У Києві суттєво зростає захворюваність на COVID-19, - КМДА

Останніми тижнями в столиці значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, порівняно з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій через коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

"Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей", – зазначила Гінзбург.

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За даними ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб", усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше 200.

Із початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Як знизити ризики зараження коронавірусом

потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами,

уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей,

часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

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"Та, головне, категорично дотримуватися правила – "Захворів – сиди вдома!". Відчули нездужання – максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним. Якщо захворіла дитина, теж обов’язково залиште її вдома та зверніться до лікаря. І для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати. Тож алгоритм дій має бути: захворіли – залишилися вдома – звернулися до лікаря – протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання", – наголосила Гінзбург.