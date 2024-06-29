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Женщин-медиков будут штрафовать на 17-25 тыс. грн за нарушение правил военного учета

Мобілізація жінок з 1 липня

С 1 июля военнообязанных женщин будут штрафовать на 17 тыс. грн за нарушение воинского учета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

В целом мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной. В то же время представительницы некоторых профессий могут получить штраф в размере 17 тысяч грн, если нарушат правила воинского учета.

Какие женщины являются военнообязанными

Правила призыва женщин в июле останутся неизменными. Женщины-медики обязаны стать на учет, а остальные - по желанию. Военнообязанными являются представительницы таких специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология.

Военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Женщины вышеперечисленных профессий обязаны стать на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, то им, так же как и мужчинам, грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.

Женщинам, которые исключены с воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.

Постановка женщины на учет проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Чтобы стать на учет, медики должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Напомним, в начале июня в Минобороны сообщили, что через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ служат более 67 000 женщин, - Минобороны

Автор: 

женщины (891) мобилизация (2800)


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Топ комментарии
+49
Зараз останні медики втечуть..
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29.06.2024 13:03
+46
Каких фатальных ошибок? Родиться и жить в Украине?
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29.06.2024 13:15
+44
Угробили країну за 5 год, винними вийшли баби, байден, ухилянти, орбан генерали і порошенко
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29.06.2024 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мені цікаво одне - при чому тут фармацевти та інші технологи? Уколи можливо вони робити вміють, але вони явно не хірурги і травматологи.
Ймовірно їм просто потрібне ширше коло потенційних платників штрафу.
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29.06.2024 14:16 Ответить
мені кінець - я все це маю
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29.06.2024 19:28 Ответить
Я наприклад дуже давно закінчувала медичне училище. Спеціальність зубний технік. Ніколи в Україні не працювала за освітою, бо не будо грошей дати хабаря головному лікарю , щоб взяв мене на роботу. То я військовозобов'язана. ))) що таке зубний технік - тупо виготовлення протезів. З анатомії вчили тількі голову. Все ! Ніякої фармакології нічого не було. Ми навіть латинь не вчили. Чому я військовозобов'язана ?
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30.06.2024 23:22 Ответить
Генералам протези потрібні
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01.07.2024 08:48 Ответить
Мужчин-медиков призовут, женщины-медики свалят заграницу. Прощай, медицина Украины!
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29.06.2024 14:25 Ответить
Стукіт із зеленого дна. Черговий стукіт.
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29.06.2024 14:29 Ответить
Вагітність буде мати якийсь вплив на мобілізацію жінок?
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29.06.2024 14:35 Ответить
Тільки троє дітей і не менше
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29.06.2024 14:39 Ответить
Появится фрау турбоваля и всем вам даст п... напишет пару-тройку лозунгов.
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29.06.2024 14:37 Ответить
зараз Німеччина у якої катастрофічна недостача медиків - сидить і потирає руки і із задоволенням приютить усіх бажаючих....
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29.06.2024 15:11 Ответить
Нажаль ні.

Німці виявились досить тупими, уж пробачте. Вони так і не зрозуміли, що українці то не сирійці, чи африканці. Їм навіть не зрозуміло як це людина може мати два дипломи про вищу освіту. Звісно 90% українців що туди поїхали далеко не академіки, але інші 10% то справжній скарб, який німцям не зрозуміти

Моя жінка лікар. При чому до неї їхали із багатьох міст в Україні. А в Німеччині..... Там таку бюрократичну процедуру видумали, що підтвердити наш саме медичний диплом і отримати ліцензію майже неможливо. А без цих паперців медична практика неможлива.

