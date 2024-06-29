УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10152 відвідувача онлайн
Новини
24 773 178

Жінок-медиків штрафуватимуть на 17-25 тис. грн за порушення правил військового обліку

Мобілізація жінок з 1 липня

З 1 липня військовозобов'язаних жінок будуть штрафувати на 17 тис. грн за порушення військового обліку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Главком.

Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.

Які жінки є військовозобов'язаними

Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням. Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ служать понад 67 000 жінок, - Міноборони

Автор: 

жінки (632) мобілізація (3105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Зараз останні медики втечуть..
показати весь коментар
29.06.2024 13:03
+46
Каких фатальных ошибок? Родиться и жить в Украине?
показати весь коментар
29.06.2024 13:15
+44
Угробили країну за 5 год, винними вийшли баби, байден, ухилянти, орбан генерали і порошенко
показати весь коментар
29.06.2024 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мені цікаво одне - при чому тут фармацевти та інші технологи? Уколи можливо вони робити вміють, але вони явно не хірурги і травматологи.
Ймовірно їм просто потрібне ширше коло потенційних платників штрафу.
показати весь коментар
29.06.2024 14:16 Відповісти
мені кінець - я все це маю
показати весь коментар
29.06.2024 19:28 Відповісти
Я наприклад дуже давно закінчувала медичне училище. Спеціальність зубний технік. Ніколи в Україні не працювала за освітою, бо не будо грошей дати хабаря головному лікарю , щоб взяв мене на роботу. То я військовозобов'язана. ))) що таке зубний технік - тупо виготовлення протезів. З анатомії вчили тількі голову. Все ! Ніякої фармакології нічого не було. Ми навіть латинь не вчили. Чому я військовозобов'язана ?
показати весь коментар
30.06.2024 23:22 Відповісти
Генералам протези потрібні
показати весь коментар
01.07.2024 08:48 Відповісти
Мужчин-медиков призовут, женщины-медики свалят заграницу. Прощай, медицина Украины!
показати весь коментар
29.06.2024 14:25 Відповісти
Стукіт із зеленого дна. Черговий стукіт.
показати весь коментар
29.06.2024 14:29 Відповісти
Вагітність буде мати якийсь вплив на мобілізацію жінок?
показати весь коментар
29.06.2024 14:35 Відповісти
Тільки троє дітей і не менше
показати весь коментар
29.06.2024 14:39 Відповісти
Появится фрау турбоваля и всем вам даст п... напишет пару-тройку лозунгов.
показати весь коментар
29.06.2024 14:37 Відповісти
зараз Німеччина у якої катастрофічна недостача медиків - сидить і потирає руки і із задоволенням приютить усіх бажаючих....
показати весь коментар
29.06.2024 15:11 Відповісти
Нажаль ні.

Німці виявились досить тупими, уж пробачте. Вони так і не зрозуміли, що українці то не сирійці, чи африканці. Їм навіть не зрозуміло як це людина може мати два дипломи про вищу освіту. Звісно 90% українців що туди поїхали далеко не академіки, але інші 10% то справжній скарб, який німцям не зрозуміти

Моя жінка лікар. При чому до неї їхали із багатьох міст в Україні. А в Німеччині..... Там таку бюрократичну процедуру видумали, що підтвердити наш саме медичний диплом і отримати ліцензію майже неможливо. А без цих паперців медична практика неможлива.

