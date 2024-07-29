Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди

Україна та Греція провели черговий раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди, зокрема узгодили графік подальших переговорів для її фіналізації.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, за дорученням президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.



Як зазначається, сторони продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоб лідери могли підписати її найближчим часом.

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На сьогодні Україна вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Нині Україна веде переговори ще із чотирма державами для підписання безпекового документа.