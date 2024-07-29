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Новини
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30 липня світло не відключатимуть, - ДТЕК

30 липня в Україні не планують відключати світло

Завтра, 30 липня, в Україні не планують відключати електроенергію.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"30 липня: обмеження світла не заплановані. Чудові новини. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Укренерго" знову відклало відключень: світло не вимикатимуть до 20:00 (оновлено)

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+7
А мені ось шо цікаво, - ЧОМУ таки заяви робить ПРИВАТНИЙ ахметовський ДТЕК, який втратив (за їх заявами 90 % потужностей), а не ДЕРЖАВНИЙ Міненерго:
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29.07.2024 17:46
+5
День народження Рената Леонідоча? Чи як ?и
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29.07.2024 17:58
+4
29.07.2024 До Києва прибула спеціальна уповноважена особа США з питань відновлення України 29.07.2024

30 липня світло не відключатимуть, - ДТЕК

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29.07.2024 18:00
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29.07.2024 17:36 Відповісти
День народження Рената Леонідоча? Чи як ?и
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29.07.2024 17:58 Відповісти
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29.07.2024 17:45 Відповісти
А мені ось шо цікаво, - ЧОМУ таки заяви робить ПРИВАТНИЙ ахметовський ДТЕК, який втратив (за їх заявами 90 % потужностей), а не ДЕРЖАВНИЙ Міненерго:
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29.07.2024 17:46 Відповісти
Видно шо "даму" танцює саме цей "пан"
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29.07.2024 17:48 Відповісти
Взагалі першими оприлюднює укренерго, а потім вже регіональні філії ДТЕК яким укренерго спускає добові ліміти
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29.07.2024 17:58 Відповісти
Ссилку на оприлюднення укренерго плиз.
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29.07.2024 18:04 Відповісти
В гуглі забанили?
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29.07.2024 18:07 Відповісти
А шо, виходить шо така заява не існує?
Коли нема чім підтвердити завжди ******** на гугл кивають.
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29.07.2024 18:55 Відповісти
Шо, спочатку перднув, потім сам не знайшов чим підтвердити то вирішив злитись?
А доказ лежить на тому хто стверджу а не на гуглі.
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29.07.2024 19:02 Відповісти
Які ліміти для тих у кого майже не залишилось генеруючого виробництва ?
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29.07.2024 19:00 Відповісти
може тому що поки всі читали новини с фронту,шмигаль з дозволу зе віддав енергоатом рижему таргану??нє??
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29.07.2024 18:04 Відповісти
Не віддав. Поки шо не віддав.
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29.07.2024 18:56 Відповісти
думаєте чи знаєте??а закон який дозволяє з держпідпріємства енергоатом реорганізацію у акціонерне суспільство???
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29.07.2024 19:15 Відповісти
Не знав. Дякую. Поцікавлюсь.
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29.07.2024 19:28 Відповісти
Дякуємо... низький вам уклін.. можете піднімати ще тарифи -нарід созрів
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29.07.2024 17:46 Відповісти
29.07.2024 До Києва прибула спеціальна уповноважена особа США з питань відновлення України 29.07.2024

30 липня світло не відключатимуть, - ДТЕК

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29.07.2024 18:00 Відповісти
пані Пені буде перевіряти рахунки ЗЄльоних
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29.07.2024 18:16 Відповісти
Дуже потужно !
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29.07.2024 18:21 Відповісти
слався! слався!
незрівнянно прострочений зе!гігават!

але ж, ранувато. треба було, ближче, до дня незалежності!
і відразу показати ф 16.

а вже, на осінь, план миру, узгоджений з трампом.
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29.07.2024 18:22 Відповісти
Завтра святковий день!
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29.07.2024 18:29 Відповісти
Це покращення

обіцяне потерпіллєром !!
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29.07.2024 18:37 Відповісти
А 31-го надолужать ?
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29.07.2024 18:52 Відповісти
Ахметка свого добився ціну підняв,трошки генераторів попродавали можна включати..А потім знову штучно розженуть кризу і далі ціни вгору,а то шо зеля там видає всякі заборони і мараторії під час війни то показуха для марахфону...
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29.07.2024 19:12 Відповісти
Ахметов нічого не генерує.
Тому може йти лісом.
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29.07.2024 19:57 Відповісти
а хто такЕ дЕтЕк?:
власник України? чи може власник шмиРгаля?
канторішка, яка думає собі , що приватизувала Державу, і біль ше ніх...я
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29.07.2024 20:49 Відповісти
 
 