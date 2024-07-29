"Реальні шкідники", - заступник командира батальйону "Ахіллес" про авторів фейку про буцімто браковані дрони від громади Києва
Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом із Кличком передають не дрони, а гроші на ЗСУ. А вже військові частини закуповують дрони, автівки та інше критично важливе обладнання.
Про це написав на своїй фейсбук-сторінці заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, передає Цензор.НЕТ.
"Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом з Кличком передають не дрони, а ГРОШІ НА ЗСУ! Мільярди! А вже військові частини, тобто ми, закуповуємо дрони, автівки та інше критично важливе обладнання. Ці дрони і вручає мер від імені громади, звітуючи перед громадою. Не знаю жодного притомного командира, який купив би для свого підрозділу браковані FPV. Навпаки, обирається нове і найкраще!" – написав Маляревич.
Військовий назвав тих, хто поширює подібну інформацію, "шкідниками".
"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи "дали в штангу". Розповім про шкідників. Реальних, політичних шкідників, які щоденно, всю війну, відпрацьовують гроші атакуючи країну, Київ, ЗСУ. Сьогодні через чергового бота, на декількох телеграм-помийках запустили "качку", що Київ наче передав ЗСУ браковані дрони…", – повідомив він.
Маляревич пообіцяв найближчими днями опублікувати більше інформації, як Київ та інші українські міста допомагають армії і як це робиться.
"Споживайте тільки обʼєктивну та перевірену інформацію! Обізнаний – Озброєний!" – наголосив Маляревич.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони, такі ж рашисти!!
Смяття, треба ретельно ПРИБИРТИ, бо буде і далі, гнити і смердіти!!
Влада приблуд95, із зеленським та Криворотим, підтвердили своє відношення до такого сміття…
"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи "дали в штангу".
єрмачині муляє київ, це капець!
брехло!
нюхач!
Таке враження, що наше ЦІПСО створює якусь дрібноту, самостійно постить фейк на каналі з трьома підписниками, а потім голосно кричить - фуу, фейк! Ату внутрішніх ворогів!