США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку (доповнено)

У понеділок, 29 липня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Також Вашингтон виділяє Києву 1,5 мільярди доларів на довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

До пакету допомоги увійдуть засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

"Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужносте", - йдеться у повідомленні.

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Крім вищезгаданої допомоги на суму 200 мільйонів доларів у межах президентських повноважень, Пентагон анонсував виділення близько 1,5 мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ця ініціатива передбачає укладання довгострокових контрактів із виробниками зброї.

"Ця допомога включає можливості для посилення української ППО, вогневих засобів та протитанкових озброєнь, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано США", - йдеться у заяві оборонного відомства США.

Зокрема, Україна отримає:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

боєприпаси ППО малої та середньої дальності;

ракети ППО RIM-7;

обладнання для радіоелектронної боротьби;

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

переносні протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецьку зброю;

вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для підриву.

Крім цього, у переліку допомоги згадуються системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.

"Це вже двадцятий пакет USAI від адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року", - зазначає Пентагон.

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