Нещодавно спробували скористатися послугами місцевого юриста саме в медичній сфері. Знаєте що він відповів за 1200Є консультації? Що не знає як правильно зробити документи.
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01.07.2024 09:26 Ответить
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29.06.2024 15:16 Ответить
...не знаю, я воно зараз, але за Совка моя мати, акушЕрка, ще 1939го року народження, була військовозобов'язана.. бачив її, якиЙсь, документ (тисячу років тому), але тоді, у іншому ще тоді житті, не надавав тому значення, прискіпливо не оглядав, мале-дурне...
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29.06.2024 15:22 Ответить
Так, медики були завжди військовозобов'язані.
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29.06.2024 16:15 Ответить
- про це проінформований досить давно, ще з часів Совка..
але акушерка - це той, єдиний, хто стоїть на передньому краї виживання нації, безпосередньо на місцях того виживання..
99% молодого населення мого селища на Донеччині "вилупилося", у тому числі і завдячуючи роботі простої, кваліфікованої, акушерки.., а не бабки-повитухи "з різаними курями чи кров'ю ягнят"....
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29.06.2024 16:30 Ответить
Медики. Якщо я не помиляюсь, спитайте і в лікарів, фармацевти не медики.
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29.06.2024 16:53 Ответить
Так у нас давно вже пенсіонери лікуються напряму у фармацевтів! прямо в аптеці...
"дайте щось від тиску...а ці ліки кілько раз приймати?.. йой дорого, а є щось дешевше"..
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29.06.2024 17:46 Ответить
І як їх називають? Продавці?
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29.06.2024 18:48 Ответить
"Дівочко, доню, сонечко, синку"
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29.06.2024 18:54 Ответить
Фармавцевти і провізори - медичні працівники.
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29.06.2024 19:24 Ответить
Де таке написано?
Не є вони медичними працівниками.
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29.06.2024 19:50 Ответить
нащо їх тоді навчають у медичних вузах, щоб продавати медикаменти і економічного бурсітєту достотньо у такому разі...
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30.06.2024 16:42 Ответить
Залишаться одні проктологи, і це не точно, бо завтра можуть призвати навіть паталогоанатомів... А завтра можуть призвати доярок (бо вони вміють "доїти" ), або швачок, або ще кого. Сумно... Дебільна влада !
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29.06.2024 15:43 Ответить
Так призивати то логічно у стані війни...
Але куди?? У військову економіку!!!
А де вона?
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29.06.2024 17:42 Ответить
Все-таки, проект "зеленський" це проект кремля, а не бєні каламойського. Мета - звільнення території України від українців і заселення свинособаками
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29.06.2024 16:34 Ответить
200%
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30.06.2024 00:30 Ответить
Штраф, підвал, катування з українцями погано працюють, чужинці офісні про українців нічого не хочуть знати. Сумно, що навіть в смердючій раші більше інтелекту у влади і вони можуть мобілізовувати якось без терору.
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29.06.2024 17:06 Ответить
Нужно женщинам запретить выезд за границу, а потом и пенсионерам.
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29.06.2024 17:16 Ответить
птн-пнх адабряєт
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29.06.2024 19:12 Ответить
Шоб когось не забути - закрити кордони для всіх, ну окрім слуг зеленского.
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30.06.2024 15:00 Ответить
Медики... Військовий обов'язок... Це атавізм совка. Людина платила офігенні суми за контрактне навчання. Будемо чесні - побори на кожному кроці, і ти не здаси, якщо ти сам не Гіпократ. Держава до цієї освіти не має жодного стосунка, і лише заважала весь час. Тепер майже єдине цінне, що в тебе є - це твоя освіта, вона є твоїм інструментом для існування. Але ні, раби мають знати своє місце. Тобто тупі індуси отримали освіту і поїхали, а ти залишаєшся і втрачаєш все, тому що кожної миті тебе можуть загнати в стойло.
Така ж сама хєрня навіть із водійськими правами. Я сам навчався, сам оплачував навчання, але чомусь маю використовувати це вміння безкоштовно для пузатого хрякла?
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29.06.2024 17:24 Ответить
Молодец! Да-да! Приходишь в Украинскую больницу и поборы на каждом шагу. Для врача 17-25 тис. грн., смешные деньги. Одна не значительная операция в день пациенту в провинциальной больнице обходится в 35-40 тис. грн., которые он добровольно кладёт в карман своему врачу.
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
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29.06.2024 17:35 Ответить
Це ціна на лапароскопію в приватній кліниці. 2 години операції, ШВЛ, анестезія, 2 доби палати. Щойно дружині робили на днях. Все чкрез касу, із чеками. То ж голосувати за медицину треба ногами (і бажано по голові тим ненажерам).
Я не лікар, якщо що. Але мені вистачило, що я допомагав акушеркам приймати пологи у дружини 10 років тому. Бо вони бігали з однієї палати в іншу
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30.06.2024 00:22 Ответить
Доречі, на рахунок прав. Якщо ото у Резерв+ не зареєструєтесь, або до ТЦК не прийдете, або повістку не отримаєте ( ) - то Вам ті права за рішенням суду за прискореною процедурою анулюють..
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29.06.2024 18:19 Ответить
