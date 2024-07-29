УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6442 відвідувача онлайн
Новини
3 305 23

КНДР під час невдалого запуску супутника, ймовірно, використовувала російський двигун, - розвідка Південної Кореї

КНДР під час невдалого запуску супутника, ймовірно, використовувала російський двигун, - розвідка Південної Кореї

У травні під час запуску розвідувального супутника Північна Корея, ймовірно, могла використовувати двигун, отриманий з Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву члена парламенту Південної Кореї Лі Сон Кина за результатами зустрічі з представниками національної розвідувальної служби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Пхеньян заявляв, що для запуску супутника, який вибухнув за кілька хвилин після старту, використовував новий "двигун на рідкому кисні та нафті". За інформацією розвідки Південної Кореї, КНДР не могла самостійно розробити такий двигун. Ймовірно, його Північній Кореї поставила Росія.

"З огляду на те, що рідкий кисень і нафта були використані в двигуні вперше, вони (КНДР, - ред.), імовірно, отримали технічну підтримку від Росії", - заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Кин.

Південнокорейська розвідка стверджує, що Росія допомагала КНДР у запуску розвідувального супутника в листопаді 2023 року. Тоді цей запуск виявився успішним.

Він відбувся через два місяці після візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії. Під час зустрічі з Кімом диктатор РФ Путін пообіцяв допомогти його державі у створенні супутників.

Раніше у Держдепі США заявляли, що КНДР в обмін на військову допомогу РФ може просити у Москви технології для вдосконалення ракет дальнього радіусу дії, а також ядерної зброї.

Читайте також: США спостерігають за розвитком співпраці між Росією та КНДР, - Пентагон

Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

Читайте також: Економіка КНДР відродилася завдяки торгівлі зброєю з РФ, - Bloomberg

Автор: 

КНДР (1210) росія (64895) супутник (292) Південна Корея (451)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
29.07.2024 19:49
+4
... двигуни від камазу.
показати весь коментар
29.07.2024 19:47
+4
Ймовірно, що це уже, повсякденна практика… упродовж 20 років!
гутієреш, мабуть вчергове, глибоко( на 20 см), зхильований з РадБезом ООН …
показати весь коментар
29.07.2024 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... двигуни від камазу.
показати весь коментар
29.07.2024 19:47 Відповісти
лада пріора, або ніва
показати весь коментар
29.07.2024 19:50 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 19:49 Відповісти
Двигун "Батут-1 БИС".
показати весь коментар
29.07.2024 19:54 Відповісти

З мови зняли!
показати весь коментар
29.07.2024 22:29 Відповісти
Двигун ***** 25.
показати весь коментар
29.07.2024 19:56 Відповісти
лапатним аналагавнєтним аналагавнєтам аналагав нєт...
показати весь коментар
29.07.2024 19:58 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 20:00 Відповісти
Ймовірно, що це уже, повсякденна практика… упродовж 20 років!
гутієреш, мабуть вчергове, глибоко( на 20 см), зхильований з РадБезом ООН …
показати весь коментар
29.07.2024 20:05 Відповісти
доведеться пончiку ще 1000 контейнерiв поставити на нового двигуна.
показати весь коментар
29.07.2024 20:10 Відповісти
З рогатки треба було, з рогатки.
показати весь коментар
29.07.2024 20:16 Відповісти
Еее...і нафті ? Бо те, що то московитські витівки, поза сумнівом.
показати весь коментар
29.07.2024 20:39 Відповісти
Вище беріть! В якості силової установки було застосовано секретне ноу-хау - біциґль спортивний!
показати весь коментар
29.07.2024 22:32 Відповісти
Обсос! Ты снаряды больше не давай! ******.
показати весь коментар
29.07.2024 20:41 Відповісти
- От підєр , продав мені бракований ракетний двигун - подумав пельмень корейський .
- Це шоб ти знав як продавати мені браковані снаряди - подумав ***** .
.
показати весь коментар
29.07.2024 20:42 Відповісти
Елвіс Преслі, покусаний бджолами )))
показати весь коментар
29.07.2024 20:51 Відповісти
Тільки бакенбарди навіщось корейський дурик збрив.
показати весь коментар
29.07.2024 21:04 Відповісти
Шифрується! Бо дівки на клапті подеруть.
показати весь коментар
29.07.2024 22:33 Відповісти
Вова, ШЗХ ?
показати весь коментар
29.07.2024 22:25 Відповісти
Чиста нафта у двигун? Боже, врятуй розум!
показати весь коментар
29.07.2024 21:04 Відповісти
А незабаром ще подарований "Аурус" гикне. Ото буде історія. Заглохне посеред столиці.
Фідель Кастро, що їздив на подарованому ЗіЛі, обрегочеться.
показати весь коментар
29.07.2024 21:17 Відповісти
Ракетний двигун на нафті? Плять......
показати весь коментар
29.07.2024 21:59 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 22:17 Відповісти
 
 