Жінок-медиків штрафуватимуть на 17-25 тис. грн за порушення правил військового обліку
З 1 липня військовозобов'язаних жінок будуть штрафувати на 17 тис. грн за порушення військового обліку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Главком.
Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.
Які жінки є військовозобов'язаними
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням. Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.
Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.
Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.
Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.
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Ймовірно їм просто потрібне ширше коло потенційних платників штрафу.
даст п...напишет пару-тройку лозунгов.
Німці виявились досить тупими, уж пробачте. Вони так і не зрозуміли, що українці то не сирійці, чи африканці. Їм навіть не зрозуміло як це людина може мати два дипломи про вищу освіту. Звісно 90% українців що туди поїхали далеко не академіки, але інші 10% то справжній скарб, який німцям не зрозуміти
Моя жінка лікар. При чому до неї їхали із багатьох міст в Україні. А в Німеччині..... Там таку бюрократичну процедуру видумали, що підтвердити наш саме медичний диплом і отримати ліцензію майже неможливо. А без цих паперців медична практика неможлива.
Нещодавно спробували скористатися послугами місцевого юриста саме в медичній сфері. Знаєте що він відповів за 1200Є консультації? Що не знає як правильно зробити документи.
але акушерка - це той, єдиний, хто стоїть на передньому краї виживання нації, безпосередньо на місцях того виживання..
99% молодого населення мого селища на Донеччині "вилупилося", у тому числі і завдячуючи роботі простої, кваліфікованої, акушерки.., а не бабки-повитухи "з різаними курями чи кров'ю ягнят"....
"дайте щось від тиску...а ці ліки кілько раз приймати?.. йой дорого, а є щось дешевше"..
Не є вони медичними працівниками.
Але куди?? У військову економіку!!!
А де вона?
Така ж сама хєрня навіть із водійськими правами. Я сам навчався, сам оплачував навчання, але чомусь маю використовувати це вміння безкоштовно для пузатого хрякла?
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
Я не лікар, якщо що. Але мені вистачило, що я допомагав акушеркам приймати пологи у дружини 10 років тому. Бо вони бігали з однієї палати в іншу
Хоча фактичнопро військовий обов'язок медиків знають усі і давно, але то має бути лише для тих, хто навчався за бюджетні кошти, а не за власні.
Приходишь в Украинскую больницу и поборы на каждом шагу. Если показываешь гривны, с тобою даже никто не хочет разговаривать. Давай $, тогда будем лечить, а нет - сдохни. Для врача 17-25 тис. грн., смешные деньги. Одна не значительная операция в день пациенту в провинциальной больнице обходится в 35-40 тис. грн., которые он добровольно кладёт в карман своему врачу.
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла), содрал (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
Якщо фармацефти теж військовозобов'язані?.. та ну нах...
І давати тільки при наявності війскового квитка.
И к тому же, а почему не трогают тотально-продажных адвокатов что отмазывают за 3000 $ любого от мобилизации, нотариусов всех мастей, которые за 2000 грн. Вам нарисуют любую справку о не проживании по месту прописке и внесут это в реестр, продажных от и до прокуроров и всю их прокуратуру, судей с их кодлом, докторов и доцентов наук, которые просто пожирают гуманитарные деньги не принося никакой пользы??? Этих всех 100% под мобилизацию и в окопы!!
Если мужчин от 25 до 60 лет штрафуют, то почему женщин нет? Это же Украина Зеленского!
Також не забувайте, що в Украiнi офiцiйно немае нiякой вiйни , нiякого военного стану, чи стану вiйни , , саме тому цi так званi "тцк" нападають на громадян i примушують щось пiдписувати ( дiють на лоха) ◆◆◆◆♧♧♧♧♣♣♣