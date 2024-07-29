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Супутникові знімки наслідків ракетної атаки по аеродрому Саки в окупованому Криму. ФОТО

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки ЗСУ по аеродрому Саки в анексованому Криму. Проте повністю оцінити наслідки цієї атаки поки не можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Крим. Реалії".

На кадрах за 28 липня видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та/або вибухи.

Наразі роздільна здатність супутникового знімка не дає змоги повністю оцінити наслідки цієї атаки.

Нагадаємо, зранку 26 липня стало відомо про вибухи в окупованому Криму. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому.

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Супутникові знімки аеродром Саки

Автор: 

Крим (14124) Саки (26) аеродром (299)


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Топ коментарі
+19
"діма гордон", то забагато честі для цієї істоти, називайте його псевдонімом - "штопаний"
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29.07.2024 13:48
+12
Цель удара была оставить черные пятна или уничтожить технику оккупантов?
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29.07.2024 13:45
+11
ну і.... ?
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29.07.2024 13:28
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ну і.... ?
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29.07.2024 13:28 Відповісти
Бац, бац и ... мимо.(С)
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29.07.2024 17:01 Відповісти
ну і ... з'явилися темні плями(с)
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29.07.2024 20:28 Відповісти
Мабуть від асфальта
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31.07.2024 07:51 Відповісти
Вчора Діма Гордон сказав, шо поки на цьому аеродромі тусуються кацапи він називається ссаки, а Саки стануть після деокупації.
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29.07.2024 13:31 Відповісти
"діма гордон", то забагато честі для цієї істоти, називайте його псевдонімом - "штопаний"
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29.07.2024 13:48 Відповісти
а краще - "пірамідник"
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29.07.2024 16:31 Відповісти
"штопаний пірамідник"
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29.07.2024 16:33 Відповісти
ви имеете сказать шо дима ..штопаный гандон.. так ви имели это на уме ??? тогда это так и есть --- он таки неоднократно ..штопаный гандон..
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29.07.2024 18:40 Відповісти
Гордон вообще давно сидеть должен за мошенничество! Зачем вы вообще цитируете этого лысого утырка?
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29.07.2024 20:27 Відповісти
А за шо він має сидіти? Якщо ти про кацапсячий наратив про пірамідки, так всі питання до міністерства охорони здоров'я України де вони зареєстровані як лікарський засіб. А він просто рекламував їх. Як наприклад багато відомих артистів рекламує різні речі. Наприклад Оля Полякова рекламує морозиво. І шо, її за це треба в тюрму саджати? Діма просто заробляв гроші як і багато відомих людей на рекламі.
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29.07.2024 20:55 Відповісти
ніт, по перше не зареєстровані, бо то не лікарський засіб, таку хрінь ніхто не зареєструє, по друге він не просто рекламував, він же придумав оту дурь про їх якісь там властивості і продавав і доходи вінг отримував, він звичайний шарлатан.
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29.07.2024 21:13 Відповісти
Ну наприклад Оля Полякова теж морозиво не продає як і Діма. Діму найняли рекламувати, так він отримував зарплату від рекламодавців. Ти думаєш шо ти б не погодився на таку рекламу? Тільки тобі не запропонують бо ти, як і я, ніхто і звати тебе ніяк. А Гордон відома особа, талановитий журналіст, ведучий. А якби на рекламу цієї пірамідки не було дозволу МОЗ то вже б "доброжелатєлі" його по судах затягали. А так, нєту у вас нічАво протів Кості Саприкіна
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29.07.2024 22:17 Відповісти
дурню, гандон їх продавав, а не тільки рекламував, це була його темка.
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29.07.2024 22:29 Відповісти
Ти *** прям вхожий в сім'ю Гордона Чи ти слідчий і бачив кримінальну справу заведену по цій справі? Пиндиш ото сидиш, кацапсячу байку розповідаєш почувши десь на базарі...
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29.07.2024 22:39 Відповісти
в сім'ю гандона, та ну нах, туди тільки дебілів типа тебе пускають, щоб пірамідки продати, лошара неси бало гандону, йому їсти нічого
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30.07.2024 00:00 Відповісти
дурню, ти уважно прочитало, те, що я написав, а зрозуміло? таке лайно не може бути зареєстровано як лікарський засіб, тому ніякого дозволу МОЗ йому не треба було.
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29.07.2024 22:30 Відповісти
Баран, якби це було так як ти патякаєш, то помститися Гордону бажаючих дуже багато, особливо на кацапстані. А якщо ніде в судах не розглядалась ця справа то і патякати нічого. Заткни пельку і мовчки заздри. Вкурив?
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29.07.2024 22:37 Відповісти
баран твій батько, що тебе зробив. в тому то й справа, що то не лікарський засіб, тому в суд його не затягнеш.
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29.07.2024 23:59 Відповісти
Мені здається, що ти баран, купив ту пірамідку і вона тобі не допомогла.
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30.07.2024 09:39 Відповісти
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31.07.2024 07:54 Відповісти
Цель удара была оставить черные пятна или уничтожить технику оккупантов?
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29.07.2024 13:45 Відповісти
"цєль" знає тільки найвеличніший і дЄрмак, звичайно....
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29.07.2024 16:34 Відповісти
Вже біля двох років назад по цьому аеродромі прилітало.І тоді багато літаків було знищено.А зараз таких фото немає.
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29.07.2024 15:50 Відповісти
роздільна здатність супутникового знімка не дає змоги Джерело:

