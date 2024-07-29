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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку (доповнено)

США оголосили про новий пакет допомоги на $200 млн для України, до якого увійдуть засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, Javelin

У понеділок, 29 липня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Також Вашингтон виділяє Києву 1,5 мільярди доларів на довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

До пакету допомоги увійдуть засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

"Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужносте", - йдеться у повідомленні.

Доповнено

Крім вищезгаданої допомоги на суму 200 мільйонів доларів у межах президентських повноважень, Пентагон анонсував виділення близько 1,5 мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ця ініціатива передбачає укладання довгострокових контрактів із виробниками зброї.

"Ця допомога включає можливості для посилення української ППО, вогневих засобів та протитанкових озброєнь, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано США", - йдеться у заяві оборонного відомства США.

Зокрема, Україна отримає:

  • боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • боєприпаси ППО малої та середньої дальності;
  • ракети ППО RIM-7;
  • обладнання для радіоелектронної боротьби;
  • боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW;
  • переносні протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • стрілецьку зброю;
  • вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для підриву.

Крім цього, у переліку допомоги згадуються системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.

"Це вже двадцятий пакет USAI від адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року", - зазначає Пентагон. 

Читайте також: США від початку великої війни надали Україні допомогу на $82 мільярди

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+16
Щоб використати 60 млрд за поточний рік треба передавати на 2 млрд на тиждень передасть 200 млн раз на місяць.
Це навіть не через піпетки, і відповідальність вся на байдені.
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29.07.2024 19:07
+9
Кошти виділив Конгрес, виконавчій владі, тобто адміністрації в особі Байден + Камала + інші.

Останній пакет PDA, був на ювілейний саміт НАТО 11 липня 2024 року, в розмірі 225млн, на якому відказали в запрошенні до НАТО
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ На сайті пакет позначений на 61мл

PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $61M

Тобто за місяць дають приблизно 400млн, маючи від Конгреса залишок в 6.6млрд до 1 жовтня 2024. Не використані кошти "згорять"
Та маючи борг 2022-2023 років, в розмірі 5.1млрд.
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив "помилок" на 8.1млрд, навіть після попередження, адміністрація продовжувала робити "помилки"

Цікава історія з PDA #60 на 150млн, його обіцяли на 1.5 тижні раніше.
Після дзвінка з росії, його "затримали"

Тепер, про цю затримку https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html з'являются подробиці

Коротко:
Україна готувала якусь спецоперацію
росія про це довідалась, та подзвонила до США,
та запитала чи надавала адміністрація дозвіл на цю операцію
"всі три посадовці сказали, це сприйняли досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього."

Тобто, виконавча влада (Байден + Харріс) забороняють проводити спецоперації
при цьому не виконують вимогу закона - розробити план перемоги України,
котрий прийнятий Конгресом та підписаний президентом
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29.07.2024 19:20
+8
Дякуємо.
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29.07.2024 19:17
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США... Це хто?

Байден чи Камала...

Чи трамп в пальто?
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29.07.2024 18:44 Відповісти
Покищо Байден з Камаллою. І респи з Трампом
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29.07.2024 18:48 Відповісти
Камала там чи не кожен день добавляє собі процентів . У трампа вже починає диміти ззаду !!
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29.07.2024 20:29 Відповісти
Знову джавеліни і стінгери для чисто окопної війни.
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29.07.2024 18:54 Відповісти
А кто сказал что Бубону дадут дорогое и мощное?
Пока ОП все сливает , то какой смысл давать миллиардное под уничтожение..
Возможно у них зреет мысль - спасение ВСУ дело рук самих ВСУ . Или Хунта... или партизанская/окопная война , как ожидалось в начале 2022.
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30.07.2024 13:22 Відповісти
Щоб використати 60 млрд за поточний рік треба передавати на 2 млрд на тиждень передасть 200 млн раз на місяць.
Це навіть не через піпетки, і відповідальність вся на байдені.
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29.07.2024 19:07 Відповісти
Ця допомога розтягенена аж до вересня 2025 року.Так і немає там 609 мільярдів.На озброєння тільки близько 7 мільярдів доларів.
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29.07.2024 20:10 Відповісти
PDA у розмірі 7.8млрд тільки до 1 жовтня 2024

Це USAI до 1 жовтня 2025
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29.07.2024 20:24 Відповісти
А яка там сума закладена до 1 жовтня 2025 року?
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29.07.2024 20:25 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R.815

USAI - тільки для України
That of the total amount provided under this heading in this division, $13,772,460,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative

PDA - для всіх країн
SEC. 302.

