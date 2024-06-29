Женщин-медиков будут штрафовать на 17-25 тыс. грн за нарушение правил военного учета

С 1 июля военнообязанных женщин будут штрафовать на 17 тыс. грн за нарушение воинского учета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

В целом мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной. В то же время представительницы некоторых профессий могут получить штраф в размере 17 тысяч грн, если нарушат правила воинского учета.

Какие женщины являются военнообязанными

Правила призыва женщин в июле останутся неизменными. Женщины-медики обязаны стать на учет, а остальные - по желанию. Военнообязанными являются представительницы таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

Военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Женщины вышеперечисленных профессий обязаны стать на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, то им, так же как и мужчинам, грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.

Женщинам, которые исключены с воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.

Постановка женщины на учет проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Чтобы стать на учет, медики должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Напомним, в начале июня в Минобороны сообщили, что через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ служат более 67 000 женщин, - Минобороны