так користуйтесь Притацулівським, він невидимий і підлетить нижче...
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29.07.2024 16:05 Відповісти
в ********* світі лише той, хто озброєний до зубів може спати спокійно. Україну розбули, розділи, роззброїли - внаслідок загинули сотні тисяч громадян! І ні в кого досі нема ні до кого питань з цього приводу.
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29.07.2024 16:06 Відповісти
і не буде
Влада - не влада, а збіговисько зе3.14дерів...
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29.07.2024 16:35 Відповісти
треба подавати в міжнародний суд. На росію, англію і сша
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29.07.2024 23:42 Відповісти
потрібно розслідувати і проаналізувати все з 1991 р. ще з кравчука, і аж до зеленського. Хто що крав, хто роззброював, хто і за скільки продяв ЯЗ (на це потрібен був референдум ) - більшість покидьків і досі живуть як сир в маслі на поному державному забезпеченні. Задумайтесь скільки проголошувалось реформ, скільки раз нам затягували пояси і ЖОДНОЇ реформи не було на користь народу, тільки на ЗНИЩЕННЯ!
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30.07.2024 09:44 Відповісти
Тут головне в процесі розслідування не вийти на самого себе, а раптом виявиться що із самого початку у всьому винен "мудрий нарід".
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31.07.2024 07:57 Відповісти
Що за хитрожопа структура скинула генштабу такі убогі фото? Ніби і поділились розвідданими, а ніби і в борщ насрали, а кацапам підлизали, щоб не було ескалації.
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29.07.2024 18:34 Відповісти
От тут би притулин супутник і став би у нагоді))))
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29.07.2024 20:26 Відповісти
Это тот спутник который он выдумал?
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29.07.2024 20:32 Відповісти
В одних людей є уявні друзі, в інших - супутники.
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29.07.2024 20:44 Відповісти
супутник удаваний, а от гроші народні реальні
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29.07.2024 21:45 Відповісти
Роздільна здатність дозволяє розгледіти, що на стоянках для літаків ніяких темних плям ніц не видно, зате видно цілі літаки або макети і це не радує. Пляма на злітній смузі дає надію, що щось поцілили, можливо навіть літак на бойовому чергуванні, а можливо це просто пляма.
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29.07.2024 22:11 Відповісти
 
 