During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"

FMF - для України та інших країн котрі постраждали
For an additional amount for "Foreign Military Financing Program", $1,600,000,000, to remain available until September 30, 2025, for assistance for Ukraine and countries impacted by the situation in Ukraine and for related expenses

Економіка
For an additional amount for "Economic Support Fund", $7,899,000,000, to remain available until September 30, 2025
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29.07.2024 20:35 Відповісти
Это второй пакет в Июле,первый был на 275 т.е. за месяц почти полмиллиарда.
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29.07.2024 20:18 Відповісти
Добре хай буде півмільярда. Все одно в чотири рази менше ніж мало б бути.
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30.07.2024 00:49 Відповісти
По-перше, вже біля 9 мільярдів доларів з цих грошей пішли на майбутні оборонні замовлення, і контракти для України. Нажаль, це так працює. По-друге, Хорош тут за путіна пропагандувати. Трамп= путін.
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29.07.2024 20:46 Відповісти
Щоб не писати дурню треба розыміти, що по перше там на зброю десь 36-37 млрд, там ще фінансова допомога нам і ше трати на армію сша в регіоні, от ті всі спутники, розвідники що літають і подібне. По друге що то і на 25 рік, як мінімум частково.
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29.07.2024 23:42 Відповісти
Дякуємо.
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29.07.2024 19:17 Відповісти
Кошти виділив Конгрес, виконавчій владі, тобто адміністрації в особі Байден + Камала + інші.

Останній пакет PDA, був на ювілейний саміт НАТО 11 липня 2024 року, в розмірі 225млн, на якому відказали в запрошенні до НАТО
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ На сайті пакет позначений на 61мл

PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $61M

Тобто за місяць дають приблизно 400млн, маючи від Конгреса залишок в 6.6млрд до 1 жовтня 2024. Не використані кошти "згорять"
Та маючи борг 2022-2023 років, в розмірі 5.1млрд.
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив "помилок" на 8.1млрд, навіть після попередження, адміністрація продовжувала робити "помилки"

Цікава історія з PDA #60 на 150млн, його обіцяли на 1.5 тижні раніше.
Після дзвінка з росії, його "затримали"

Тепер, про цю затримку https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html з'являются подробиці

Коротко:
Україна готувала якусь спецоперацію
росія про це довідалась, та подзвонила до США,
та запитала чи надавала адміністрація дозвіл на цю операцію
"всі три посадовці сказали, це сприйняли досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього."

Тобто, виконавча влада (Байден + Харріс) забороняють проводити спецоперації
при цьому не виконують вимогу закона - розробити план перемоги України,
котрий прийнятий Конгресом та підписаний президентом
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29.07.2024 19:20 Відповісти
Ukraine's enemies' days are numbered. Salvation is near. The one chosen and protected by destin will soon arrive and open the gates of plenty. He will flood Ukraine with missiles, bombs, shells, cannons, and aircraft of every kind. His generosity and resolve in saving Ukraine knows no limits. His plan for Ukraine's victory - a complete, overwhelming, unconditional victory - the kind of plan the sneaking liberal traitors have failed to produce - is immensely intelligent and beautiful, and yet - simple, as anything that he says or writes. He will purge the enemy from Ukraine's soil, make Ukraine whole, and usher it in a new era of prosperity, virtue, and godliness.
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29.07.2024 19:54 Відповісти
Does he/she have a name?
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29.07.2024 20:15 Відповісти
I think it's The Lord! Бо другого такого способного трудно и придумать
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29.07.2024 20:20 Відповісти
Donald Trump and JD Vance. A businessman and a warrior, and both fighters and patriots.
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29.07.2024 20:23 Відповісти
Yeah, except "the warrior " said he doesn't give a flying fuck about Ukraine
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29.07.2024 20:26 Відповісти
https://youtu.be/sHky_Xopyrw?t=33 Kamala Harris Launches Her Campaign for President

Why is everyone laughing in the video?
Why are people waving flags of an unknown country? She is being elected in the USA, right?
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29.07.2024 20:28 Відповісти
She is starting her presidential campaign in a LGBTQC++ country, that makes a substantial difference.
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29.07.2024 21:40 Відповісти
брехня або магатрампівська агітація, хоча це одне і те ж
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29.07.2024 21:27 Відповісти
Ви так пишете про Трампа, наче очікуєте на третє друге пришестя.
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29.07.2024 21:52 Відповісти
What cult are you from?
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29.07.2024 23:18 Відповісти
Ніт, цей пакет до жовтня 2025.
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29.07.2024 20:47 Відповісти
PDA - для всіх країн
SEC. 302.

