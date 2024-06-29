Женщин-медиков будут штрафовать на 17-25 тыс. грн за нарушение правил военного учета
С 1 июля военнообязанных женщин будут штрафовать на 17 тыс. грн за нарушение воинского учета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.
В целом мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной. В то же время представительницы некоторых профессий могут получить штраф в размере 17 тысяч грн, если нарушат правила воинского учета.
Какие женщины являются военнообязанными
Правила призыва женщин в июле останутся неизменными. Женщины-медики обязаны стать на учет, а остальные - по желанию. Военнообязанными являются представительницы таких специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
Военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.
Женщины вышеперечисленных профессий обязаны стать на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, то им, так же как и мужчинам, грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.
Женщинам, которые исключены с воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.
Постановка женщины на учет проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Чтобы стать на учет, медики должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Напомним, в начале июня в Минобороны сообщили, что через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины.
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Ймовірно їм просто потрібне ширше коло потенційних платників штрафу.
даст п...напишет пару-тройку лозунгов.
Німці виявились досить тупими, уж пробачте. Вони так і не зрозуміли, що українці то не сирійці, чи африканці. Їм навіть не зрозуміло як це людина може мати два дипломи про вищу освіту. Звісно 90% українців що туди поїхали далеко не академіки, але інші 10% то справжній скарб, який німцям не зрозуміти
Моя жінка лікар. При чому до неї їхали із багатьох міст в Україні. А в Німеччині..... Там таку бюрократичну процедуру видумали, що підтвердити наш саме медичний диплом і отримати ліцензію майже неможливо. А без цих паперців медична практика неможлива.
Нещодавно спробували скористатися послугами місцевого юриста саме в медичній сфері. Знаєте що він відповів за 1200Є консультації? Що не знає як правильно зробити документи.
але акушерка - це той, єдиний, хто стоїть на передньому краї виживання нації, безпосередньо на місцях того виживання..
99% молодого населення мого селища на Донеччині "вилупилося", у тому числі і завдячуючи роботі простої, кваліфікованої, акушерки.., а не бабки-повитухи "з різаними курями чи кров'ю ягнят"....
"дайте щось від тиску...а ці ліки кілько раз приймати?.. йой дорого, а є щось дешевше"..
Не є вони медичними працівниками.
Але куди?? У військову економіку!!!
А де вона?
Така ж сама хєрня навіть із водійськими правами. Я сам навчався, сам оплачував навчання, але чомусь маю використовувати це вміння безкоштовно для пузатого хрякла?
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
Я не лікар, якщо що. Але мені вистачило, що я допомагав акушеркам приймати пологи у дружини 10 років тому. Бо вони бігали з однієї палати в іншу
Хоча фактичнопро військовий обов'язок медиків знають усі і давно, але то має бути лише для тих, хто навчався за бюджетні кошти, а не за власні.
Приходишь в Украинскую больницу и поборы на каждом шагу. Если показываешь гривны, с тобою даже никто не хочет разговаривать. Давай $, тогда будем лечить, а нет - сдохни. Для врача 17-25 тис. грн., смешные деньги. Одна не значительная операция в день пациенту в провинциальной больнице обходится в 35-40 тис. грн., которые он добровольно кладёт в карман своему врачу.
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла), содрал (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
Якщо фармацефти теж військовозобов'язані?.. та ну нах...
І давати тільки при наявності війскового квитка.
И к тому же, а почему не трогают тотально-продажных адвокатов что отмазывают за 3000 $ любого от мобилизации, нотариусов всех мастей, которые за 2000 грн. Вам нарисуют любую справку о не проживании по месту прописке и внесут это в реестр, продажных от и до прокуроров и всю их прокуратуру, судей с их кодлом, докторов и доцентов наук, которые просто пожирают гуманитарные деньги не принося никакой пользы??? Этих всех 100% под мобилизацию и в окопы!!
Если мужчин от 25 до 60 лет штрафуют, то почему женщин нет? Это же Украина Зеленского!
Також не забувайте, що в Украiнi офiцiйно немае нiякой вiйни , нiякого военного стану, чи стану вiйни , , саме тому цi так званi "тцк" нападають на громадян i примушують щось пiдписувати ( дiють на лоха) ◆◆◆◆♧♧♧♧♣♣♣