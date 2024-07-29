Супутникові знімки наслідків ракетної атаки по аеродрому Саки в окупованому Криму. ФОТО

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки ЗСУ по аеродрому Саки в анексованому Криму. Проте повністю оцінити наслідки цієї атаки поки не можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Крим. Реалії".

На кадрах за 28 липня видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та/або вибухи.

Наразі роздільна здатність супутникового знімка не дає змоги повністю оцінити наслідки цієї атаки.

Нагадаємо, зранку 26 липня стало відомо про вибухи в окупованому Криму. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому.

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