During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"
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29.07.2024 20:55 Відповісти
Варто зазначити із 13,8 мільярдів, які підуть на закупівлю зброї у промисловості, частину можна буде використати лише до кінця поточного року. Іншу частину гарантовано можна буде витратити до кінця наступного фінансового року - з вересня 2025 року до вересня 2026 року.

Що стосується 11,3 мільярдів, які підуть на "операції США в регіоні". Хоча законопроект і називається "про допомогу Україні", частина допомоги потече і в інші держави, які "постраждали від війни". Зокрема передбачається, що до 100 мільйонів доларів можуть отримати країни, на які вплинула війна в Україні. Ці гроші можна буде гарантовано витратити до кінця вересня 2025 року. При цьому, про які саме країни та який саме вплив йдеться, американські законодавці не уточнили.

По-друге. Дали рівно стільки, скільки змогли вибити з протрампівського Конгресу. На який чинили тиск і Польша і Великобританія і Японія. При Трампу не дали би не копійки, і російськи паспорти би вже в Дніпрі роздавали.
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30.07.2024 13:08 Відповісти
З 13.8млрд по USAI https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf залишок 7.8млрд на 26 квітня 2024

Це на 7.8 можуть обіцяти
Тому що обіцянки без контрактів, мають суму 24.9млрд

"наступного фінансового року - з вересня 2025 року до вересня 2026 року."
Наступний фінрік з вересня 2024 по вересень 2025

"Хоча законопроект і називається "про допомогу Україні"
він так не називається
ось назва
H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes.

"Дали рівно стільки, скільки змогли вибити з протрампівського Конгресу."
Такого визначення не існує "протрампівського Конгресу"
Суми були узгоджені в Сенаті, котрий демократичний, узгоджували до середини лютого 2024

Не треба придумувати, щоби було, якби було і т.п.

Просто виконайте закон:
- лендліз
- план перемоги України - що для цього потрібно, скільки грошей, зброї і т.п.
- передати борг PDA 2022-2023 років в розмірі 5.1млрд
- встигнути за 2 місяці передати PDA 2024 року в розмірі 6.6млрд
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30.07.2024 14:02 Відповісти
а твій трамп заявив, що взагалі зброї не дасть, якщо Україна відмовиться погодитись на юридичне закріплення за касапами окупованих ними територій.
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29.07.2024 21:18 Відповісти
оружие дает с помощью пипетки...суки
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29.07.2024 19:58 Відповісти
Лицеміри-дайде дозвіл бити вашими далекобійними ракети по військових об'єктах на території рашистскава рєйха...
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29.07.2024 20:14 Відповісти
А где $60 млрд????
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29.07.2024 20:19 Відповісти
В 3.14зде. Спроси киевских прокуроров, одесских таможенников и судью Верховного Суда
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29.07.2024 20:24 Відповісти
1. Это обман - там примерно 30+ млрд для Украины, если все по максимуму считать
2. Деньги выделил Конгрес для исполнительной власти.
Исполнительная власть это администрация (Байден + Гаррис + ...) - которые вот так исполняют свои обязанности
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29.07.2024 20:30 Відповісти
кстати этот вопрос можно начинать адресовать с самого Цензору, который копипастил новости про злых респов, которые отравили в Белый дом письмо с повпросами из 12 пунктов о стратегии победы Украины.
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29.07.2024 20:41 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Так даже закон приняли

"SEC. 504.

