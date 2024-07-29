Спецпредставниця США Пріцкер прибула до Києва
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва.
Про це повідомили у посольстві США, інформує Цензор.НЕТ.
"З поверненням до Києва, Спецпредставнице США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер! Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - зазначила посол Бріджит Брінк.
Топ коментарі
+16 Наталия Гончар
показати весь коментар29.07.2024 13:46
+12 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.07.2024 13:45
+8 Amber
показати весь коментар29.07.2024 14:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Пані Пені Прицкер перевіряє використання американської допомоги"
забодається щось знайти !!
Як повідомлялося, ще на початку лютого Роксолана Підласа розповідала, що додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців у 2024 році додатково коштуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, що відповідає 22,5% усіх запланованих видатків.
За її словами, лише на навчання, виплати та одяг для такої кількості мобілізованих потрібно 322 мільярди гривень. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки. Щоб профінансувати ці видатки доведеться підвищити податки для українців.
Наприкінці травня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.
Котляревський щось знав!
та про що розмовляли з росією
коротко:
Україна готувала якусь спецоперацію
росія про це довідалась, та подзвонила до США,
та спитала чи давала поточна адміністрація дозвіл на цю операцію
"всі три посадовці сказали, це сприйняли досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього."
Тобто, виконавча влада (Байден + Харріс) не виконали вимогу закона,
розробити план перемоги України
проте забороняють проводити спецоперації
але знайти вкрадене буде важко у цих хитрови@баних