Нещодавно спробували скористатися послугами місцевого юриста саме в медичній сфері. Знаєте що він відповів за 1200Є консультації? Що не знає як правильно зробити документи.
показати весь коментар
01.07.2024 09:26 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2024 15:16 Відповісти
...не знаю, я воно зараз, але за Совка моя мати, акушЕрка, ще 1939го року народження, була військовозобов'язана.. бачив її, якиЙсь, документ (тисячу років тому), але тоді, у іншому ще тоді житті, не надавав тому значення, прискіпливо не оглядав, мале-дурне...
показати весь коментар
29.06.2024 15:22 Відповісти
Так, медики були завжди військовозобов'язані.
показати весь коментар
29.06.2024 16:15 Відповісти
- про це проінформований досить давно, ще з часів Совка..
але акушерка - це той, єдиний, хто стоїть на передньому краї виживання нації, безпосередньо на місцях того виживання..
99% молодого населення мого селища на Донеччині "вилупилося", у тому числі і завдячуючи роботі простої, кваліфікованої, акушерки.., а не бабки-повитухи "з різаними курями чи кров'ю ягнят"....
показати весь коментар
29.06.2024 16:30 Відповісти
Медики. Якщо я не помиляюсь, спитайте і в лікарів, фармацевти не медики.
показати весь коментар
29.06.2024 16:53 Відповісти
Так у нас давно вже пенсіонери лікуються напряму у фармацевтів! прямо в аптеці...
"дайте щось від тиску...а ці ліки кілько раз приймати?.. йой дорого, а є щось дешевше"..
показати весь коментар
29.06.2024 17:46 Відповісти
І як їх називають? Продавці?
показати весь коментар
29.06.2024 18:48 Відповісти
"Дівочко, доню, сонечко, синку"
показати весь коментар
29.06.2024 18:54 Відповісти
Фармавцевти і провізори - медичні працівники.
показати весь коментар
29.06.2024 19:24 Відповісти
Де таке написано?
Не є вони медичними працівниками.
показати весь коментар
29.06.2024 19:50 Відповісти
нащо їх тоді навчають у медичних вузах, щоб продавати медикаменти і економічного бурсітєту достотньо у такому разі...
показати весь коментар
30.06.2024 16:42 Відповісти
Залишаться одні проктологи, і це не точно, бо завтра можуть призвати навіть паталогоанатомів... А завтра можуть призвати доярок (бо вони вміють "доїти" ), або швачок, або ще кого. Сумно... Дебільна влада !
показати весь коментар
29.06.2024 15:43 Відповісти
Так призивати то логічно у стані війни...
Але куди?? У військову економіку!!!
А де вона?
показати весь коментар
29.06.2024 17:42 Відповісти
Все-таки, проект "зеленський" це проект кремля, а не бєні каламойського. Мета - звільнення території України від українців і заселення свинособаками
показати весь коментар
29.06.2024 16:34 Відповісти
200%
показати весь коментар
30.06.2024 00:30 Відповісти
Штраф, підвал, катування з українцями погано працюють, чужинці офісні про українців нічого не хочуть знати. Сумно, що навіть в смердючій раші більше інтелекту у влади і вони можуть мобілізовувати якось без терору.
показати весь коментар
29.06.2024 17:06 Відповісти
Нужно женщинам запретить выезд за границу, а потом и пенсионерам.
показати весь коментар
29.06.2024 17:16 Відповісти
птн-пнх адабряєт
показати весь коментар
29.06.2024 19:12 Відповісти
Шоб когось не забути - закрити кордони для всіх, ну окрім слуг зеленского.
показати весь коментар
30.06.2024 15:00 Відповісти
Медики... Військовий обов'язок... Це атавізм совка. Людина платила офігенні суми за контрактне навчання. Будемо чесні - побори на кожному кроці, і ти не здаси, якщо ти сам не Гіпократ. Держава до цієї освіти не має жодного стосунка, і лише заважала весь час. Тепер майже єдине цінне, що в тебе є - це твоя освіта, вона є твоїм інструментом для існування. Але ні, раби мають знати своє місце. Тобто тупі індуси отримали освіту і поїхали, а ти залишаєшся і втрачаєш все, тому що кожної миті тебе можуть загнати в стойло.
Така ж сама хєрня навіть із водійськими правами. Я сам навчався, сам оплачував навчання, але чомусь маю використовувати це вміння безкоштовно для пузатого хрякла?
показати весь коментар
29.06.2024 17:24 Відповісти
Молодец! Да-да! Приходишь в Украинскую больницу и поборы на каждом шагу. Для врача 17-25 тис. грн., смешные деньги. Одна не значительная операция в день пациенту в провинциальной больнице обходится в 35-40 тис. грн., которые он добровольно кладёт в карман своему врачу.
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
показати весь коментар
29.06.2024 17:35 Відповісти
Це ціна на лапароскопію в приватній кліниці. 2 години операції, ШВЛ, анестезія, 2 доби палати. Щойно дружині робили на днях. Все чкрез касу, із чеками. То ж голосувати за медицину треба ногами (і бажано по голові тим ненажерам).
Я не лікар, якщо що. Але мені вистачило, що я допомагав акушеркам приймати пологи у дружини 10 років тому. Бо вони бігали з однієї палати в іншу
показати весь коментар
30.06.2024 00:22 Відповісти
Доречі, на рахунок прав. Якщо ото у Резерв+ не зареєструєтесь, або до ТЦК не прийдете, або повістку не отримаєте ( ) - то Вам ті права за рішенням суду за прискореною процедурою анулюють..
показати весь коментар
29.06.2024 18:19 Відповісти
