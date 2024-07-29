30 липня світло не відключатимуть, - ДТЕК
Завтра, 30 липня, в Україні не планують відключати електроенергію.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"30 липня: обмеження світла не заплановані. Чудові новини. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Старый зольдат
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+5 Алекс Мышкевич
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+4 Vitaliy Vodafone
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Коли нема чім підтвердити завжди ******** на гугл кивають.
А доказ лежить на тому хто стверджу а не на гуглі.
30 липня світло не відключатимуть, - ДТЕК
незрівнянно прострочений зе!гігават!
але ж, ранувато. треба було, ближче, до дня незалежності!
і відразу показати ф 16.
а вже, на осінь, план миру, узгоджений з трампом.
обіцяне потерпіллєром !!
Тому може йти лісом.
власник України? чи може власник шмиРгаля?
канторішка, яка думає собі , що приватизувала Державу, і біль ше ніх...я