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Спецпредставниця США Пріцкер прибула до Києва

До Києва прибула Пенні Пріцкер

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва.

Про це повідомили у посольстві США, інформує Цензор.НЕТ.

"З поверненням до Києва, Спецпредставнице США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер! Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - зазначила посол Бріджит Брінк.

Читайте: США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, – спецпредставниця Пріцкер

Автор: 

США (22455) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+16
АЛІЛУЯ! Там на днях Підласа зеленогнидна членкиня бюджетного комітету сказала що 500 млрд мародерня зжерла й немає чим платити зарплатню воїнам - реакція миттєва..
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29.07.2024 13:46
+12
Пріцкер люлєи навішає!
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29.07.2024 13:45
+8
А тим часом Зе втік із Києва
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29.07.2024 14:11
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Пріцкер люлєи навішає!
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29.07.2024 13:45 Відповісти
Звичайно, Пенні баба клята, але --- втопиться в зеленому болоті.... тут розгрібати -- на роки!
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29.07.2024 14:12 Відповісти
еге ж ! про це ще Ієронім Босх писав маслом:
"Пані Пені Прицкер перевіряє використання американської допомоги"

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29.07.2024 14:25 Відповісти
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29.07.2024 14:50 Відповісти
Це точно
забодається щось знайти !!
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29.07.2024 15:26 Відповісти
АЛІЛУЯ! Там на днях Підласа зеленогнидна членкиня бюджетного комітету сказала що 500 млрд мародерня зжерла й немає чим платити зарплатню воїнам - реакція миттєва..
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29.07.2024 13:46 Відповісти
У держбюджеті - «діра» на 500 мільярдів, - голова бюджетного комітету Що відомо про майбутнє підвищення податків?

Як повідомлялося, ще на початку лютого Роксолана Підласа розповідала, що додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців у 2024 році додатково коштуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, що відповідає 22,5% усіх запланованих видатків.

За її словами, лише на навчання, виплати та одяг для такої кількості мобілізованих потрібно 322 мільярди гривень. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки. Щоб профінансувати ці видатки доведеться підвищити податки для українців.

Наприкінці травня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.
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29.07.2024 13:49 Відповісти
Буде піцкурів роздавати
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29.07.2024 13:56 Відповісти
Мабудь гроші привезла
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29.07.2024 14:01 Відповісти
Задница на этой картинке имеет зеленоватый отлив.
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29.07.2024 14:05 Відповісти
А тим часом Зе втік із Києва
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29.07.2024 14:11 Відповісти
Ах ти ж прескурвий вражий сину! © Енеїда.
Котляревський щось знав!
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29.07.2024 14:20 Відповісти
https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html Почають з'являтися подробиці , чому затримали допомогу в червні,
та про що розмовляли з росією

коротко:
Україна готувала якусь спецоперацію
росія про це довідалась, та подзвонила до США,
та спитала чи давала поточна адміністрація дозвіл на цю операцію
"всі три посадовці сказали, це сприйняли досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього."

Тобто, виконавча влада (Байден + Харріс) не виконали вимогу закона,
розробити план перемоги України
проте забороняють проводити спецоперації
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29.07.2024 15:09 Відповісти
Хоть пані Пріцкер теж із їхніх ( зелених ),
але знайти вкрадене буде важко у цих хитрови@баних
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29.07.2024 15:29 Відповісти
 
 