державна прикордонна служба про це зазначить".

Як повідомлялося, у ЗСУ служать понад 67 000 жінок.

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) кордон (4748) жінки (623) Демченко Андрій (341)


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Фємєністки - фас!!!!
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29.07.2024 13:01 Відповісти
Нєравевправіє, діскрімінація, учімлєніє!!
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29.07.2024 13:03 Відповісти
Так і знищується нація. Жінки тікають, чоловіки вмирають.
Тільки ядерна зброя нас врятує
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29.07.2024 13:05 Відповісти
Пи*дун. В законе прописано, что должны проверять.
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29.07.2024 13:06 Відповісти
І як би це мало виглядати?
Перетинає жінка кордон, а прикордонник такий питає, ти військовозобов'язана чи ні? Вона каже ні, а він такий, доведи, надай документа, що не військовозобов'язана!
Чи всім хто зобов'язаний якусь помітку на лоба ставлять? Як вони б це перевіряли взагалі?
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29.07.2024 13:23 Відповісти
А де ж грантойобсткі акції фемок та емансіпованих хвойд про порушення їх прав щодо рівноправності?? Де масові акції протесту за бажання копати окопи та штурмувати посадки??
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29.07.2024 13:28 Відповісти
Такое нарушение женских прав их полностью устраивает 🤗👍
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29.07.2024 13:43 Відповісти
підкажіть, яким законом підтверджуються слова даного балабола
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29.07.2024 14:03 Відповісти
Опять "равноправие" по половому признаку.
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29.07.2024 14:09 Відповісти
 
 