А почему только женщин медиков? Другие женщины не гражданки Украины или они не в восторге от добровольной мобилизации??? Закон один для всех и Украина на всех одна!!!!
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29.06.2024 17:30 Ответить
Це в нас так закон працює. Як і щ *********** і їх помічниками, із мусорнею та іншими песиками влади.
Хоча фактичнопро військовий обов'язок медиків знають усі і давно, але то має бути лише для тих, хто навчався за бюджетні кошти, а не за власні.
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30.06.2024 00:28 Ответить
Треба прийняти закон що тань філімонових брати тільки в штурмовики, примусово і терміново! Бо Україна на них всіх одна!!1!
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30.06.2024 08:53 Ответить
Приїжджай в Україну і добровільно мобілізуйся до армії, а то з-за кордону тільки ненавистю бризгаєш. Взагалі іноземці не мають права вмішуватися у внутрішні справи України.
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30.06.2024 13:29 Ответить
А почему бы и нет! Вы хотя бы раз лечились в больнице, или приходили к частному дантисту?!
Приходишь в Украинскую больницу и поборы на каждом шагу. Если показываешь гривны, с тобою даже никто не хочет разговаривать. Давай $, тогда будем лечить, а нет - сдохни. Для врача 17-25 тис. грн., смешные деньги. Одна не значительная операция в день пациенту в провинциальной больнице обходится в 35-40 тис. грн., которые он добровольно кладёт в карман своему врачу.
Потому, всё абсолютно справедливо со всех сторон. Украл (ла), содрал (ла) у пациента, поделись с Украиной!!!
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29.06.2024 17:37 Ответить
Не несіть дурні. Гривнею ніхто не гребує.
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29.06.2024 18:20 Ответить
вона про США розповідає
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29.06.2024 19:32 Ответить
В США зп у гривнях?
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29.06.2024 19:37 Ответить
Якщо одну гривню дасиш, то ще в дурку покладуть чи травматологію
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29.06.2024 19:51 Ответить
Троль кацапский. Напишу на понятном тебе лаптеногое. Ты когда копируешь и вставляешь, хоть делай это из разных мест.
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01.07.2024 09:31 Ответить
%бать!! Це ,що тоді? Зрештою позачиняються ці міліарди аптек???
Якщо фармацефти теж військовозобов'язані?.. та ну нах...
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29.06.2024 17:39 Ответить
всі на обслугу кучмівського байстрюка ахметова.раби ******.
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29.06.2024 19:00 Ответить
осблуговують зараз зовсім іншу когорту ... там просто не чіпають, бо все завалиться..
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29.06.2024 19:37 Ответить
ти погано знаєш історію болєзні України - зараз править кучма.через свого зятька пінчука і байстрюка ахметку які держуть за яйця зеуїбанів.
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29.06.2024 20:05 Ответить
Демократам критически важно чтобы война продолжалась до выборов в США, поэтому на фронт погонят всех и студентов 18-ти лет тоже.
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29.06.2024 19:04 Ответить
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29.06.2024 19:27 Ответить
Який фемінітив від "ухилянт"..?
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29.06.2024 19:27 Ответить
нахилянтка
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29.06.2024 19:34 Ответить
Ухилянтша, але це не точно.
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29.06.2024 21:39 Ответить
ухилянткиня
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01.07.2024 07:18 Ответить
Так а хто ж буде начальника ТЦК розціловувати?! Ми вже бачили цей закон у дії. Яка краще цілується, та і бронюється, а ні - то на передову. Так що дівчатка готуйтесь до кастінгу, ой пробачте, ставайте на облік. ТЦК вас зачекалось, кобельки там відгодовані, "вєтєрани" , на "колчаковських фронтах ранєниє". Вибачте за чорний юмор, це скрізь сльози.
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29.06.2024 19:55 Ответить
Фільтри, штрафи, ухилянти, нахилянти, перебіжки за залізний занавіс... Оце набудували !
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29.06.2024 20:34 Ответить
Безуглу вже оштрафували?
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29.06.2024 21:42 Ответить
Вопрос по делу, Марьяна с медицинским образованием.
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29.06.2024 22:28 Ответить
Ви що взагалі ******? Гундосого підора повинні захищати наші жінки? Що там про закон об антисеметизмі? А де закон про анті-Українізм?????? Чмо гундосе, ти ще дихаєш?
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29.06.2024 22:41 Ответить
Особисто Я вважаю, що за Конституційною справедливістю, яка анонсує рівність усіх громадян України перед законом незалежно від статі, треба заборонити усім бездітним жінкам дітородного віку виїзд закордон. Не треба вимивати генофонд України, оскільки більшість українських красунь вагіднитимуть від іноземців і назад вже ніколи не повернуться, а нашим молодим хлопцям , що зараз канають в окопах залишаться лише малочисельні фанатичні бєндерівки-патріотки ,,бойові подруги,, та крокодилиці....
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30.06.2024 00:54 Ответить
Они давно уже все уехали!!! Им патриотизм без $$$ не интересен и на окопного козака она и не посмотрит даже... Там в мозгу одно - замуж за богатого иностранца.
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30.06.2024 01:07 Ответить
треба заборонити усім бездітним жінкам дітородного віку виїзд закордон.

