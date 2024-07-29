США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку (доповнено)
У понеділок, 29 липня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Також Вашингтон виділяє Києву 1,5 мільярди доларів на довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України
Про це пише "Голос Америки" з посиланням на радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.
До пакету допомоги увійдуть засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.
"Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужносте", - йдеться у повідомленні.
Доповнено
Крім вищезгаданої допомоги на суму 200 мільйонів доларів у межах президентських повноважень, Пентагон анонсував виділення близько 1,5 мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ця ініціатива передбачає укладання довгострокових контрактів із виробниками зброї.
"Ця допомога включає можливості для посилення української ППО, вогневих засобів та протитанкових озброєнь, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано США", - йдеться у заяві оборонного відомства США.
Зокрема, Україна отримає:
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- боєприпаси ППО малої та середньої дальності;
- ракети ППО RIM-7;
- обладнання для радіоелектронної боротьби;
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW;
- переносні протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- стрілецьку зброю;
- вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для підриву.
Крім цього, у переліку допомоги згадуються системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.
"Це вже двадцятий пакет USAI від адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року", - зазначає Пентагон.
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Байден чи Камала...
Чи трамп в пальто?
Пока ОП все сливает , то какой смысл давать миллиардное под уничтожение..
Возможно у них зреет мысль - спасение ВСУ дело рук самих ВСУ . Или Хунта... или партизанская/окопная война , как ожидалось в начале 2022.
Це навіть не через піпетки, і відповідальність вся на байдені.
Це USAI до 1 жовтня 2025
USAI - тільки для України
That of the total amount provided under this heading in this division, $13,772,460,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative
PDA - для всіх країн
SEC. 302.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"
FMF - для України та інших країн котрі постраждали
For an additional amount for "Foreign Military Financing Program", $1,600,000,000, to remain available until September 30, 2025, for assistance for Ukraine and countries impacted by the situation in Ukraine and for related expenses
Економіка
For an additional amount for "Economic Support Fund", $7,899,000,000, to remain available until September 30, 2025
Останній пакет PDA, був на ювілейний саміт НАТО 11 липня 2024 року, в розмірі 225млн, на якому відказали в запрошенні до НАТО
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ На сайті пакет позначений на 61мл
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $61M
Тобто за місяць дають приблизно 400млн, маючи від Конгреса залишок в 6.6млрд до 1 жовтня 2024. Не використані кошти "згорять"
Та маючи борг 2022-2023 років, в розмірі 5.1млрд.
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив "помилок" на 8.1млрд, навіть після попередження, адміністрація продовжувала робити "помилки"
Цікава історія з PDA #60 на 150млн, його обіцяли на 1.5 тижні раніше.
Після дзвінка з росії, його "затримали"
Тепер, про цю затримку https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html з'являются подробиці
Коротко:
Україна готувала якусь спецоперацію
росія про це довідалась, та подзвонила до США,
та запитала чи надавала адміністрація дозвіл на цю операцію
"всі три посадовці сказали, це сприйняли досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього."
Тобто, виконавча влада (Байден + Харріс) забороняють проводити спецоперації
при цьому не виконують вимогу закона - розробити план перемоги України,
котрий прийнятий Конгресом та підписаний президентом
Why is everyone laughing in the video?
Why are people waving flags of an unknown country? She is being elected in the USA, right?
третєдруге пришестя.
SEC. 302.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"
Що стосується 11,3 мільярдів, які підуть на "операції США в регіоні". Хоча законопроект і називається "про допомогу Україні", частина допомоги потече і в інші держави, які "постраждали від війни". Зокрема передбачається, що до 100 мільйонів доларів можуть отримати країни, на які вплинула війна в Україні. Ці гроші можна буде гарантовано витратити до кінця вересня 2025 року. При цьому, про які саме країни та який саме вплив йдеться, американські законодавці не уточнили.
По-друге. Дали рівно стільки, скільки змогли вибити з протрампівського Конгресу. На який чинили тиск і Польша і Великобританія і Японія. При Трампу не дали би не копійки, і російськи паспорти би вже в Дніпрі роздавали.
