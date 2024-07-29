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У Києві суттєво зростає захворюваність на COVID-19, - КМДА

У Києві зростає захворюваність на ковід

Останніми тижнями в столиці значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, порівняно з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій через коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

"Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей", – зазначила Гінзбург.

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За даними ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб", усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше 200.

Із початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Як знизити ризики зараження коронавірусом

  • потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, 
  • уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей,
  • часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

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"Та, головне, категорично дотримуватися правила – "Захворів – сиди вдома!". Відчули нездужання – максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним. Якщо захворіла дитина, теж обов’язково залиште її вдома та зверніться до лікаря. І для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати. Тож алгоритм дій має бути: захворіли – залишилися вдома – звернулися до лікаря – протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання", – наголосила Гінзбург.

Автор: 

Київ (19405) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
в нас призедент з ка-****** майстри по боротьбі з ковідом. більше 120 000 померло, і нічого страшного.....
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29.07.2024 17:17
+7
предупрежден- значит вооружен. Вас предупреждают-- а Вы недовольны. Странные люди...
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29.07.2024 18:08
+6
ззгідно доповіді мінздравсша ковід19 був усього кліничними добровільними випробуваннями деяких субстанцій нк основі РНК
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29.07.2024 18:11
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в нас призедент з ка-****** майстри по боротьбі з ковідом. більше 120 000 померло, і нічого страшного.....
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29.07.2024 17:17 Відповісти
кмда?
який в сраку ковід 19?
гінзбург, подивись на дату, сьогодення!
гінзбург на єрмачину працює?
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29.07.2024 17:18 Відповісти
предупрежден- значит вооружен. Вас предупреждают-- а Вы недовольны. Странные люди...
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29.07.2024 18:08 Відповісти
ззгідно доповіді мінздравсша ковід19 був усього кліничними добровільними випробуваннями деяких субстанцій нк основі РНК
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29.07.2024 18:11 Відповісти
в мене знайомий з важким ковідом зараз лежить. Сам офігев коли почув
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29.07.2024 23:20 Відповісти
так от, чому мені всюди смаженою цибулею воняло?
і кашляв, як кубинську сигару покурив в затяг....
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29.07.2024 23:25 Відповісти
кмда! ты прогнила как и вся власть! не в состоянии обеспечить киевлян электричеством! по 8 часов сидели люди при 36С, а потом неизбежно попадали на пару часов под кондишины с гарантированной простудой и воспалениями! и вы ещё свои рты открываете про фуфлоковид ?
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29.07.2024 17:27 Відповісти
Все кто с Европі вернулся (баби) у всех тяжелій вирусняк..
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29.07.2024 17:39 Відповісти
... прям. букет...
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29.07.2024 18:45 Відповісти
А что ж вы хотели: "Україна - це Європа!"
Тим, хто щойно повернувся, це особливо очевидно.
Такий перепад реалій звалить і коня.
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29.07.2024 18:59 Відповісти
Потрібно повернути масковий режим.
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29.07.2024 18:52 Відповісти
Якщо представникам тцк сказати,що у вас ковід,то бусифікувати не будуть.
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29.07.2024 18:54 Відповісти
ХА-ХА-ХА!
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29.07.2024 19:20 Відповісти
Будут,тока маску насильно наденут.Интересно,а штрафовать бойцов на нуле за то, что без маски,будут?
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29.07.2024 19:40 Відповісти
Щоб люди не сильно про війну турбувалися треба знову тему про Ковід відкрити.
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29.07.2024 19:58 Відповісти
прикмета. Війні йти на спад)
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29.07.2024 23:21 Відповісти
На який спад, обстріли міст України тільки посиляться, все до того йде.
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30.07.2024 13:33 Відповісти
Відколи це Київ став китайським уханем? Там хіба лабораторії по розведенню коронавірусу розмістили з яких відбувся "неконтрольований" витік смертельно небезпечного штаму?
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29.07.2024 23:25 Відповісти
 
 