Not later than 45 days after the date of enactment of this division, the Secretary of State and the Secretary of Defense, in consultation with the heads of other relevant Federal agencies, as appropriate, shall submit to the Committees on Appropriations, Armed Services, and Foreign Relations of the Senate and the Committees on Appropriations, Armed Services, and Foreign Affairs of the House of Representatives a strategy regarding United States support for Ukraine against aggression by the Russian Federation"

В котором даже запрещенног слово использовано "Ukrainian victory"

но даже закон, не хотят исполнять - т.е. отказываются от исполнения конституционных обязанностей
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29.07.2024 21:01 Відповісти
Російський агент - твій Трамп.
Трамп може змусити союзників по НАТО відмовитись від допомоги Україні, інакше він загрожує відкликати гарантії безпеки від США. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Посади радника з нацбезпеки та держсекретаря в новій адміністрації Трампа, зважаючи на все, займуть Елбрідж Колбі і Річард Гренелл. Саме вони формуватимуть зовнішню політику США.

Колбі, ймовірний майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки, бачить головну загрозу в Китаї і вважає, що Україна відтягує ресурси США від потенційного протистояння з Китаєм.

Мирний план Гренелла, ймовірного майбутнього держсекретаря, має намір залишити за Росією окуповані території. Вони не будуть офіційно визнані, але м'яко називатимуться «автономні зони».

У кулуарах Національного з'їзду республіканської партії (там, де Трамп призначив Венса віце-президентом) Гренелл сказав, що Україну не можна приймати до НАТО в жодний термін. Цей підхід отримав позитивний відгук Венса.

Навіть якщо Європа захоче продовжувати підтримку України після відмови Трампа, він може відкликати гарантії безпеки США за договором НАТО, щоб змусити Європу "не ескалювати війну постачанням озброєнь Україні". Це, до речі, один на один риторика Віктора Орбана.

Така загроза може змусити деякі країни Європи відмовитись від підтримки України, опинившись перед загрозою конфронтації з Росією без гарантій захисту від США.

Це і десятки інших заяв ТРампа , починаючи з 2016 року. БУДЬ-ЯКИЙ може самостійно дійти висновку, що Трамп = Путін. факт.
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30.07.2024 13:12 Відповісти
При чому тут Трамп до прийнятого закона?

Як він заважає, виконати закони:
- надати лендліз
- розробити план перемоги України
- надати PDA 2022-2023 років, залишок по якому 5.1млрд
- надати PDA 2024 року в розмірі 6.6млрд

Якщо він заважає, виконавчій владі виконувати прийняті закони
тоді притягуйте його до відповідальності
якщо він не заважає, а це нехтуючи своїми Конституційними обов'язками робить
поточна адміністрація

тоді до чого тут Трамп?
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30.07.2024 14:08 Відповісти
https://www.politico.eu/article/donald-trump-us-elections-2024-ukraine-russia-war-kamala-harris-democrat-republican-volodymyr-zelenskyy/
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30.07.2024 13:16 Відповісти
Дякуємо, за безкоштовну допомогу Українцям, від США!!
Особа Тво ПУ, спромоглася з 2019 року, лише на асфальт, з моноШоблою з ВРУ, в ТУРБОРЕЖИМІ ….
Через це, він і розігнав, усіх призначених ним на посаду КЄРОВНІКА ГПУ!! На 💯% «свої чалавєчкі», але не Українці !! Оманський … на 💯%!!
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29.07.2024 20:23 Відповісти
Дайте Бредлі
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29.07.2024 20:27 Відповісти
на довгострокову підтримку

Ми вже зрозуміли.
Головне, щоб Україна воювала якомога довше.
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29.07.2024 20:28 Відповісти
итак постепенно переваливаем за 2млрд из "дайте вы гады респы оружия на 60млрд". самое печальное то, что Украина в лице таких как Цензор и пишущих(понятно большинство фсб) сама поучаствовала в очередном разводе коммунистов.
well done!
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29.07.2024 20:39 Відповісти
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29.07.2024 21:05 Відповісти
И когда у популярного блогера есть время учится???
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30.07.2024 13:28 Відповісти
https://youtu.be/QhfuposOZuE?t=4200 Маск пояснює , чому перейшов від демократів до республіканців, та переніс виробництво з демократичної Каліфорнії

Це ЖАХ...
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29.07.2024 22:08 Відповісти
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29.07.2024 22:59 Відповісти
плевать на маска и остальных *************
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29.07.2024 23:11 Відповісти
а зеля и его еврейске кобло уже готовит свои еврейские ручки.
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30.07.2024 13:16 Відповісти
 
 