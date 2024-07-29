Спецпредставниця США Пріцкер прибула до Києва

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва.

Про це повідомили у посольстві США, інформує Цензор.НЕТ.

"З поверненням до Києва, Спецпредставнице США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер! Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - зазначила посол Бріджит Брінк.

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