Росіяни скинули дрон на село Ромашкове на Херсонщині: поранено двох чоловіків

Російські окупаційні війська увечері 29 липня обстріляли с. Ромашкове (Білозерська селищна громада Херсонської області).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що близько восьмої години вечора російські війська атакували цивільного у селі Ромашкове Білозерської громади.

"Через скид боєприпасу з дрона поранення дістав чоловік, 45 років. В потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітки та живота", - повідомили в ХОВА.

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Лікарі надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Згодом стало відомо, про ще одного постраждалого.

"Бригада "екстренки" шпиталізувала 45-річного чоловіка з вибуховою травмою, пораненнями грудної клітки, живота, рук та ніг. Стан важкий. Лікарі надають потерпілому медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.