А почему только женщин медиков? Другие женщины не гражданки Украины или они не в восторге от добровольной мобилизации??? Закон один для всех и Украина на всех одна!!!!
показати весь коментар
29.06.2024 17:30 Відповісти
Це в нас так закон працює. Як і щ *********** і їх помічниками, із мусорнею та іншими песиками влади.
Хоча фактичнопро військовий обов'язок медиків знають усі і давно, але то має бути лише для тих, хто навчався за бюджетні кошти, а не за власні.
показати весь коментар
30.06.2024 00:28 Відповісти
Треба прийняти закон що тань філімонових брати тільки в штурмовики, примусово і терміново! Бо Україна на них всіх одна!!1!
показати весь коментар
30.06.2024 08:53 Відповісти
Приїжджай в Україну і добровільно мобілізуйся до армії, а то з-за кордону тільки ненавистю бризгаєш. Взагалі іноземці не мають права вмішуватися у внутрішні справи України.
показати весь коментар
30.06.2024 13:29 Відповісти
А почему бы и нет! Вы хотя бы раз лечились в больнице, или приходили к частному дантисту?!
Приходишь в Украинскую больницу и поборы на каждом шагу. Если показываешь гривны, с тобою даже никто не хочет разговаривать. Давай $, тогда будем лечить, а нет - сдохни. Для врача 17-25 тис. грн., смешные деньги. Одна не значительная операция в день пациенту в провинциальной больнице обходится в 35-40 тис. грн., которые он добровольно кладёт в карман своему врачу.
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла), содрал (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
показати весь коментар
29.06.2024 17:37 Відповісти
Не несіть дурні. Гривнею ніхто не гребує.
показати весь коментар
29.06.2024 18:20 Відповісти
вона про США розповідає
показати весь коментар
29.06.2024 19:32 Відповісти
В США зп у гривнях?
показати весь коментар
29.06.2024 19:37 Відповісти
Якщо одну гривню дасиш, то ще в дурку покладуть чи травматологію
показати весь коментар
29.06.2024 19:51 Відповісти
Троль кацапский. Напишу на понятном тебе лаптеногое. Ты когда копируешь и вставляешь, хоть делай это из разных мест.
показати весь коментар
01.07.2024 09:31 Відповісти
%бать!! Це ,що тоді? Зрештою позачиняються ці міліарди аптек???
Якщо фармацефти теж військовозобов'язані?.. та ну нах...
показати весь коментар
29.06.2024 17:39 Відповісти
всі на обслугу кучмівського байстрюка ахметова.раби ******.
показати весь коментар
29.06.2024 19:00 Відповісти
осблуговують зараз зовсім іншу когорту ... там просто не чіпають, бо все завалиться..
показати весь коментар
29.06.2024 19:37 Відповісти
ти погано знаєш історію болєзні України - зараз править кучма.через свого зятька пінчука і байстрюка ахметку які держуть за яйця зеуїбанів.
показати весь коментар
29.06.2024 20:05 Відповісти
Демократам критически важно чтобы война продолжалась до выборов в США, поэтому на фронт погонят всех и студентов 18-ти лет тоже.
показати весь коментар
29.06.2024 19:04 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2024 19:27 Відповісти
Який фемінітив від "ухилянт"..?
показати весь коментар
29.06.2024 19:27 Відповісти
нахилянтка
показати весь коментар
29.06.2024 19:34 Відповісти
Ухилянтша, але це не точно.
показати весь коментар
29.06.2024 21:39 Відповісти
ухилянткиня
показати весь коментар
01.07.2024 07:18 Відповісти
Так а хто ж буде начальника ТЦК розціловувати?! Ми вже бачили цей закон у дії. Яка краще цілується, та і бронюється, а ні - то на передову. Так що дівчатка готуйтесь до кастінгу, ой пробачте, ставайте на облік. ТЦК вас зачекалось, кобельки там відгодовані, "вєтєрани" , на "колчаковських фронтах ранєниє". Вибачте за чорний юмор, це скрізь сльози.
показати весь коментар
29.06.2024 19:55 Відповісти
Фільтри, штрафи, ухилянти, нахилянти, перебіжки за залізний занавіс... Оце набудували !
показати весь коментар
29.06.2024 20:34 Відповісти
Безуглу вже оштрафували?
показати весь коментар
29.06.2024 21:42 Відповісти
Вопрос по делу, Марьяна с медицинским образованием.
показати весь коментар
29.06.2024 22:28 Відповісти
Ви що взагалі ******? Гундосого підора повинні захищати наші жінки? Що там про закон об антисеметизмі? А де закон про анті-Українізм?????? Чмо гундосе, ти ще дихаєш?
показати весь коментар
29.06.2024 22:41 Відповісти
Особисто Я вважаю, що за Конституційною справедливістю, яка анонсує рівність усіх громадян України перед законом незалежно від статі, треба заборонити усім бездітним жінкам дітородного віку виїзд закордон. Не треба вимивати генофонд України, оскільки більшість українських красунь вагіднитимуть від іноземців і назад вже ніколи не повернуться, а нашим молодим хлопцям , що зараз канають в окопах залишаться лише малочисельні фанатичні бєндерівки-патріотки ,,бойові подруги,, та крокодилиці....
показати весь коментар
30.06.2024 00:54 Відповісти
Они давно уже все уехали!!! Им патриотизм без $$$ не интересен и на окопного козака она и не посмотрит даже... Там в мозгу одно - замуж за богатого иностранца.
показати весь коментар
30.06.2024 01:07 Відповісти
треба заборонити усім бездітним жінкам дітородного віку виїзд закордон.