І давати тільки при наявності війскового квитка.
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30.06.2024 12:34 Ответить
І любителів аналу штрафувати на тисяч так 50) ібо непатріотично такто
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02.07.2024 01:10 Ответить
Интересен один принципиальный вопрос, а Марину Порошенко призовут к мобилизации!? Она имеете даже научную степень по специальности медицина и могла бы быть очень полезной в таких медицинских подразделениях как "Госпитальеры" или им подобные!?
И к тому же, а почему не трогают тотально-продажных адвокатов что отмазывают за 3000 $ любого от мобилизации, нотариусов всех мастей, которые за 2000 грн. Вам нарисуют любую справку о не проживании по месту прописке и внесут это в реестр, продажных от и до прокуроров и всю их прокуратуру, судей с их кодлом, докторов и доцентов наук, которые просто пожирают гуманитарные деньги не принося никакой пользы??? Этих всех 100% под мобилизацию и в окопы!!
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30.06.2024 01:04 Ответить
Марине Порошенко 62 года - пенсионер.
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01.07.2024 06:49 Ответить
Гендерное равенство.
Если мужчин от 25 до 60 лет штрафуют, то почему женщин нет? Это же Украина Зеленского!
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30.06.2024 08:12 Ответить
Цi штрафи не корелюються з заробiтними платами в Украiнi, та i взагалi треба бути iдiотом, щоб iх сплачувати, чи взагалi становитися на якийсь облiк, в якусь приватну структуру пiд назвою "те це ке", щоб потiм ви пiдписали там оферту (нi контракт!!) 💩👈 , i стали наймацем, тобто з юридичноi точки зору - злочинцем.
Також не забувайте, що в Украiнi офiцiйно немае нiякой вiйни , нiякого военного стану, чи стану вiйни , , саме тому цi так званi "тцк" нападають на громадян i примушують щось пiдписувати ( дiють на лоха) ◆◆◆◆♧♧♧♧♣♣♣
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30.06.2024 08:44 Ответить
Такі штрафи медсестрам зависокі, бо у них зарплати малі. Взагалі ці штрафи несправедливі.
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30.06.2024 13:18 Ответить
Вовчик, давай больше скоморохов и клоунов. Они будут военных теперь лечить.Ты ведь доблесно Украину спас от кацапов, почему они не могут спасать военных?
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30.06.2024 13:59 Ответить
Як колись казав гнида - Мій син дає дуже багато порад по військовій тактиці та стратегії. Напевно гамає у якусь війскову стратегію на компі. Шо гарного можна сказати про таке політичне-військове керівництво України - https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/game+over game over
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30.06.2024 15:09 Ответить
Всю жизнь женщины медики были на военном учёте,поступая в медицинский вуз они знали об этом,вдруг теперь такое открытие и возмущение. Не хотите не поступайте в медицинский, становитесь домохозяйками.
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01.07.2024 06:40 Ответить
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01.07.2024 08:15 Ответить
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