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"Реальні шкідники", - заступник командира батальйону "Ахіллес" про авторів фейку про буцімто браковані дрони від громади Києва

заступник командира батальйону

Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом із Кличком передають не дрони, а гроші на ЗСУ. А вже військові частини закуповують дрони, автівки та інше критично важливе обладнання.

Про це написав на своїй фейсбук-сторінці заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, передає Цензор.НЕТ.

"Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом з Кличком передають не дрони, а ГРОШІ НА ЗСУ! Мільярди! А вже військові частини, тобто ми, закуповуємо дрони, автівки та інше критично важливе обладнання. Ці дрони і вручає мер від імені громади, звітуючи перед громадою. Не знаю жодного притомного командира, який купив би для свого підрозділу браковані FPV. Навпаки, обирається нове і найкраще!" – написав Маляревич.

Також дивіться: 92 бригада отримала від громади Києва вантажівки, пікапи та дрони, - Кличко. ФОТО

Військовий назвав тих, хто поширює подібну інформацію, "шкідниками".

"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи "дали в штангу". Розповім про шкідників. Реальних, політичних шкідників, які щоденно, всю війну, відпрацьовують гроші атакуючи країну, Київ, ЗСУ. Сьогодні через чергового бота, на декількох телеграм-помийках запустили "качку", що Київ наче передав ЗСУ браковані дрони…", – повідомив він.

Маляревич пообіцяв найближчими днями опублікувати більше інформації, як Київ та інші українські міста допомагають армії і як це робиться.

"Споживайте тільки обʼєктивну та перевірену інформацію! Обізнаний – Озброєний!" – наголосив Маляревич.

Дивіться також: "Київ і надалі допомагатиме захисникам", - Кличко передав від громади столиці та благодійної допомоги 500 дронів та РЕБів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19405) Кличко (3507) 92 окрема штурмова бригада (249) дрони (4615)


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Топ коментарі
+16
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29.07.2024 19:03
+11
Судячи з того, як влада ненавидить Кличка, одразу ж зрозуміло звідки ноги ростуть. З жОпи наркОманського
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29.07.2024 19:21
+7
Так працює іпсо. З позитивного, це повинно розвивати критичне мислення людини...
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29.07.2024 19:08
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29.07.2024 19:03 Відповісти
Так працює іпсо. З позитивного, це повинно розвивати критичне мислення людини...
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29.07.2024 19:08 Відповісти
Це типове московське сміття, що гадить Україні!
Вони, такі ж рашисти!!
Смяття, треба ретельно ПРИБИРТИ, бо буде і далі, гнити і смердіти!!
Влада приблуд95, із зеленським та Криворотим, підтвердили своє відношення до такого сміття…
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29.07.2024 19:10 Відповісти
У Києві суттєво зростає захворюваність на COVID-19 - зазначила Гінзбург.

"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи "дали в штангу".

єрмачині муляє київ, це капець!
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29.07.2024 19:12 Відповісти
Не неси хрни. Лично неделю назад переболел ковидом - нюх пропал.
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30.07.2024 10:58 Відповісти
довідку покажи!
брехло!
нюхач!
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30.07.2024 11:15 Відповісти
Зеленые мабуть. Но то что Кличко не передает дроны вранье.
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29.07.2024 19:17 Відповісти
Судячи з того, як влада ненавидить Кличка, одразу ж зрозуміло звідки ноги ростуть. З жОпи наркОманського
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29.07.2024 19:21 Відповісти
За що не беруться, усе через жОпу. РукожОпи
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29.07.2024 19:23 Відповісти
Черговий потужний росіянський фейк розвіяний.
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29.07.2024 19:30 Відповісти
"Ахіллес" наврядчи збреше! Честь Воїнам!
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29.07.2024 19:36 Відповісти
А назвати шкідників якось сцикотно .
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29.07.2024 19:39 Відповісти
мабуть дуже відомі прізвища, розголошення яких може зашкодити майбутньому кандидату у мери Києва.
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29.07.2024 23:29 Відповісти
За такую дезу по законам военного времени нужно в расход пускать.
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29.07.2024 19:48 Відповісти
Ха-ха! Зелена ботва вчергове обкакалася.
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29.07.2024 19:53 Відповісти
Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом із Кличком передають не дрони, а гроші на ЗСУ." Нічого вони не помилилися, на це і роозраховано,бо дебільні Зебіли якраз прочитають інформацію про браковане все від Кличка, а слова військового ні. І ці шкідники сидять в офісі Президента та марафоні.
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29.07.2024 20:28 Відповісти
На соседних ветках таких говнометов как грязи - у них все зрада, будь то танки из Германии, новый пакет помощи из США или назначение Народного Героя Украины на должность ушедшего на повышение комбрига - все обосрут, запомоют и заплюют.
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29.07.2024 22:03 Відповісти
Жоден з реально опозиційних каналів - Олешко, Луганський, Гула, Шапошніков, і так далі, і тому подібне не написав про несправні дрони. Навіть проросійська Сплетница не написала. Навіть Повернутые на Z войне. Наш канал один з основних по військовій електроніці, БПЛА, мовчок. А хто ж пише?

Таке враження, що наше ЦІПСО створює якусь дрібноту, самостійно постить фейк на каналі з трьома підписниками, а потім голосно кричить - фуу, фейк! Ату внутрішніх ворогів!
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30.07.2024 00:05 Відповісти
Потому что это провластные разгоняли. Вся гниль в Украине сейчас идет от ОПы. Так как там работают те же пропагандисты, которые отравляли Украину последние 20 лет.
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30.07.2024 03:31 Відповісти
ОПа в робрті!
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30.07.2024 12:19 Відповісти
 
 