І давати тільки при наявності війскового квитка.
показати весь коментар
30.06.2024 12:34 Відповісти
І любителів аналу штрафувати на тисяч так 50) ібо непатріотично такто
показати весь коментар
02.07.2024 01:10 Відповісти
Интересен один принципиальный вопрос, а Марину Порошенко призовут к мобилизации!? Она имеете даже научную степень по специальности медицина и могла бы быть очень полезной в таких медицинских подразделениях как "Госпитальеры" или им подобные!?
И к тому же, а почему не трогают тотально-продажных адвокатов что отмазывают за 3000 $ любого от мобилизации, нотариусов всех мастей, которые за 2000 грн. Вам нарисуют любую справку о не проживании по месту прописке и внесут это в реестр, продажных от и до прокуроров и всю их прокуратуру, судей с их кодлом, докторов и доцентов наук, которые просто пожирают гуманитарные деньги не принося никакой пользы??? Этих всех 100% под мобилизацию и в окопы!!
показати весь коментар
30.06.2024 01:04 Відповісти
Марине Порошенко 62 года - пенсионер.
показати весь коментар
01.07.2024 06:49 Відповісти
Гендерное равенство.
Если мужчин от 25 до 60 лет штрафуют, то почему женщин нет? Это же Украина Зеленского!
показати весь коментар
30.06.2024 08:12 Відповісти
Цi штрафи не корелюються з заробiтними платами в Украiнi, та i взагалi треба бути iдiотом, щоб iх сплачувати, чи взагалi становитися на якийсь облiк, в якусь приватну структуру пiд назвою "те це ке", щоб потiм ви пiдписали там оферту (нi контракт!!) 💩👈 , i стали наймацем, тобто з юридичноi точки зору - злочинцем.
Також не забувайте, що в Украiнi офiцiйно немае нiякой вiйни , нiякого военного стану, чи стану вiйни , , саме тому цi так званi "тцк" нападають на громадян i примушують щось пiдписувати ( дiють на лоха) ◆◆◆◆♧♧♧♧♣♣♣
показати весь коментар
30.06.2024 08:44 Відповісти
Такі штрафи медсестрам зависокі, бо у них зарплати малі. Взагалі ці штрафи несправедливі.
показати весь коментар
30.06.2024 13:18 Відповісти
Вовчик, давай больше скоморохов и клоунов. Они будут военных теперь лечить.Ты ведь доблесно Украину спас от кацапов, почему они не могут спасать военных?
показати весь коментар
30.06.2024 13:59 Відповісти
Як колись казав гнида - Мій син дає дуже багато порад по військовій тактиці та стратегії. Напевно гамає у якусь війскову стратегію на компі. Шо гарного можна сказати про таке політичне-військове керівництво України - https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/game+over game over
показати весь коментар
30.06.2024 15:09 Відповісти
Всю жизнь женщины медики были на военном учёте,поступая в медицинский вуз они знали об этом,вдруг теперь такое открытие и возмущение. Не хотите не поступайте в медицинский, становитесь домохозяйками.
показати весь коментар
01.07.2024 06:40 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2024 08:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 