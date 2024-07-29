Жадан оголосив про збір 40 млн грн для бригади НГУ "Хартія"

Номінант Нобелівської премії, письменник та поет Сергій Жадан оголосив про збір коштів у розмірі 40 000 000 грн на БпЛА для бригади НГУ "Хартія".

Про це Жадан написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Ценор.НЕТ.

"Гаснуть імперії, сипляться трони. Військо виходить на східні кордони".

Час великої справи! Запускаємо найбільший збір у нашій історії:

Мета: 40 000 000 гривень.

Місія: вихід на північний кордон Харківської області.

Для цього купуємо арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу, захист і зброю наступу. Наразі повний перелік свідомо тримаємо в секреті", - написав він.

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Жадан зазначив, що у 2022 році "хартійці" вже виходили з боєм на рубежі Харківщини та РФ, але тоді це був лише добровольчий підрозділ, а сьогодні 13-та бригада НГУ "Хартія" – це добре навчений і скоординований організм.

"Ваші донати віділлються сталевими цвяхами в труну окупанта на Харківщині.

Підтримайте "Хартію" – і скоро побачите нові відеосвідчення ефективної роботи бригади в напрямку кордону з країною-терористом. Ця справа – наша з вами. Тож діймо зараз!" - додав Жадан.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".