Це на 7.8 можуть обіцяти
Тому що обіцянки без контрактів, мають суму 24.9млрд
"наступного фінансового року - з вересня 2025 року до вересня 2026 року."
Наступний фінрік з вересня 2024 по вересень 2025
"Хоча законопроект і називається "про допомогу Україні"
він так не називається
ось назва
H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes.
"Дали рівно стільки, скільки змогли вибити з протрампівського Конгресу."
Такого визначення не існує "протрампівського Конгресу"
Суми були узгоджені в Сенаті, котрий демократичний, узгоджували до середини лютого 2024
Не треба придумувати, щоби було, якби було і т.п.
Просто виконайте закон:
- лендліз
- план перемоги України - що для цього потрібно, скільки грошей, зброї і т.п.
- передати борг PDA 2022-2023 років в розмірі 5.1млрд
- встигнути за 2 місяці передати PDA 2024 року в розмірі 6.6млрд
2. Деньги выделил Конгрес для исполнительной власти.
Исполнительная власть это администрация (Байден + Гаррис + ...) - которые вот так исполняют свои обязанности
"SEC. 504.
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, the Secretary of State and the Secretary of Defense, in consultation with the heads of other relevant Federal agencies, as appropriate, shall submit to the Committees on Appropriations, Armed Services, and Foreign Relations of the Senate and the Committees on Appropriations, Armed Services, and Foreign Affairs of the House of Representatives a strategy regarding United States support for Ukraine against aggression by the Russian Federation"
В котором даже запрещенног слово использовано "Ukrainian victory"
но даже закон, не хотят исполнять - т.е. отказываются от исполнения конституционных обязанностей
Трамп може змусити союзників по НАТО відмовитись від допомоги Україні, інакше він загрожує відкликати гарантії безпеки від США. Про це йдеться у матеріалі Politico.
Посади радника з нацбезпеки та держсекретаря в новій адміністрації Трампа, зважаючи на все, займуть Елбрідж Колбі і Річард Гренелл. Саме вони формуватимуть зовнішню політику США.
Колбі, ймовірний майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки, бачить головну загрозу в Китаї і вважає, що Україна відтягує ресурси США від потенційного протистояння з Китаєм.
Мирний план Гренелла, ймовірного майбутнього держсекретаря, має намір залишити за Росією окуповані території. Вони не будуть офіційно визнані, але м'яко називатимуться «автономні зони».
У кулуарах Національного з'їзду республіканської партії (там, де Трамп призначив Венса віце-президентом) Гренелл сказав, що Україну не можна приймати до НАТО в жодний термін. Цей підхід отримав позитивний відгук Венса.
Навіть якщо Європа захоче продовжувати підтримку України після відмови Трампа, він може відкликати гарантії безпеки США за договором НАТО, щоб змусити Європу "не ескалювати війну постачанням озброєнь Україні". Це, до речі, один на один риторика Віктора Орбана.
Така загроза може змусити деякі країни Європи відмовитись від підтримки України, опинившись перед загрозою конфронтації з Росією без гарантій захисту від США.
Це і десятки інших заяв ТРампа , починаючи з 2016 року. БУДЬ-ЯКИЙ може самостійно дійти висновку, що Трамп = Путін. факт.
Як він заважає, виконати закони:
- надати лендліз
- розробити план перемоги України
- надати PDA 2022-2023 років, залишок по якому 5.1млрд
- надати PDA 2024 року в розмірі 6.6млрд
Якщо він заважає, виконавчій владі виконувати прийняті закони
тоді притягуйте його до відповідальності
якщо він не заважає, а це нехтуючи своїми Конституційними обов'язками робить
поточна адміністрація
тоді до чого тут Трамп?
Особа Тво ПУ, спромоглася з 2019 року, лише на асфальт, з моноШоблою з ВРУ, в ТУРБОРЕЖИМІ ….
Через це, він і розігнав, усіх призначених ним на посаду КЄРОВНІКА ГПУ!! На 💯% «свої чалавєчкі», але не Українці !! Оманський … на 💯%!!
Ми вже зрозуміли.
Головне, щоб Україна воювала якомога довше.
well done!
Це ЖАХ...