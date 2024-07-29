30 липня світло не відключатимуть, - ДТЕК

Завтра, 30 липня, в Україні не планують відключати електроенергію.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"30 липня: обмеження світла не заплановані. Чудові новини. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.

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