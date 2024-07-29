КНДР під час невдалого запуску супутника, ймовірно, використовувала російський двигун, - розвідка Південної Кореї

У травні під час запуску розвідувального супутника Північна Корея, ймовірно, могла використовувати двигун, отриманий з Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву члена парламенту Південної Кореї Лі Сон Кина за результатами зустрічі з представниками національної розвідувальної служби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Пхеньян заявляв, що для запуску супутника, який вибухнув за кілька хвилин після старту, використовував новий "двигун на рідкому кисні та нафті". За інформацією розвідки Південної Кореї, КНДР не могла самостійно розробити такий двигун. Ймовірно, його Північній Кореї поставила Росія.

"З огляду на те, що рідкий кисень і нафта були використані в двигуні вперше, вони (КНДР, - ред.), імовірно, отримали технічну підтримку від Росії", - заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Кин.

Південнокорейська розвідка стверджує, що Росія допомагала КНДР у запуску розвідувального супутника в листопаді 2023 року. Тоді цей запуск виявився успішним.

Він відбувся через два місяці після візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії. Під час зустрічі з Кімом диктатор РФ Путін пообіцяв допомогти його державі у створенні супутників.

Раніше у Держдепі США заявляли, що КНДР в обмін на військову допомогу РФ може просити у Москви технології для вдосконалення ракет дальнього радіусу дії, а також ядерної зброї.

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Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

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